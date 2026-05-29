ETV Bharat / technology

भारत में लॉन्च हुई 2026 Tesla Model Y Premium RWD, कीमत 50.89 लाख रुपये, जानें रेंज

2026 Tesla Model Y Premium RWD भारत में हुई लॉन्च ( फोटो - Tesla India )

2026 Tesla Model Y Premium RWD का डैशबोर्ड (फोटो - Tesla India)

Tesla Model Y Premium RWD के अपडेट्स कार में मिलने वाले अपडेट्स की बात करें तो, नए Model Y में 16-इंच का बड़ा टचस्क्रीन दिया गया है, जिसे सबसे पहले इस साल की शुरुआत में नए Tesla Model Y L में देखा गया था. इसके बाकी फ़ीचर्स की बात करें तो इसमें लगभग पुराने Model Y के फीचर्स ही मिलते हैं.

हैदराबाद: इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी Tesla ने भारत में अपनी 2026 Tesla Model Y को एक ही Premium RWD स्पेक में लॉन्च कर दिया है. Tesla Model Y Premium RWD को 50.89 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा गया है, जो पिछले साल भारत में लॉन्च हुए Model Y स्टैंडर्ड रेंज से लगभग 9 लाख रुपये कम है, और नए वेरिएंट में वही स्पेसिफिकेशन्स हैं.

इन फीचर्स में 8-इंच का रियर टचस्क्रीन, हीटिंग और वेंटिलेशन वाली पावर्ड फ्रंट सीट्स, हीटिंग वाली पावर्ड फोल्डिंग रियर सीट्स, 8 एक्सटीरियर कैमरे, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल एयर-कॉन वेंट, एक पैनोरमिक ग्लास रूफ, फ़्रीक्वेंसी-सेलेक्टिव डैम्पर्स और एक 9-स्पीकर साउंड सिस्टम जैसे फ़ीचर्स शामिल हैं.

2026 Tesla Model Y Premium RWD का साइड प्रोफाइल (फोटो - Tesla India)

संभावित खरीदार इस कार को ऑल-ब्लैक या ग्रे अपहोल्स्ट्री केबिन ऑप्शन के साथ चुन सकते हैं. Tesla की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई तस्वीरों के मुताबिक, ग्रे अपहोल्स्ट्री ऑप्शन अब सेंटर फ्लोर कंसोल पर इस्तेमाल होने वाली अपहोल्स्ट्री को भी कवर करता है, जो पहले सिर्फ ब्लैक फिनिश में मिलता था. ऑल-ब्लैक ऑप्शन में अब डार्क फिनिश वाला हेडलाइनर भी मिलता है.

2026 Tesla Model Y Premium RWD का इंटीरियर (फोटो - Tesla India)

Tesla Model Y Premium RWD का पावरट्रेन

कार में मिलने वाले मैकेनिकल्स की बात करें तो, Tesla Model Y Premium RWD स्पेक में आता है, जिसमें स्टैंडर्ड रेंज बैटरी सिर्फ़ 500 km तक की WLTP रेंज देती है. पहले की तरह, Tesla Model Y का नया मॉडल भी 175 kW तक सुपरचार्जिंग को सपोर्ट करता है, जिससे 15 मिनट में 238 km की रेंज मिलती है.

2026 Tesla Model Y Premium RWD का रियर प्रोफाइल (फोटो - Tesla India)

कंपनी का दावा है कि 0-100 kmph की स्पीड 5.9 सेकंड में पकड़ सकता है, और अब इसका कर्ब वेट भी 1,928 kg पर ही है. कंपनी ने 2026 Tesla Model Y की बुकिंग शुरू कर दी है, और इसकी डिलीवरी जुलाई 2026 से शुरू होने वाली है. नई Tesla Model Y Premium RWD को बड़े Model Y L के साथ बेचा जाएगा.