लेना चाहते हैं 2026 Tata Punch फेसलिफ्ट, तो जानें किस वेरिएंट में हैं कौन से फीचर्स

हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Tata Motors ने हाल ही में अपनी सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी Tata Punch का फेसलिफ्ट वर्जन बाजार में उतारा है. कंपनी ने इस कार के एक्सटीरियर, इंटीरियर और फीचर्स लिस्ट में काफी बदलाव किए हैं.

इसके अलावा, नई Tata Punch में नया CNG AMT पावरट्रेन कॉम्बिनेशन और Tata Nexon में मिलने वाला पावरफ़ुल नया टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प भी दिया गया है. नई Tata Punch को कुल आठ ट्रिम में पेश किया गया है, जिनमें Smart, Pure, Pure+, Pure+ S, Adventure, Adventure S, Accomplished और Accomplished+ S शामिल हैं.

2026 Tata Punch की कीमत

2026 Tata Punch फेसलिफ्ट की प्राइस लिस्ट (फोटो - Tata Motors)

नई Tata Punch की कीमत की बात करें तो इस कार को 5.59 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर उतारा गया है और यह कीमत 10.54 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है. Tata Punch, का मुकाबला Hyundai Exter, Citroen C3 और Maruti Ignis जैसी कारों से होता है.

2026 Tata Punch का पावरट्रेन

नई Tata Punch को इसके मौजूदा 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ पेश किया गया है, जो 88 hp की पावर और 115Nm का टॉर्क प्रदान करता है, जो अपने पुराने मॉडल की तरह ही 5-स्पीड मैनुअल या 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स के साथ आता है. Tata Punch को पेट्रोल+CNG इंजन के साथ भी लिया जा सकता है.

यह इंजन NA इंजन के समान MT और AMT गियरबॉक्स विकल्पों के साथ पेश किया जाता है, और CNG मोड में, यह इंजन 73.4hp और 103Nm का उत्पादन करता है. इसके अलावा, फेसलिफ्टेड Tata Punch को एक नए टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ भी पेश किया गया है. यह इंजन 120hp की पावर और 170Nm का टॉर्क प्रदान करता है, और यह केवल मैनुअल गियरबॉक्स के साथ बेचा जाता है.