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2026 Tata Tiago EV फेसलिफ्ट के इंटीरियर की झलक आई सामने, 28 मई को होने वाली है लॉन्च

2026 Tata Tiago EV फेसलिफ्ट के इंटीरियर का खुलासा ( फोटो - Tata Motors )

कार के डैशबोर्ड में दो फ्लोटिंग स्टाइल डिस्प्ले मिलते हैं. इसमें एक टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाएगा, और दूसरा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होगा. कंपनी ने एयर कंडीशनिंग सिस्टम के लिए फिजिकल कंट्रोल्स को जारी रखा है, जिसमें टैक्टाइल बटन और रोटरी नॉब्स क्लाइमेट एडजस्टमेंट को आसान और सीधा रखते हैं.

इसमें लेयर्ड टेक्सचर के साथ एक हॉरिजॉन्टल डैशबोर्ड लेआउट मिलने वाला है, जो केबिन की पूरी चौड़ाई में फैला होगा, और इसके साथ फैब्रिक से लिपटा ऊपरी डैशबोर्ड दिया जाएगा, जो इसे एक प्रीमियम टच देगा.

2026 Tata Tiago EV में मिलेगा एक प्रीमियम केबिन फेसलिफ़्टेड Tata Tiago EV का इंटीरियर पहले वाले मॉडल के मुकाबले ज़्यादा साफ़ और EV-स्पेसिफिक फील देता है. Tata Motors ने डुअल-टोन ब्लैक-एंड-ग्रे कलर स्कीम को बनाए रखा है, लेकिन ओवरऑल एग्ज़िक्यूशन अब ज़्यादा रिफाइंड लगता है.

हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Tata Motors ने 28 मई को होने वाले लॉन्च से पहले फेसलिफ़्टेड Tata Tiago EV के इंटीरियर को आधिकारिक तौर पर प्रदर्शित किया है, जहां इसे 2026 Tata Tiago के साथ दिखाया जाएगा. यह अपडेटेड इलेक्ट्रिक हैचबैक ज़्यादा मॉडर्न केबिन, शार्प एक्सटीरियर डिज़ाइन और काफ़ी बड़ी फ़ीचर लिस्ट के साथ आती है. साथ ही इसमें वह प्रैक्टिकैलिटी भी है, जिसने ओरिजिनल मॉडल को अफ़ोर्डेबल EV सेगमेंट में पॉपुलर बनाया था.

डैशबोर्ड पर फ्लोटिंग स्क्रीन लेआउट से एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस भी खाली होगा. इसके अलावा, कार में फिजिकल टैक्टाइल ऑटोमैटिक विंडो कंट्रोल्स भी मिलने वाले हैं. नई Tata Tiago EV में पीछे की पैसेंजर रो में डेडिकेटेड AC वेंट दिए जाएंगे, जो गर्मियों में खास तौर पर एक ज़रूरी फीचर बन जाता है.

2026 Tata Tiago EV फेसलिफ्ट का डैशबोर्ड (फोटो - Tata Motors)

इसके अलावा, कार में टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील पर स्टैंडर्ड Tata लोगो के बजाय एक रोशन 'Tata.ev' लोगो होगा, जो इलेक्ट्रिक और इंटरनल कम्बशन इंजन (ICE) वेरिएंट के बीच एक अंतर दिखाएगा.

2026 Tata Tiago EV के एक्सटीरियर अपडेट्स

अपने पिछले मॉडल के मुकाबले, 2026 Tata Tiago EV में बॉडी-कलर का क्लोज्ड-ऑफ फ्रंट ग्रिल लगाया जाएगा. इसमें आइब्रो के आकार के DRLs के साथ पतले LED हेडलैंप भी दिए जाएंगे, जो ज़्यादा शार्प विज़ुअल सिग्नेचर मिलेगें. नए डिज़ाइन वाले बंपर में वर्टिकल स्टाइलिंग एलिमेंट और एंगुलर इंसर्ट हैं जो ओवरऑल ज़्यादा प्रीमियम लुक देते हैं.

कार के साइड प्रोफाइल पर नजर डालें तो, इसमें नए एलॉय व्हील, ब्लैक व्हील आर्च सराउंड, ग्लॉस-ब्लैक डोर मिरर, एक शार्क-फिन एंटीना और प्रोफ़ाइल को अपडेट करने के लिए Tata.ev डोर बैजिंग शामिल होंगे. कार के रियर प्रोफाइल को रीडिज़ाइन किए गए वर्टिकल LED टेल लैंप टेलगेट पर एक ग्लॉस-ब्लैक स्ट्रिप से जुड़े हुए हैं, जो इसे ज़्यादा चौड़ा और मॉडर्न लुक देते हैं.

2026 Tata Tiago EV के फीचर्स

इलेक्ट्रिक Tata Tiago में 360-डिग्री कैमरा दिया जाएगा. इससे फेसलिफ़्टेड Tiago EV भारत में यह टेक्नोलॉजी देने वाली सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ियों में से एक बन जाएगी. दूसरे उम्मीद के मुताबिक इन फ़ीचर्स में वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज़ कंट्रोल, पुश-बटन स्टार्ट, ऑटो-फ़ोल्डिंग मिरर, वायरलेस चार्जिंग ट्रे, USB Type-C पोर्ट - A/C कंट्रोल पैनल के नीचे - और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) शामिल हैं.

2026 Tata Tiago EV फेसलिफ्ट का एक्सटीरियर (फोटो - Tata Motors)

2026 Tata Tiago EV का पावरट्रेन और रेंज

फेसलिफ़्टेड वर्जन में मौजूदा मॉडल वाले ही 19.2kWh और 24kWh बैटरी पैक होने की उम्मीद है, जिनकी रेंज क्रमशः 223km और 293km होने का दावा किया गया है. Tata Motors ने अभी यह पुष्टि नहीं की है कि फेसलिफ़्ट में कोई मैकेनिकल बदलाव किए जाएंगे या नहीं. भारत में लॉन्च होने पर Tata Tiago EV का मुकाबला MG Comet EV और Citroen eC3 से रहेगा.