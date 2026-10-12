त्योहारी सीजन में लॉन्च हुई 2026 TVS Radeon, मिलेगा कलर LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
TVS Motor ने फेस्टिव सीज़न के लिए अपनी प्रीमियम 110cc कम्यूटर बाइक TVS Radeon को अपडेट कर दिया है. इसकी शुरुआती कीमत 67,100 रुपये है.
Published : October 12, 2026 at 5:14 PM IST
हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी TVS Motor ने फेस्टिव सीज़न के लिए अपनी प्रीमियम 110cc कम्यूटर बाइक TVS Radeon को अपडेट कर दिया है. इस अपडेट में नए कलर ऑप्शंस के साथ-साथ ऑल-LED लाइटिंग भी शामिल है. अब इसकी कीमतें दिल्ली में एक्स-शोरूम 67,100 रुपये से 73,100 रुपये के बीच हैं.
हालांकि कंपनी ने अभी तक इस बात की जानकारी नहीं दी है कि कंपनी इस नए मॉडल के साथ पुराने मॉडल को बेचेगी या नहीं. ध्यान देने वाली बात यह है कि पुराने मॉडल की तुलना में, बेस वेरिएंट की कीमत 1,250 रुपये बढ़ गई है, जबकि टॉप-स्पेक डिस्क वेरिएंट की कीमत अब 7,500 रुपये कम हो गई है.
2026 TVS Radeon का नया डिजाइन
इस नए मॉडल के डिजाइन की बात करें तो इसमें सिग्नेचर DRL के साथ बिल्कुल नई LED हेडलाइट, नई LED टेल लाइट और LED टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं. ये फीचर्स तीनों वेरिएंट (बेस, डिजी-ड्रम और डिजी-डिस्क) में स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं. हालांकि इसका डिज़ाइन पहले जैसा ही रखा गया है. इसके साथ ही मोटरसाइकिल के नए लुक के हिसाब से इसमें नए कलर ऑप्शन भी दिए गए हैं.
कलर ऑप्शन की बात करें तो इसका बेस वेरिएंट ब्लैक-ब्लू और ब्लैक-रेड कलर ऑप्शन में पेश किया गया है. वहीं Digi-Drum वेरिएंट ब्लैक-रेड, ब्लैक-ऑरेंज और रेड-ब्लैक DT कलर में उतारे गए हैं, जबकि इसका टॉप Digi-Disc वेरिएंट दो कलर ऑप्शन - ब्लैक-ऑरेंज और रेड-ब्लैक DT में आता है.
इस अपडेट के साथ कीमतें भी बदल दी गई हैं. अब इस बाइक के बेस वेरिएंट की कीमत 67,100 रुपये, Digi-Drum वेरिएंट की कीमत 70,100 रुपये और टॉप Digi-Disc वेरिएंट की कीमत 73,100 रुपये से शुरू होती है. मोटरसाइकिल का बाकी हिस्सा पहले जैसा ही है.
2026 TVS Radeon का इंजन
बाइक में मिलने वाले इंजन की बात करें तो इसके इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है, और इसमें अब भी 110cc का एयर-ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है. यह इंजन 8hp की पावर और 8.7Nm का टॉर्क प्रदान करता है. इसे 4-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है, जैसा कि इस सेगमेंट की दूसरी मोटरसाइकिलों में मिलता है.
TVS Radeon अपने सेगमेंट में एक प्रीमियम बाइक के तौर पर अलग पहचान रखती है, क्योंकि इसमें ऑल-LED लाइटिंग, USB चार्जिंग, कलर-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और ऑप्शनल डिस्क वैरिएंट जैसे फीचर्स मिलते हैं.
वहीं दूसरी ओर, Honda Livo जो जापानी निर्माता द्वारा बेची जाती है, यह 80,330 रुपये से 82,897 रुपये की प्रीमियम कीमत पर उपलब्ध है, और Bajaj Auto अपनी CT 110X (74,930 रुपये) और Platina 110 (75,797 रुपये) में बेहतर राइड क्वालिटी देती है.
कुल मिलाकर, TVS Radeon अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में ज्यादा एग्रेसिव कीमत पर ज़्यादा फ़ीचर्स देती है, जो TVS की आम शैली के अनुसार इसकी बड़ी खूबी है.