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त्योहारी सीजन में लॉन्च हुई 2026 TVS Radeon, मिलेगा कलर LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर

नई 2026 TVS Radeon हुई लॉन्च ( फोटो - TVS Motor )

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी TVS Motor ने फेस्टिव सीज़न के लिए अपनी प्रीमियम 110cc कम्यूटर बाइक TVS Radeon को अपडेट कर दिया है. इस अपडेट में नए कलर ऑप्शंस के साथ-साथ ऑल-LED लाइटिंग भी शामिल है. अब इसकी कीमतें दिल्ली में एक्स-शोरूम 67,100 रुपये से 73,100 रुपये के बीच हैं.

हालांकि कंपनी ने अभी तक इस बात की जानकारी नहीं दी है कि कंपनी इस नए मॉडल के साथ पुराने मॉडल को बेचेगी या नहीं. ध्यान देने वाली बात यह है कि पुराने मॉडल की तुलना में, बेस वेरिएंट की कीमत 1,250 रुपये बढ़ गई है, जबकि टॉप-स्पेक डिस्क वेरिएंट की कीमत अब 7,500 रुपये कम हो गई है.

2026 TVS Radeon का नया डिजाइन

इस नए मॉडल के डिजाइन की बात करें तो इसमें सिग्नेचर DRL के साथ बिल्कुल नई LED हेडलाइट, नई LED टेल लाइट और LED टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं. ये फीचर्स तीनों वेरिएंट (बेस, डिजी-ड्रम और डिजी-डिस्क) में स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं. हालांकि इसका डिज़ाइन पहले जैसा ही रखा गया है. इसके साथ ही मोटरसाइकिल के नए लुक के हिसाब से इसमें नए कलर ऑप्शन भी दिए गए हैं. नई 2026 TVS Radeon हुई लॉन्च (फोटो - TVS Motor) कलर ऑप्शन की बात करें तो इसका बेस वेरिएंट ब्लैक-ब्लू और ब्लैक-रेड कलर ऑप्शन में पेश किया गया है. वहीं Digi-Drum वेरिएंट ब्लैक-रेड, ब्लैक-ऑरेंज और रेड-ब्लैक DT कलर में उतारे गए हैं, जबकि इसका टॉप Digi-Disc वेरिएंट दो कलर ऑप्शन - ब्लैक-ऑरेंज और रेड-ब्लैक DT में आता है. इस अपडेट के साथ कीमतें भी बदल दी गई हैं. अब इस बाइक के बेस वेरिएंट की कीमत 67,100 रुपये, Digi-Drum वेरिएंट की कीमत 70,100 रुपये और टॉप Digi-Disc वेरिएंट की कीमत 73,100 रुपये से शुरू होती है. मोटरसाइकिल का बाकी हिस्सा पहले जैसा ही है. नई 2026 TVS Radeon हुई लॉन्च (फोटो - TVS Motor)