2026 Triumph Trident 660 और Tiger Sport 660 का खुलासा, जानें कब होगी भारत में लॉन्च

2026 Triumph Trident 660 और Tiger Sport 660 का खुलासा ( फोटो - Triumph Motorcycle )

हैदराबाद: प्रीमियम मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी Triumph Motorcycle India ने अपने 660cc मिडिलवेट पोर्टफोलियो को नए डुओ – Trident और Tiger Sport – के साथ अपडेट कर दिया है. इसमें दोनों मॉडलों के लिए काफी बेहतर इंजन के साथ-साथ चेसिस, स्टाइलिंग और फीचर्स में सुधार किए गए हैं. Triumph 660 डुओ अपडेट

इस अपडेट के तौर पर सबसे बड़ा बदलाव 660cc इनलाइन थ्री-सिलेंडर इंजन है. दोनों मोटरसाइकिलों में यह इंजन अब 11,250rpm पर 95hp की पावर देती हैं, जो पुराने इंजन से 14hp ज़्यादा है, जबकि पीक टॉर्क 8,250rpm पर बढ़कर 68Nm हो गया है. यह ट्यूनिंग वैसी ही है, जैसी Daytona 660 में दी गई है, हालांकि यहां टॉर्क का आंकड़ा 1Nm कम है. Triumph Trident की पिछली ट्यूनिंग के मुकाबले, अब यह रेव-बैंड में ज़्यादा ऊपर (1,000rpm ज़्यादा) पीक पावर देता है, जिससे इसकी टॉप-एंड परफॉर्मेंस बेहतर होनी चाहिए - रेव बैंड का वह पॉइंट जहां पहले यह हांफने लगती थी. टॉर्क भी रेव बैंड में ज़्यादा ऊपर (2,000rpm ज़्यादा) मिलता है, लेकिन कंपनी यह भी दावा करती है कि इस टॉर्क का 80 प्रतिशत 3,000rpm से उपलब्ध है. इनमें एक बड़ा टेक्निकल बदलाव सिंगल थ्रॉटल बॉडी से तीन अलग-अलग 44mm थ्रॉटल बॉडी का इस्तेमाल करना है, जो हर सिलेंडर के लिए एक है. Triumph के अनुसार, इससे थ्रॉटल रिस्पॉन्स बेहतर होता है और मिड-रेंज और टॉप-एंड परफॉर्मेंस बेहतर होती है. इसके अलावा, इन बाइक्स में और भी अपडेट किए गए हैं, जैसे बड़ा फ्रंट-माउंटेड एयरबॉक्स, बड़े एग्जॉस्ट वाल्व के साथ रिवाइज्ड सिलेंडर हेड, हायर-लिफ्ट कैम प्रोफाइल, और 12,650rpm पर 20 प्रतिशत ज़्यादा रेडलाइन दी गई है. इसकी कूलिंग सिस्टम को भी बड़े, नई जगह पर लगाए गए रेडिएटर और फैन के साथ अपग्रेड किया गया है. Triumph Trident 660 का डिजाइन

साल 2026 के लिए, Trident 660 के अपडेट की बात करें तो यह अपनी रोडस्टर पहचान को और मज़बूत करती है. कंपनी ने इस बाइक पर नई बॉडीवर्क पेश की है, जिसमें एक चौड़ा, ज़्यादा तराशा हुआ फ्यूल टैंक दिया गया है, जिसमें घुटनों के लिए गहरी जगह बनाई गई है. इसके अलावा, बाइक में बदली हुई सीट्स और एक अपडेटेड हेडलाइट शामिल की गई है, जो शायद बड़ी Trident 800 जैसी ही होगी. कंपनी का कहना है कि इन बदलावों से राइडर का कम्फर्ट और लुक दोनों बेहतर होते हैं.