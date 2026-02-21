2026 Tata Punch EV फेसलिफ्ट के किस वेरिएंट में हैं कौन से फीचर्स, जानें यहां
Tata Motors ने हाल ही में 2026 Tata Punch EV लॉन्च किया है. यहां हम इसके वेरिएंट के अनुसार फीचर्स बता रहे हैं.
Published : February 21, 2026 at 5:13 PM IST
हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Tata Motors ने इस महीने की शुरुआत में Tata Punch EV के अपडेटेड मॉडल को पेश किया था, जिसके बाद कंपनी ने इसे हाल ही में बाजार में लॉन्च कर दिया. 2026 Tata Punch EV को 9.69 लाख रुपये से 12.59 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत के बीच उतारा गया है.
इसके अलावा, यह इलेक्ट्रिक माइक्रो-SUV बैटरी सब्सक्रिप्शन प्लान के तहत पेश की गई है, जिसकी बेस कीमत 6.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है, और बैटरी इस्तेमाल करने का खर्च 2.60 रुपये प्रति km है.
रिफ्रेश्ड Tata Punch EV में फेसलिफ़्टेड इंटरनल कम्बशन वर्जन में देखी गई अपडेटेड डिज़ाइन लैंग्वेज को आगे बढ़ाया गया है, और साथ ही इसमें कई मैकेनिकल और फ़ीचर अपग्रेड भी शामिल हैं. कंपनी ने इस फेसलिफ्टेड मॉडल को छह वेरिएंट में पेश किया है, और इसे दो बैटरी पैक ऑप्शन के साथ लाया गया है. यहां हम आपको वेरिएंट के अनुसार मिलने वाले फीचर्स बता रहे हैं.
2026 Tata Punch EV Smart 30 ट्रिम के फीचर्स
(कीमत: 9.69 लाख रुपये, बैटरी: 30 kWh, MIDC रेंज: 375 किमी)
- 6 एयरबैग
- EBD के साथ ABS
- इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP)
- हिल होल्ड असिस्ट
- रियर पार्किंग सेंसर
- ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर
- टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम
- हाई बीम अलर्ट
- इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक
- ऑटोमैटिक टेम्परेचर कंट्रोल
- मल्टी-मोड रीजेनरेटिव ब्रेकिंग
- 2 ड्राइव मोड – सिटी और स्पोर्ट
- iRA.ev और स्मार्टवॉच कनेक्टिविटी और 50+ फीचर्स
- 4-इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
- डिजिटल स्टीयरिंग व्हील
- फ्रंट पावर विंडो
- हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट
- रियर सीट एडजस्टेबल हेडरेस्ट
- इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज़
- साइड इंडिकेटर के साथ ORVM
- स्मार्ट डिजिटल DRLs
- हब कैप के साथ 15-इंच स्टील व्हील्स
2026 Tata Punch EV Smart+ 30/ Smart+ 40 ट्रिम के फीचर्स
(कीमत: 10.29 लाख रुपये, बैटरी: 30 kWh / 40 kWh, MIDC रेंज: 375 किमी / 464 किमी)
Smart ट्रिम के अतिरिक्त फीचर्स
- Android Auto और Apple CarPlay
- USB Type-C + C फास्ट चार्जिंग पोर्ट (65W)
- 8-इंच का Harman इंफोटेनमेंट सिस्टम
- 4-स्पीकर
- स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल
- मल्टी-मोड रीजन के लिए पैडल शिफ्टर
- ड्राइव मोड – Eco / City / Sport (सिर्फ 40kWh)
- ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (सिर्फ 40kWh)
- हिल होल्ड कंट्रोल (सिर्फ 40kWh)
- कैमरा-बेस्ड रिवर्स पार्क असिस्ट (सिर्फ 40kWh)
- सेंट्रल लॉकिंग के साथ रिमोट की
- iToggle विंडो कंट्रोल (आगे और पीछे)
- Prismatic IRVM
- को-ड्राइवर वैनिटी मिरर (सिर्फ 40kWh)
- ज्वेल्ड कंट्रोल नॉब (सिर्फ 40kWh)
- GPS के साथ शार्क फिन एंटीना
- 16-इंच स्टील व्हील (सिर्फ 40kWh)
2026 Tata Punch EV Adventure 40 ट्रिम के फीचर्स
(कीमत: 11.59 लाख रुपये, बैटरी: 40 kWh, MIDC रेंज: 464 किमी)
Smart+ ट्रिम के अतिरिक्त फीचर्स
- पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप (PEPS)
- की-लेस एंट्री
- क्रूज़ कंट्रोल
- हिल डिसेंट कंट्रोल
- इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ORVMs
- 16-इंच के हाइपर-स्टाइल स्टील व्हील्स
- फॉलो मी होम हेडलाइट्स
2026 Tata Punch EV Empowered 40 ट्रिम के फीचर्स
(कीमत: 12.29 लाख रुपये, बैटरी: 40 kWh, MIDC रेंज: 464 किमी)
Adventure ट्रिम से अतिरिक्त फीचर्स
- 360-डिग्री सराउंड व्यू कैमरा सिस्टम
- ब्लाइंड स्पॉट व्यू मॉनिटर
- ऑटो हेडलैंप
- रेन-सेंसिंग वाइपर
- रियर वाइपर और ऑटो डिफॉगर
- 10.3-इंच हार्मन इंफोटेनमेंट सिस्टम
- 10.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले
- क्लस्टर में नेविगेशन
- वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay
- iRA.ev और स्मार्टवॉच कनेक्टिविटी 10 अतिरिक्त फीचर्स के साथ
- Arcade.ev 2.0 ऐप सूट
- कई वॉयस असिस्टेंट ('Hey Tata', Alexa, Siri, Google Assistant)
- Alexa, कार से घर
- USB Type-A + C फास्ट चार्जिंग पोर्ट (65W)
- रियर USB Type-C फास्ट चार्जिंग पोर्ट (15W)
- ऑटो फोल्ड के साथ इलेक्ट्रिक ORVM
- स्टोरेज के साथ फ्रंट आर्मरेस्ट
- कूल्ड ग्लवबॉक्स
- एयर प्यूरीफायर
- एंड-टू-एंड टेल लैंप
- 16-इंच के डायमंड-कट एलॉय व्हील्स
- डुअल-टोन रूफ
2026 Tata Punch EV Empowered+ S 40 kWh ट्रिम के फीचर्स
(कीमत: 12.59 लाख रुपये, बैटरी: 40 kWh, MIDC रेंज: 464 किमी)
Empowered ट्रिम से अतिरिक्त फीचर्स
- वॉइस-असिस्टेड इलेक्ट्रिक सनरूफ
- फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स
- लेदरेट सीट्स
- ऑटो-डिमिंग IRVM
- SOS कॉलिंग फंक्शन
- स्मार्ट LED हेडलैंप
- कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ फ्रंट LED फॉग लैंप
- वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर
- रूफ रेल्स
- रियर आर्मरेस्ट