लेना चाहते हैं 2026 Tata Punch फेसलिफ्ट, तो जानें किस वेरिएंट में हैं कौन से फीचर्स

Tata Punch का फेसलिफ्ट वर्जन हाल ही लॉन्च हुआ है. अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं, तो जानें किस वेरिएंट में कौन से फीचर्स हैं.

2026 Tata Punch
2026 Tata Punch फेसलिफ्ट (फोटो - Tata Motors)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 14, 2026 at 3:55 PM IST

4 Min Read
हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Tata Motors ने हाल ही में अपनी सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी Tata Punch का फेसलिफ्ट वर्जन बाजार में उतारा है. कंपनी ने इस कार के एक्सटीरियर, इंटीरियर और फीचर्स लिस्ट में काफी बदलाव किए हैं.

इसके अलावा, नई Tata Punch में नया CNG AMT पावरट्रेन कॉम्बिनेशन और Tata Nexon में मिलने वाला पावरफ़ुल नया टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प भी दिया गया है. नई Tata Punch को कुल आठ ट्रिम में पेश किया गया है, जिनमें Smart, Pure, Pure+, Pure+ S, Adventure, Adventure S, Accomplished और Accomplished+ S शामिल हैं.

2026 Tata Punch की कीमत

2026 Tata Punch Price List
2026 Tata Punch फेसलिफ्ट की प्राइस लिस्ट (फोटो - Tata Motors)
नई Tata Punch की कीमत की बात करें तो इस कार को 5.59 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर उतारा गया है और यह कीमत 10.54 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है. Tata Punch, का मुकाबला Hyundai Exter, Citroen C3 और Maruti Ignis जैसी कारों से होता है.

2026 Tata Punch का पावरट्रेन
नई Tata Punch को इसके मौजूदा 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ पेश किया गया है, जो 88 hp की पावर और 115Nm का टॉर्क प्रदान करता है, जो अपने पुराने मॉडल की तरह ही 5-स्पीड मैनुअल या 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स के साथ आता है. Tata Punch को पेट्रोल+CNG इंजन के साथ भी लिया जा सकता है.

यह इंजन NA इंजन के समान MT और AMT गियरबॉक्स विकल्पों के साथ पेश किया जाता है, और CNG मोड में, यह इंजन 73.4hp और 103Nm का उत्पादन करता है. इसके अलावा, फेसलिफ्टेड Tata Punch को एक नए टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ भी पेश किया गया है. यह इंजन 120hp की पावर और 170Nm का टॉर्क प्रदान करता है, और यह केवल मैनुअल गियरबॉक्स के साथ बेचा जाता है.

2026 Tata Punch के वेरिएंट के अनुसार फीचर्स

Smart वेरिएंट के फीचर्स
(कीमत: 5.59 लाख से 6.69 लाख रुपये)

  • 6 एयरबैग
  • ईएससी
  • टायर-प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS)
  • सेंट्रल लॉकिंग
  • एलईडी हेडलैम्प्स
  • 4-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
  • सामने की पावर विंडो
  • फॉलो-मी-होम हेडलैम्प्स
  • निष्क्रिय प्रारंभ/रोकें
  • की-लेस एंट्री
  • ड्राइव मोड (City और Eco)
  • हिल-होल्ड असिस्टेंस
  • फ्रंट एडजस्टेबल हेडरेस्ट
  • पंचर किट
  • आईएसओफ़िक्स

Pure वेरिएंट के फीचर्स
(कीमत: 6.49 लाख से 7.49 लाख रुपये)
Smart वेरिएंट से अतिरिक्त फीचर्स

  • रियर एसी वेंट
  • स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल
  • 4-स्पीकर
  • फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट
  • रियर डिफॉगर
  • डे/नाइट इंटीरियर रियरव्यू मिरर (IRVM)
  • 15W टाइप-C चार्जिंग पोर्ट
  • सभी पावर विंडो
  • इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एक्सटीरियर रियरव्यू मिरर (ORVM)
  • फिक्स्ड रियर ग्रैब हैंडल
  • डिजिटल स्टीयरिंग व्हील

