2026 Toyota Fortuner का नया Leader Edition हुआ लॉन्च, कीमत 36.51 लाख रुपये
Toyota Kirloskar ने अपनी 2026 Toyota Fortuner का नया Leader Edition लॉन्च किया है. इस स्पेशल एडिशन की शुरुआती कीमत 36.51 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.
Published : October 9, 2026 at 5:14 PM IST
हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Toyota Kirloskar ने त्योहारों में अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए अपनी 2026 Toyota Fortuner का नया Leader Edition लॉन्च किया है. इस स्पेशल एडिशन को 36.51 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर उतारा गया है, जोकि इसके मैनुअल वेरिएंट के लिए रखी गई है. वहीं, इसके ऑटोमैटिक वेरिएंट की कीमत 38.72 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है.
इस स्पेशल एडिशन के एक्सटीरियर और इंटीरियर में कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं, लेकिन मैकेनिकल तौर पर यह Fortuner के दूसरे 4x2 (टू-व्हील-ड्राइव) वर्जन जैसा ही है. इसकी बुकिंग 12 अक्टूबर, 2026 से शुरू की जाएगी. Toyota Fortuner के Leader Edition 2024 और 2025 में भी लॉन्च किए गए थे, लेकिन वे डीलर-लेवल के ऑप्शन के तौर पर पेश किए गए थे.
2026 Toyota Fortuner Leader एडिशन की प्राइस लिस्ट और कलर ऑप्शन
2026 Toyota Fortuner के Leader Edition को मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों वर्ज़न में उतारा गया है, जिसमें ऑटोमैटिक वर्ज़न की कीमत मैनुअल वर्ज़न के मुकाबले 2.21 लाख रुपये ज़्यादा रखी गई है.
|Fortuner Leader एडिशन के वेरिएंट्स
|कीमत (एक्स-शोरूम)
|Leader Edition 4x2 MT
|36.51 लाख रुपये
|Leader Edition 4x2 AT
|38.72 लाख रुपये
इच्छुक ग्राहक इस स्पेशल एडिशन को तीन एक्सटीरियर कलर ऑप्शन में चुन सकते हैं, जिनमें सुपर व्हाइट, प्लेटिनम व्हाइट पर्ल और एटीट्यूड ब्लैक शामिल हैं. ध्यान देने वाली बात यह है कि पुराने Leader Edition में मिलने वाला सिल्वर मेटैलिक ऑप्शन अब उपलब्ध नहीं है.
2026 Toyota Fortuner Leader एडिशन का एक्सटीरियर
एक्सटीरियर की बात करें तो स्टैंडर्ड Toyota Fortuner के मुकाबले इस स्पेशल एडिशन में कुछ खास बदलाव किए गए हैं. 2026 Leader एडिशन में ब्लैक कलर की अलग फ्रंट ग्रिल डिज़ाइन, ब्लैक और सिल्वर ट्रिम वाला ज़्यादा आक्रामक दिखने वाला फ्रंट बंपर और बोनट पर बड़े अक्षरों में ‘TOYOTA’ लिखा हुआ है. इसमें ब्लैक कलर के 18-इंच के अलॉय व्हील्स, डुअल-टोन ब्लैक रूफ और टेलगेट पर ब्लैक ट्रिम देखने को मिलता है.
2026 Toyota Fortuner Leader एडिशन का इंटीरियर
नई Toyota Fortuner Leader के इंटीरियर की बात करें तो इसमें डुअल-टोन ब्लैक और मैरून अपहोल्स्ट्री और उससे मेल खाते डोर ट्रिम्स मिलते हैं. इसके अलावा, कार के अंदर एम्बिएंट लाइटिंग और इल्यूमिनेटेड डोर सिल्स का भी इस्तेमाल किया है.
2026 Fortuner Leader Edition में मिलने वाले अन्य फीचर्स के तौर पर इसमें ऑटो-फोल्डिंग ORVMs (बाहरी रियरव्यू मिरर) और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) मिलते हैं. एम्बिएंट लाइटिंग के अलावा, लगभग सभी अन्य फीचर्स 2025 लीडर एडिशन में भी उपलब्ध थे.
2026 Toyota Fortuner Leader एडिशन का पावरट्रेन
इंजन की बात करें तो इस कार के बोनट के नीचे वही जाना-पहचाना फोर-सिलेंडर डीज़ल इंजन है, जो इसके स्टैंडर्ड वर्जन में मिलता है. इस इंजन को 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा जाता है, जोकि 204hp की पावर और 500Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है.
इस इंजन का 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ टॉर्क घट जाता है, और 420Nm रह जाता है. ध्यान देने वाली बात यह है कि 2026 Fortuner Leader Edition सिर्फ़ टू-व्हील ड्राइव (4x2) में उपलब्ध है.