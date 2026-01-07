ETV Bharat / technology

लॉन्च से पहले ही हुआ 2026 Tata Punch फेसलिफ्ट का खुलासा, देखें कैसा होगा डिजाइन

साइड प्रोफ़ाइल की बात करें तो यहां पर बदलाव सिर्फ़ नए अलॉय व्हील्स तक ही सीमित हैं, लेकिन पीछे की तरफ, Tata Punch फेसलिफ्ट में एक नया कनेक्टेड टेल-लाइट सेटअप दिया गया है. टेल-लैंप में नई LED डिटेलिंग मिलती है, और नीचे की तरफ एक नया डिज़ाइन किया गया बंपर भी लगाया गया है. उम्मीद है कि Tata कुछ नए कलर ऑप्शन भी पेश करेगी.

हालांकि इस ICE वर्जन को फ्रंट बंपर पर पूरी तरह से ब्लैक फिनिश से अलग किया गया है, जो इलेक्ट्रिक वर्जन में बॉडी-कलर्ड है. नई 2026 Tata Punch में बीच में एक कंट्रास्टिंग ब्लैक बैंड के साथ एक बदला हुआ LED DRL सिग्नेचर भी दिया गया है, जबकि Punch EV में यह हिस्सा इलुमिनेटेड होता है.

2026 Tata Punch का एक्सटीरियर नई Tata Punch के एक्सटीरियर की बात करें तो इसका फ्रंट लुक Punch EV जैसा देखने को मिलता है, जो जिससे Tata की बाकी लाइन-अप की तरह ही ICE और EV दोनों वर्जन के लिए एक साफ फैमिली लुक मिलता है. इसमें मिलने वाले वर्टिकल शेप के ट्रेपेज़ॉइडल हेडलैंप पॉड्स Tata Punch EV के जैसे ही हैं.

हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Tata Motors अपनी माइक्रो एसयूवी Tata Punch के फेसलिफ्ट वर्जन को 13 जनवरी को बाजार में उतारने वाली है, लेकिन इससे पहले कंपनी ने इस एसयूवी का खुलासा कर दिया है. साल 2021 में लॉन्च होने के बाद से यह कॉम्पैक्ट SUV के लिए सबसे बड़ा अपडेट है. नई Tata Punch में Punch EV से प्रेरित एक्सटीरियर, इंटीरियर, नए फीचर्स और बोनट के नीचे एक नया टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है.

2026 Tata Punch का इंटीरियर

इसके इंटीरियर पर नजर डालें तो नई Punch का इंटीरियर बड़ी Tata कारों, जैसे Tata Nexon और Altroz के जैसा दिखाई दे रहा है. इसमें सबसे बड़े अपडेट में नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और अपडेटेड टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल है, जिसे लेकर उम्मीद है कि यह 10.25-इंच का होगा, जबकि पुरानी Punch के टॉप वेरिएंट में भी 10.25-इंच की टचस्क्रीन थी.

2026 Tata Punch का इंटीरियर (फोटो - Tata Motors)

इसमें दो-स्पोक स्टीयरिंग और टच-बेस्ड क्लाइमेट कंट्रोल पैनल भी नया है, जो दूसरी Tata कारों में भी देखा जाता है. Tata Punch में नए ट्रिम और अपहोल्स्ट्री मटीरियल भी दिए गए हैं, और साथ ही इक्विपमेंट के तौर पर इस कार में नया 360-डिग्री कैमरा भी मिल सकता है.

2026 Tata Punch का पावरट्रेन

अपने पहले सबसे बड़े अपडेट के साथ ही नई Tata Punch एक नए इंजन के विकल्प के साथ बाजार में एंट्री करेगी. इस माइक्रो एसयूवी में Tata Nexon में मिलने वाला 1.2-लीटर 3-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया जाएगा. हालांकि इसके सटीक स्पेसिफिकेशन और गियरबॉक्स विकल्प की जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है.

2026 Tata Punch की सीट्स (फोटो - Tata Motors)

मौजूदा समय में इस कार को सिर्फ एक 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर, नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ बेचा जा रहा है, जोकि 88hp की पावर प्रदान करता है. इसके साथ 5-स्पीड मैनुअल और AMT गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है. इसके साथ ही यह इंजन पेट्रोल+CNG वर्जन में भी आता है, जहां CNG पर यह 73hp की पावर देता है और इसके साथ सिर्फ 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है.

2026 Tata Punch की अनुमानित कीमत

कीमत की बात करें तो मौजूदा समय में Tata Punch को 5.50 लाख से 9.30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर बेचा जा रहा है. संभावना जताई जा रही है कि फेसलिफ्ट अपडेट के बाद इसकी कीमत में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है और यह 6 लाख से 9.50 लाख रुपये तक जा सकती है. लॉन्च होने के बाद, नई Tata Punch फेसलिफ्ट का मुकाबला Hyundai Exter और Citroen C3 जैसी कारों से जारी रहेगा.