Pure+ वेरिएंट के फीचर्स
(कीमत: 6.99 लाख से 8.54 लाख रुपये)
Pure वेरिएंट से अतिरिक्त फीचर्स

  • 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम
  • रिवर्स पार्किंग कैमरा
  • वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो
  • क्रूज़ कंट्रोल (नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल MT/AT, CNG MT)
  • हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर की सीट
  • फ्रंट (65W) और रियर (15W) टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट
  • शार्क-फ़िन एंटीना
  • कवर के साथ 15 इंच के स्टील व्हील्स
  • को-ड्राइवर वैनिटी मिरर
  • बॉडी कलर्ड डोर हैंडल
  • स्पेयर व्हील

Pure+ S वेरिएंट के फीचर्स
(कीमत: 7.34 लाख से 8.34 लाख रुपये)
Pure+ से अतिरिक्त फीचर्स

  • वॉयस-असिस्टेड इलेक्ट्रिक सनरूफ
  • ऑटो हेडलैम्प्स
  • रेन-संसिंग वाइपर
  • रूफ रेल्स
  • बंधनेवाला ग्रैब हैंडल (सह-चालक और पीछे का यात्री)

Adventure वेरिएंट के फीचर्स
(कीमत: 7.59 लाख से 8.29 लाख रुपये)
Pure+ S से अतिरिक्त फीचर्स

  • 360-डिग्री कैमरा
  • ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटर
  • पुश-बटन स्टार्ट
  • रियर वाइपर और वॉशर
  • ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल
  • 15 -इंच के हाइपरस्टाइल व्हील्स
  • रेन-सेंसिंग वाइपर
  • इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVM
  • एयर प्यूरिफायर
  • ऑटो हेडलैम्प्स

Adventure S वेरिएंट के फीचर्स
(कीमत: 7.95 लाख से 9.49 लाख रुपये)
Adventure से अतिरिक्त फीचर्स

  • वॉयस-असिस्टेड इलेक्ट्रिक सनरूफ
  • रूफ रेलिंग
  • बंधनेवाला ग्रैब हैंडल (सह-चालक)

Accomplished वेरिएंट के फीचर्स
(कीमत: 8.29 लाख से 9.29 लाख रुपये)
Adventure से अतिरिक्त फीचर्स

  • 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम
  • एलईडी डे-टाइम रनिंग लैंप (DRL)
  • एलईडी टेल-लैंप
  • सीटों के लिए विस्तारित थाई सपोर्ट
  • टच-बेस्ड एचवीएसी कंट्रोल
  • पैसिव एंट्री-पैसिव स्टार्ट (PEPS)
  • हिल डिस्टेंट कंट्रोल
  • एम्बिएंट लाइटिंग
  • 4-इंच का डिजिटल टीएफटी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
  • कूल्ड ग्लव बॉक्स
  • रियर पार्सल ट्रे
  • रियर एडजस्टेबल हेडरेस्ट
  • रियर स्पॉइलर
  • आगे की सीट पर रियर पॉकेट्स
  • इनर डोर हैंडल पर सिल्वर फिनिश
  • 16 इंच के पेंटेड अलॉय व्हील

Accomplished+ S वेरिएंट के फीचर्स
(कीमत: 8.99 लाख से 10.54 लाख रुपये)
Accomplished से अतिरिक्त फीचर्स

  • वॉयस-असिस्टेड इलेक्ट्रिक सनरूफ
  • कॉर्नरिंग फ़ंक्शन के साथ एलईडी फॉग लैंप
  • वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर
  • ऑटो-डिमिंग IRVM
  • कनेक्टेड-कार तकनीक
  • 4-ट्वीटर
  • रूफ रेलिंग
  • रियर सेंटर आर्मरेस्ट
  • पोखर लैंप
  • लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील और गियर नॉब
  • वन-टच अप/डाउन ड्राइवर साइड विंडो
  • पैडल शिफ्टर्स (केवल AMT वेरिएंट)
  • 16-इंच के डायमंड-कट अलॉय व्हील
  • बंधनेवाला ग्रैब हैंडल (को-ड्राइवर)

