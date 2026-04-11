ETV Bharat / technology

2026 Volkswagen Taigun vs Skoda Kushaq: दोनों के बेस वेरिएंट में हैं कौन से फीचर्स

मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, Volkswagen Taigun 19.98 kmpl का माइलेज प्रदान करती है, जबकि Skoda Kushaq 19.66 kmpl देती है. Volkswagen Taigun 8-स्पीड AT गियरबॉक्स के साथ 19.54 kmpl का माइलेज देती है.

Taigun Comfortline vs Kushaq Classic Plus: माइलेज फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो, Volkswagen Taigun और Skoda Kushaq दोनों में ही 1.0-लीटर TSI इंजन मिलता है, और इसके माइलेज के आंकड़े लगभग बराबर ही हैं, हालांकि Taigun थोड़ा आगे दिखाई देती है.

हालांकि, Skoda Kushaq Classic+ के बेस वेरिएंट में ही 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है, जबकि Taigun Comfortline सिर्फ़ मैनुअल ट्रांसमिशन तक ही सीमित है, और ऑटोमैटिक सिर्फ़ हायर ट्रिम्स में ही मिलता है.

Taigun Comfortline vs Kushaq Classic Plus: इंजन और गियरबॉक्स दोनों कारों के बेस वेरिएंट मॉडल में 1.0-लीटर TSI पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया जाता है, जो 113 bhp की पावर और 178 Nm का टॉर्क प्रदान करता है, और इसमें स्टैंडर्ड तौर पर 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है.

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Volkswagen Group ने अपनी India 2.0 कॉम्पैक्ट SUV, Volkswagen Taigun और Skoda Kushaq, दोनों को 2026 के लिए अपडेट कर दिया गया है. इस दोनों कारों के एक्सटीरियर डिज़ाइन, इंटीरियर और फ़ीचर लिस्ट में बदलाव किया गया है. यहां हम इन दोनों कारों के बेस वेरिएंट – Taigun Comfortline और Kushaq Classic Plus – की तुलना कर रहे हैं, और इनके फीचर्स के बारे में बता रहे हैं.

Taigun Comfortline vs Kushaq Classic Plus: इंटीरियर और डिस्प्ले

कार में मिलने वाले इक्विपमेंट्स की बात करें तो, दोनों बेस वेरिएंट में LED हेडलैंप, फैब्रिक अपहोल्स्ट्री और मैनुअल AC जैसे ज़रूरी फीचर्स मिलते हैं. जहां, Volkswagen Taigun Comfortline में 7-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, वहीं Skoda Kushaq Classic Plus जैसा छोटा मल्टी-इंफॉर्मेशन डिस्प्ले वाला एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है.

Taigun Comfortline vs Kushaq Classic Plus: फीचर्स

Kushaq Classic Plus में थोड़ा ज़्यादा इक्विप्ड बेस पैकेज मिलता है, जिसमें ऑटो-डिमिंग IRVM और रेन-सेंसिंग वाइपर स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं, वहीं, Taigun Comfortline में नहीं मिलते हैं. हालांकि, दोनों SUV में रियर वाइपर और डिफॉगर मिलते हैं. इसके अलावा, Skoda Kushaq में कॉर्नरिंग फंक्शन वाले फ्रंट फॉग लैंप जैसे फीचर्स भी मिलते हैं, हालांकि ये सिर्फ ऑटोमैटिक वेरिएंट में मिलते हैं.

Taigun Comfortline vs Kushaq Classic Plus: सेफ्टी फीचर्स

इन दोनों SUVs के बेस वेरिएंट्स में ही काफी सेफ्टी फीचर्स देखने को मिलते हैं. Taigun Comfortline और Kushaq Classic+ दोनों में ही छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), ABS के साथ EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं. हालांकि, Kushaq Classic+ के ऑटोमैटिक वेरिएंट में हिल-होल्ड असिस्ट मिलता है, जबकि Taigun Comfortline, जो सिर्फ मैनुअल है, उसमें यह फीचर नहीं मिलता है.

Taigun Comfortline vs Kushaq Classic Plus: आकार और प्रैक्टिकैलिटी

साइज़ और प्रैक्टिकैलिटी की बात करें तो दोनों मॉडल एक जैसे ही हैं. इनमें एक जैसा व्हीलबेस, ओवरऑल फुटप्रिंट और 385 लीटर की बूट कैपेसिटी मिलती है, जिससे केबिन स्पेस या लगेज कैपेसिटी में कोई खास अंतर नहीं पड़ता है.

Taigun Comfortline vs Kushaq Classic Plus: कीमत

Volkswagen Taigun फेसलिफ्ट की कीमतें इस महीने के आखिर में बताई जाएंगी, हालांकि पुराने मॉडल की शुरुआती कीमत 10.58 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) थी. इस बीच, Skoda Kushaq के बेस वेरिएंट की कीमत 10.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है.