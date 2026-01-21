2026 Triumph Trident 660 और Tiger Sport 660 का खुलासा, जानें कब होगी भारत में लॉन्च
Triumph Motorcycle ने अपने डुओ – Trident 660 और Tiger Sport 660 को पेश कर दिया है. इन्हें इस साल भारत में लॉन्च किया जाएगा.
Published : January 21, 2026 at 5:16 PM IST
हैदराबाद: प्रीमियम मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी Triumph Motorcycle India ने अपने 660cc मिडिलवेट पोर्टफोलियो को नए डुओ – Trident और Tiger Sport – के साथ अपडेट कर दिया है. इसमें दोनों मॉडलों के लिए काफी बेहतर इंजन के साथ-साथ चेसिस, स्टाइलिंग और फीचर्स में सुधार किए गए हैं.
Triumph 660 डुओ अपडेट
इस अपडेट के तौर पर सबसे बड़ा बदलाव 660cc इनलाइन थ्री-सिलेंडर इंजन है. दोनों मोटरसाइकिलों में यह इंजन अब 11,250rpm पर 95hp की पावर देती हैं, जो पुराने इंजन से 14hp ज़्यादा है, जबकि पीक टॉर्क 8,250rpm पर बढ़कर 68Nm हो गया है. यह ट्यूनिंग वैसी ही है, जैसी Daytona 660 में दी गई है, हालांकि यहां टॉर्क का आंकड़ा 1Nm कम है.
Triumph Trident की पिछली ट्यूनिंग के मुकाबले, अब यह रेव-बैंड में ज़्यादा ऊपर (1,000rpm ज़्यादा) पीक पावर देता है, जिससे इसकी टॉप-एंड परफॉर्मेंस बेहतर होनी चाहिए - रेव बैंड का वह पॉइंट जहां पहले यह हांफने लगती थी. टॉर्क भी रेव बैंड में ज़्यादा ऊपर (2,000rpm ज़्यादा) मिलता है, लेकिन कंपनी यह भी दावा करती है कि इस टॉर्क का 80 प्रतिशत 3,000rpm से उपलब्ध है.
इनमें एक बड़ा टेक्निकल बदलाव सिंगल थ्रॉटल बॉडी से तीन अलग-अलग 44mm थ्रॉटल बॉडी का इस्तेमाल करना है, जो हर सिलेंडर के लिए एक है. Triumph के अनुसार, इससे थ्रॉटल रिस्पॉन्स बेहतर होता है और मिड-रेंज और टॉप-एंड परफॉर्मेंस बेहतर होती है.
इसके अलावा, इन बाइक्स में और भी अपडेट किए गए हैं, जैसे बड़ा फ्रंट-माउंटेड एयरबॉक्स, बड़े एग्जॉस्ट वाल्व के साथ रिवाइज्ड सिलेंडर हेड, हायर-लिफ्ट कैम प्रोफाइल, और 12,650rpm पर 20 प्रतिशत ज़्यादा रेडलाइन दी गई है. इसकी कूलिंग सिस्टम को भी बड़े, नई जगह पर लगाए गए रेडिएटर और फैन के साथ अपग्रेड किया गया है.
Triumph Trident 660 का डिजाइन
साल 2026 के लिए, Trident 660 के अपडेट की बात करें तो यह अपनी रोडस्टर पहचान को और मज़बूत करती है. कंपनी ने इस बाइक पर नई बॉडीवर्क पेश की है, जिसमें एक चौड़ा, ज़्यादा तराशा हुआ फ्यूल टैंक दिया गया है, जिसमें घुटनों के लिए गहरी जगह बनाई गई है.
इसके अलावा, बाइक में बदली हुई सीट्स और एक अपडेटेड हेडलाइट शामिल की गई है, जो शायद बड़ी Trident 800 जैसी ही होगी. कंपनी का कहना है कि इन बदलावों से राइडर का कम्फर्ट और लुक दोनों बेहतर होते हैं.
चेसिस अपडेट में प्रीलोड और रिबाउंड एडजस्टमेंट वाला नया शोवा रियर शॉक एब्जॉर्बर शामिल है, जिसे मौजूदा शोवा 41mm USD फ्रंट फोर्क्स के साथ जोड़ा गया है. कंपनी ने बाइक के ब्रेकिंग हार्डवेयर में कोई बदलाव नहीं किया है, और इसमें ट्विन 310mm फ्रंट डिस्क और निसिन कैलिपर्स मिलते हैं, जबकि मिशेलिन रोड 5 टायर स्टैंडर्ड के तौर पर मिल रहे हैं.
कंपनी का दावा है कि इसका वेट 195kg है, साथ ही इसकी सीट की ऊंचाई 810mm है, जो काफी कम है, ताकि यह बाइक ज़्यादातर राइडर्स के लिए चलाने में आसान रहे.
इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज भी काफी अच्छा मिलता है, जिसमें राइड-बाय-वायर से स्पोर्ट, रोड और रेन मोड मिलते हैं. कॉर्नरिंग ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए सिक्स-एक्सिस IMU, स्टैंडर्ड तौर पर क्रूज़ कंट्रोल, और बिना क्लच के गियर बदलने के लिए ट्रायम्फ शिफ्ट असिस्ट भी मिलता है. ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला TFT-LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी स्टैंडर्ड के तौर पर दिया गया है.
Triumph Tiger Sport 660 का डिजाइन
वहीं Triumph Tiger Sport 660 की बात करें तो इसमें भी वही इंजन अपग्रेड मिलते हैं, लेकिन इन्हें ज़्यादा टूरिंग-ओरिएंटेड मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया है. सबसे खास बदलावों में से एक, बड़ा 18.6-लीटर का फ्यूल टैंक है, जिसके बारे में कंपनी का कहना है कि यह लंबी राइड्स पर रेंज को बेहतर बनाता है.
नए रेडिएटर काउल सहित रिवाइज्ड बॉडीवर्क से मौसम से बेहतर सुरक्षा मिलने का दावा है, जबकि बाइक में लगी एडजस्टेबल विंडस्क्रीन ज़्यादा कवरेज देती है. बाइक में मिलने वाला सस्पेंशन ट्रैवल Trident से ज़्यादा लंबा है, जिसमें शोवा USD फोर्क्स और रियर मोनोशॉक दोनों सिरों पर 150mm का ट्रैवल देते हैं.
रियर शॉक में रिमोट प्रीलोड एडजस्टमेंट भी है, जिससे बाइक को पिलियन राइड या सामान के लिए एडजस्ट करना आसान हो जाता है. नई बाइक में टूरिंग हार्डवेयर जोड़ने के बावजूद, कंपनी का दावा है कि इसका वेट 211kg है. Triumph Trident की तरह ही, Tiger Sport भी स्टैंडर्ड तौर पर राइड मोड, IMU-बेस्ड कॉर्नरिंग ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज़ कंट्रोल, क्विक शिफ्टर और फुल LED लाइटिंग के साथ आती है.
इन दोनों मॉडल्स को 2026 के लिए नए कलर ऑप्शन भी दिए गए हैं. परफॉर्मेंस, रिफाइनमेंट और वर्सेटिलिटी में किए गए दावों का असल में ऑन-रोड पर कितना असर पड़ता है, इसका पता तभी चलेगा जब ये बाइक्स भारतीय बाजार में लॉन्च की जाएंगी. संभावना जताई जा रही है कि कंपनी इस साल के आखिर में अपडेटेड Trident और Tiger Sport 660 को लॉन्च करेगी.