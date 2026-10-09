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2026 Toyota Fortuner का नया Leader Edition हुआ लॉन्च, कीमत 36.51 लाख रुपये

2026 Toyota Fortuner का नया Leader Edition लॉन्च ( फोटो - Toyota Kirloskar Motor )

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Toyota Kirloskar ने त्योहारों में अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए अपनी 2026 Toyota Fortuner का नया Leader Edition लॉन्च किया है. इस स्पेशल एडिशन को 36.51 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर उतारा गया है, जोकि इसके मैनुअल वेरिएंट के लिए रखी गई है. वहीं, इसके ऑटोमैटिक वेरिएंट की कीमत 38.72 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है.

इस स्पेशल एडिशन के एक्सटीरियर और इंटीरियर में कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं, लेकिन मैकेनिकल तौर पर यह Fortuner के दूसरे 4x2 (टू-व्हील-ड्राइव) वर्जन जैसा ही है. इसकी बुकिंग 12 अक्टूबर, 2026 से शुरू की जाएगी. Toyota Fortuner के Leader Edition 2024 और 2025 में भी लॉन्च किए गए थे, लेकिन वे डीलर-लेवल के ऑप्शन के तौर पर पेश किए गए थे.

2026 Toyota Fortuner Leader एडिशन की प्राइस लिस्ट और कलर ऑप्शन

2026 Toyota Fortuner के Leader Edition को मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों वर्ज़न में उतारा गया है, जिसमें ऑटोमैटिक वर्ज़न की कीमत मैनुअल वर्ज़न के मुकाबले 2.21 लाख रुपये ज़्यादा रखी गई है. Fortuner Leader एडिशन के वेरिएंट्स कीमत (एक्स-शोरूम) Leader Edition 4x2 MT 36.51 लाख रुपये Leader Edition 4x2 AT 38.72 लाख रुपये इच्छुक ग्राहक इस स्पेशल एडिशन को तीन एक्सटीरियर कलर ऑप्शन में चुन सकते हैं, जिनमें सुपर व्हाइट, प्लेटिनम व्हाइट पर्ल और एटीट्यूड ब्लैक शामिल हैं. ध्यान देने वाली बात यह है कि पुराने Leader Edition में मिलने वाला सिल्वर मेटैलिक ऑप्शन अब उपलब्ध नहीं है. 2026 Toyota Fortuner Leader एडिशन का एक्सटीरियर

एक्सटीरियर की बात करें तो स्टैंडर्ड Toyota Fortuner के मुकाबले इस स्पेशल एडिशन में कुछ खास बदलाव किए गए हैं. 2026 Leader एडिशन में ब्लैक कलर की अलग फ्रंट ग्रिल डिज़ाइन, ब्लैक और सिल्वर ट्रिम वाला ज़्यादा आक्रामक दिखने वाला फ्रंट बंपर और बोनट पर बड़े अक्षरों में ‘TOYOTA’ लिखा हुआ है. इसमें ब्लैक कलर के 18-इंच के अलॉय व्हील्स, डुअल-टोन ब्लैक रूफ और टेलगेट पर ब्लैक ट्रिम देखने को मिलता है.