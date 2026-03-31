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नए ट्रिम्स के साथ लॉन्च हुई 2026 TVS Apache RTR 160 4V, जानें क्या है कीमत और फीचर्स

हैदराबाद: स्वदेशी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी TVS Motor ने अपनी नई 2026 TVS Apache RTR 160 4V मॉडल को बाजार में उतार दिया है. कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को 2026 मॉडल ईयर अपडेट दिया है, जिसमें नए वेरिएंट और पूरी रेंज में नए स्टैंडर्ड फीचर्स शामिल किए गए हैं. इस अपडेटेड स्ट्रीटबाइक को कंपनी ने 1,25,440 रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया गया है, जिसकी कीमतें 1,37,440 रुपये एक्स-शोरूम तक जाती हैं.

2026 TVS Apache RTR 160 4V के वेरिएंट्स

साल 2026 के अपडेट के साथ, नई Apache RTR 160 4V को अब तीन अलग-अलग वेरिएंट में उपलब्ध कराया गया है. इसमें मौजूदा टॉप-स्पेक वर्जन के नीचे दो नए ट्रिम्स जोड़े गए हैं. मुख्य बदलावों की बात करें तो इस बाइक में प्रोजेक्टर हेडलैंप, पूरी तरह से LED लाइटिंग और असिस्ट व स्लिपर क्लच जैसी ज़रूरी चीज़ों की ज़्यादा उपलब्धता शामिल है, जो पहले सिर्फ़ टॉप-स्पेक वर्जन तक ही सीमित थीं.

2026 TVS Apache RTR 160 4V के फीचर्स

बेस वेरिएंट में सिंगल-चैनल ABS और टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स मिलते हैं, जबकि मिड-स्पेक वर्जन में डुअल-चैनल ABS के साथ-साथ अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क्स दिए गए हैं. वहीं, इसके टॉप-एंड मॉडल में USD फ्रंट फोर्क्स और डुअल-चैनल ABS का फीचर बरकरार रखा गया है.