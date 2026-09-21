नई 2026 Triumph Daytona 660 भारत में हुई लॉन्च, जानें क्या है कीमत और फीचर्स
Triumph Motorcycle India ने भारतीय बाजार में अपनी 2026 Triumph Daytona 660 को लॉन्च कर दिया है. इसकी कीमत 9.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.
Published : September 21, 2026 at 5:14 PM IST
हैदराबाद: प्रीमियम और स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी Triumph Motorcycle India ने भारतीय बाजार में अपनी 2026 Triumph Daytona 660 को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को 9.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया है, जो पुराने वर्जन को रिप्लेस करने वाली है.
इस अपडेटेड मोटरसाइकिल की कीमत पिछले मॉडल से 11,000 रुपये ज़्यादा रखी गई है. कीमत में इस बढ़ोतरी के साथ-साथ इसके सस्पेंशन, टायर्स और स्टैंडर्ड इक्विपमेंट में भी बदलाव किए गए हैं.
2026 Triumph Daytona 660 के हार्डवेयर
बता दें कि Triumph Daytona 660 के राइड पैकेज में सबसे बड़ा बदलाव इसके 41mm Showa USD फ्रंट फोर्क में एडजस्टेबिलिटी का जोड़ा जाना है. जहां, पुरानी मोटरसाइकिल का फोर्क नॉन-एडजस्टेबल था, अब अपडेटेड यूनिट में कम्प्रेशन और रिबाउंड डैम्पिंग एडजस्टमेंट का फीचर मिलता है.
बाइक के सस्पेंशन ट्रैवल को 110mm पर ही रखा गया है. बाइक में पीछे की तरफ, प्रीलोड एडजस्टमेंट और 130mm ट्रैवल वाले उसी मोनोशॉक का इस्तेमाल किया गया है. Triumph Daytona 660 में Michelin Power 6 टायर्स की जगह Metzeler M9RR टायर्स का इस्तेमाल किया गया है.
एक और ज़रूरी चीज़ जो इस बाइक में जोड़ी गई है, वह है बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर, जो पहले एक ऑप्शनल एक्सेसरी के तौर पर मिलता था. अब यह अपडेटेड Triumph Daytona 660 में स्टैंडर्ड इक्विपमेंट के तौर पर आता है.
इसके अलावा, बाइक में पहले जैसा ही स्टील पेरिमीटर फ़्रेम, रेडियल कैलिपर्स के साथ ट्विन फ्रंट डिस्क ब्रेक और वही राइडिंग पोज़िशन दी गई है, जिसे स्पोर्टी राइडिंग और रोज़ाना इस्तेमाल के बीच संतुलन बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है.
2026 Triumph Daytona 660 का इंजन
इस मोटरसाइकिल के इंजन में कंपनी ने कोई बदलाव नहीं किया है. नई 2026 Daytona 660 में अब भी Triumph का 660cc, इनलाइन-थ्री-सिलेंडर इंजन इस्तेमाल किया गया है. यह इंजन 95 bhp की पावर और 68 Nm का टॉर्क प्रदान करता है, और इसके साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स को जोड़ा गया है.
2026 Triumph Daytona 660 के कलर ऑप्शन
कंपनी ने नए अपडेटेड मॉडल को कुल तीन नए कलर ऑप्शन में पेश किया है. इनमें सफायर ब्लैक हाइलाइट्स के साथ एल्युमीनियम सिल्वर, सफायर ब्लैक हाइलाइट्स के साथ कॉस्मिक येलो और सफायर ब्लैक कलर ऑप्शन शामिल हैं.
2026 Triumph Daytona 660 की कीमत
कीमत की बात करें तो नई 2026 Triumph Daytona 660 की कीमत 9.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है, जो अपने पुराने मॉडल की 9.88 लाख रुपये की कीमत से 11,000 रुपये ज़्यादा है.
थोड़ी ज़्यादा कीमत पर, अपडेटेड 2026 Daytona 660 के राइड पैकेज में अहम बदलाव किए गए हैं. इसमें एडजस्टेबल फ्रंट सस्पेंशन, नए टायर और क्विकशिफ्टर स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं.