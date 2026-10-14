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भारत में लॉन्च हुई 2026 Toyota Glanza फेसलिफ्ट, कीमत 6.99 लाख रुपये, जानें मिले फीचर्स

नई 2026 Toyota Glanza फेसलिफ्ट हुई लॉन्च ( फोटो - Toyota Kirloskar Motor )

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Toyota Kirloskar Motor ने भारतीय बाजार के लिए अपनी नई अपडेटेड Toyota Glanza Facelift को लॉन्च कर दिया है. इस कार को Maruti Suzuki Baleno Facelift की लॉन्च के कुछ महीने बाद लॉन्च किया गया है.

इस अपडेटेड Glanza Facelift को 6.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है. यह कार Maruti Baleno Facelift पर आधारित है, लेकिन इसके बाद भी इसके डिज़ाइन में बदलावों की वजह से एक अलग लुक के साथ आती है.

नई 2026 Toyota Glanza फेसलिफ्ट का रियर प्रोफाइल (फोटो - Toyota Kirloskar Motor)

इसके साइड लुक की बात करें तो इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन ग्लॉसी लुक वाली नई साइड स्कर्ट इस प्रीमियम हैचबैक को और भी शानदार बनाती है. रियरर प्रोफाइल की बात करें तो, यह हैचबैक लगभग वैसी ही है, क्योंकि इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है.

नई Toyota Glanza Facelift का एक्सटीरियर Toyota Glanza फेसलिफ्ट के एक्सटीरियर की बात करें तो इसके फ्रंट लुक में बदलाव किया गया है. इसकी हेडलाइट्स पहले वाले मॉडल जैसी ही रखी गई हैं, लेकिन रेडिएटर ग्रिल और बंपर को अपडेट किया गया है. कार की फ्रंट ग्रिल को Toyota की ग्लोबल डिज़ाइन फिलॉसफी के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है.

नई 2026 Toyota Glanza फेसलिफ्ट का इंफोटेनमेंट सिस्टम (फोटो - Toyota Kirloskar Motor)

नई 2026 Toyota Glanza फेसलिफ्ट की वेंटिलेटेड सीट्स (फोटो - Toyota Kirloskar Motor)

नई Toyota Glanza फेसलिफ्ट को कंपनी ने कुल चार ट्रिम विकल्पों - E, S, G और V - में उतारा है, और इसके बाहरी हिस्से के लिए सात अलग-अलग कलर विकल्प दिए गए हैं. इन कलर ऑप्शन्स में - कैफ़े व्हाइट, इनटाइसिंग सिल्वर, गेमिंग ग्रे, इंस्टा ब्लू, स्पोर्टिन रेड, ब्लुइश ब्लैक और डिजिटल टील ग्रीन कलर शामिल हैं, जिनमें से आखिरी दो नए कलर हैं.

नई Toyota Glanza Facelift का इंटीरियर

कार के केबिन की बात करें तो, नई 2026 Glanza फेसलिफ्ट के डिज़ाइन में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन Maruti Baleno फेसलिफ्ट की तरह ही इसमें कई नए फ़ीचर्स दिए गए हैं. इसके टॉप-एंड ट्रिम में 360-डिग्री सराउंड व्यू कैमरा और लेवल-2 ADAS सुइट जैसे फ़ीचर्स मिलते हैं.

नई 2026 Toyota Glanza फेसलिफ्ट के एयर बैग्स (फोटो - Toyota Kirloskar Motor)

वहीं, अपडेटेड Glanza में आगे की तरफ़ वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जिंग डॉक, अपडेटेड अपहोल्स्ट्री और ट्रिम्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) जैसे कई अन्य फीचर्स भी दिए गए हैं.

नई Toyota Glanza Facelift का पावरट्रेन

2026 Toyota Glanza फ़ेसलिफ़्ट के इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है, और इसमें वही 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो Maruti Suzuki Baleno फ़ेसलिफ़्ट में मिलता है. यह हैचबैक सिर्फ़ पेट्रोल और पेट्रोल-CNG ऑप्शन में पेश की गई है.

नई 2026 Toyota Glanza फेसलिफ्ट का फ्रंट-साइड प्रोफाइल (फोटो - Toyota Kirloskar Motor)

इस कार में मैनुअल और AMT, दोनों तरह के गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है. यह इंजन पेट्रोल पर 83hp की पावर और 112Nm का टॉर्क देता है, वहीं CNG पर यह इंजन 70hp की पावर और 102Nm का टॉर्क प्रदान करता है. इस कार में ऑटो स्टार्ट-स्टॉप फ़ंक्शन का फीचर दिया गया है, और AMT गियरबॉक्स पेट्रोल और पेट्रोल-CNG, दोनों कॉम्बिनेशन में उपलब्ध है.