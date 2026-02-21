ETV Bharat / technology

2026 Tata Punch EV फेसलिफ्ट के किस वेरिएंट में हैं कौन से फीचर्स, जानें यहां

हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Tata Motors ने इस महीने की शुरुआत में Tata Punch EV के अपडेटेड मॉडल को पेश किया था, जिसके बाद कंपनी ने इसे हाल ही में बाजार में लॉन्च कर दिया. 2026 Tata Punch EV को 9.69 लाख रुपये से 12.59 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत के बीच उतारा गया है.

इसके अलावा, यह इलेक्ट्रिक माइक्रो-SUV बैटरी सब्सक्रिप्शन प्लान के तहत पेश की गई है, जिसकी बेस कीमत 6.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है, और बैटरी इस्तेमाल करने का खर्च 2.60 रुपये प्रति km है.

रिफ्रेश्ड Tata Punch EV में फेसलिफ़्टेड इंटरनल कम्बशन वर्जन में देखी गई अपडेटेड डिज़ाइन लैंग्वेज को आगे बढ़ाया गया है, और साथ ही इसमें कई मैकेनिकल और फ़ीचर अपग्रेड भी शामिल हैं. कंपनी ने इस फेसलिफ्टेड मॉडल को छह वेरिएंट में पेश किया है, और इसे दो बैटरी पैक ऑप्शन के साथ लाया गया है. यहां हम आपको वेरिएंट के अनुसार मिलने वाले फीचर्स बता रहे हैं.

2026 Tata Punch EV Smart 30 ट्रिम के फीचर्स

(कीमत: 9.69 लाख रुपये, बैटरी: 30 kWh, MIDC रेंज: 375 किमी)