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नए कलर ऑप्शन्स के साथ लॉन्च हुई 2026 TVS Raider 125, कीमत में हुई मामूली बढ़ोतरी

2026 TVS Raider 125 हुई लॉन्च ( फोटो - TVS Motor Company )

हैदराबाद: TVS Motor Company ने अपनी स्ट्रीट मोटरसाइकिल TVS Raider 125 को साल 2026 के लिए अपडेट कर दिया है, और इस बाइक को नए कलर ऑप्शन दिए गए हैं, जिससे बाजार में इसकी लोकप्रियता बढ़ सके. इस स्ट्रीटबाइक के टॉप-एंड वेरिएंट में TFT DD और SXC DD के लिए दो नई कलर स्कीम पेश की गई हैं, जिनमें Metallic Blue और Nitro Green शामिल हैं. ये वेरिएंट पहले सिर्फ Striking Red कलर स्कीम में ही मिलती थी, जो अभी भी उपलब्ध है. इसके अलावा, एंट्री-लेवल Drum और Single Seat वेरिएंट्स के कलर पैलेट में भी एक नया कलर - Mercury Grey - जोड़ा गया है. यह नया ऑप्शन पहले से मौजूद Striking Red और Wicked Black रंगों के साथ शामिल किया गया है. कीमत की बात करें तो TVS Raider 125 की कीमतों में भी लेटेस्ट अपडेट के साथ मामूली बढ़ोतरी की गई है, जो अधिकतम 1,500 रुपये तक जाती है. इस बाइक के बेस ड्रम वेरिएंट की कीमत अब 82,860 रुपये से शुरू होती है, वहीं इसके टॉप-स्पेक TFT DD मॉडल के लिए यह कीमत 98,550 रुपये तक जाती है. ऊपर बताई गई सभी कीमतें एक्स-शोरूम रेट हैं. TVS Raider 125 का इंजन

ध्यान देने वाली बात यह है कि TVS Raider 125, एंट्री-लेवल स्ट्रीटबाइक सेगमेंट में सबसे लोकप्रिय मॉडल्स में से एक बनी हुई है. इंजन की बात करें तो इसमें वही 124.8 cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर और ऑयल-कूल्ड इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 7,500 rpm पर 11.22 bhp की पावर और 6,000 rpm पर 11.75 Nm का अधिकतम टॉर्क प्रदान करता है.