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नए ट्रिम्स के साथ लॉन्च हुई 2026 TVS Apache RTR 160 4V, जानें क्या है कीमत और फीचर्स

TVS Motor ने अपनी नई 2026 TVS Apache RTR 160 4V मॉडल को बाजार में उतार दिया है. इसकी शुरुआती कीमत 1,25,440 रुपये है.

2026 TVS Apache RTR 160 4V
2026 TVS Apache RTR 160 4V (फोटो - TVS Motor Company)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : March 31, 2026 at 11:06 AM IST

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हैदराबाद: स्वदेशी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी TVS Motor ने अपनी नई 2026 TVS Apache RTR 160 4V मॉडल को बाजार में उतार दिया है. कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को 2026 मॉडल ईयर अपडेट दिया है, जिसमें नए वेरिएंट और पूरी रेंज में नए स्टैंडर्ड फीचर्स शामिल किए गए हैं. इस अपडेटेड स्ट्रीटबाइक को कंपनी ने 1,25,440 रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया गया है, जिसकी कीमतें 1,37,440 रुपये एक्स-शोरूम तक जाती हैं.

2026 TVS Apache RTR 160 4V के वेरिएंट्स
साल 2026 के अपडेट के साथ, नई Apache RTR 160 4V को अब तीन अलग-अलग वेरिएंट में उपलब्ध कराया गया है. इसमें मौजूदा टॉप-स्पेक वर्जन के नीचे दो नए ट्रिम्स जोड़े गए हैं. मुख्य बदलावों की बात करें तो इस बाइक में प्रोजेक्टर हेडलैंप, पूरी तरह से LED लाइटिंग और असिस्ट व स्लिपर क्लच जैसी ज़रूरी चीज़ों की ज़्यादा उपलब्धता शामिल है, जो पहले सिर्फ़ टॉप-स्पेक वर्जन तक ही सीमित थीं.

2026 TVS Apache RTR 160 4V के फीचर्स
बेस वेरिएंट में सिंगल-चैनल ABS और टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स मिलते हैं, जबकि मिड-स्पेक वर्जन में डुअल-चैनल ABS के साथ-साथ अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क्स दिए गए हैं. वहीं, इसके टॉप-एंड मॉडल में USD फ्रंट फोर्क्स और डुअल-चैनल ABS का फीचर बरकरार रखा गया है.

इसके साथ ही इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल और कनेक्टेड टेक्नोलॉजी वाला 5-इंच का TFT डिस्प्ले भी जोड़ा गया है. बाइक के लोअर वेरिएंट्स में डिजिटल LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का इस्तेमाल किया गया है. इसके अलावा, मिड-स्पेक वेरिएंट से आगे के सभी वेरिएंट्स में एडजस्टेबल लीवर्स भी दिए गए हैं.

फीचर्ससिंगल चैनल ABSUSD वेरिएंट के साथ डुअल चैनल ABSTFT के साथ USD वेरिएंट
ABSसिंगल चैनलडुअल चैनलडुअल चैनल
सस्पेंशनटेलिस्कोपिकअपसाइड डाउन (USD)अपसाइड डाउन (USD)
ट्रैक्शन कंट्रोलउपलब्ध नहींउपलब्ध नहींउपलब्ध
TVS SmartXonnect के साथ क्लस्टरडिजिटल LCDडिजिटल LCD5-इंच के TFT
एडजस्टेबल लीवरउपलब्ध नहींउपलब्धउपलब्ध
कलर ऑप्शन्समैट ब्लैक, रेसिंग रेडमैट ब्लैक, ग्रेनाइट ग्रे, पर्ल व्हाइटमैट ब्लैक, रेसिंग रेड, मरीन ब्लू
एक्स-शोरूम प्राइस (नई दिल्ली)1,25, 440 रुपये1,30,690 रुपये1,37,440 रुपये

2026 TVS Apache RTR 160 4V का इंजन
मैकेनिकल तौर पर, TVS Apache RTR 160 4V में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें पहले वाला ही 159.7 cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 17.55 PS की पावर देता है और मौजूदा हार्डवेयर के साथ काम करता है.

इस मोटरसाइकिल में इसके तीन राइड मोड - Sport, Urban और Rain - मिलते हैं. इसके साथ ही, मोटरसाइकिल के ऊंचे वेरिएंट्स में रेडियल टायर्स और TVS SmartXonnect कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स भी मिलते हैं.

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