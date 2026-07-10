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2026 Tata Harrier और Safari का Stealth एडिशन हुआ लॉन्च, कीमत 23.43 लाख से शुरू

2026 Tata Harrier और Safari के Stealth Edition का डिजाइन 2026 Harrier और Safari के डिजाइन की बात करें तो इनके 'Stealth Edition' और दूसरे वर्ज़न के बीच सबसे पहला अंतर इनके 'Stealth Black' एक्सटीरियर कलर का है. हालांकि इनमें मिलने वाले 19-इंच के अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन 'Dark' और 'Red-Dark' एडिशन जैसा ही मिलता है, लेकिन 'Stealth Edition' में ये 'Matte Stealth Black' कलर में आते हैं. इसके अलावा, कार के फ्रंट फेंडर के ऊपर 'Stealth' बैज भी लगाया गया है.

कीमत की बात करें तो जहां 2026 Harrier Stealth Edition की कीमत 23.43 लाख रुपये से 26.01 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रखी गई है, वहीं Tata Safari Stealth Edition की कीमत 24.09 लाख रुपये से 26.76 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रखी गई है. Tata Motors ने पहले भी इन मॉडल्स का Stealth Edition पेश किया था, लेकिन उन्हें सीमित संख्या में उपलब्ध कराया गया था.

हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी कंपनी Tata Motors ने अपनी लोकप्रिय एसयूवी Tata Harrier और Tata Safari का Stealth Edition लॉन्च किया है. यह स्पेशल एडिशन क्रमशः Fearless Ultra और Accomplished Ultra ट्रिम्स पर आधारित हैं. ध्यान देने वाली बात यह है कि नए Stealth Edition को पेट्रोल और डीज़ल दोनों इंजन विकल्पों के साथ पेश किया है.

2026 Tata Harrier और Safari के Stealth Edition का इंटीरियर

इंटीरियर की बात करें तो 2026 Harrier और Safari Stealth Edition के इंटीरियर में ऑल-ब्लैक थीम का इस्तेमाल किया गया है. वहीं, इसके साथ मैच करती हुई 'कार्बन नॉयर' लेदरेट सीट्स मिलती हैं. इसके साथ ही टेरेन रिस्पॉन्स सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए एक शानदार डायल भी दिया गया है. बता दें कि ये अपने-अपने मॉडल के पूरी तरह से लोडेड ट्रिम्स पर आधारित हैं.

ऐसे में इन दोनों कारों के Stealth Edition में उन कारों में मिलने वाले सभी आरामदायक फीचर्स भी दिए जाएंगे. इसका मतलब यह है कि आपको इस स्पेशल एडिशन में एडजस्टेबल सेंटर आर्मरेस्ट के साथ पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, और साथ ही तीन टेरेन मोड (नॉर्मल, रफ और वेट) दिए जाते हैं.

2026 Tata Harrier और Safari के Stealth Edition के फीचर्स

Tata Harrier और Safari के Stealth एडिशन में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इसमें वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto के साथ 14.9-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, Dolby Atmos वाला 13-स्पीकर JBL ऑडियो सिस्टम, डुअल-ज़ोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वॉइस-असिस्टेड पैनोरमिक सनरूफ, Alexa कनेक्टिविटी, Arcade ऐप सुइट, 360-डिग्री कैमरे और Level 2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) जैसे फीचर्स मिलते हैं.

2026 Tata Harrier और Safari के Stealth Edition के पावरट्रेन

Tata Harrier और Safari के 2026 Stealth एडिशन के इंजन विकल्पों की बात करें तो इसमें वही इंजन मिलते हैं, जो स्टैंडर्ड मॉडल में मिलते हैं. बता दें कि स्टैंडर्ड Tata Harrier और Tata Safari में 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन और 2.0-लीटर टर्बो-डीज़ल इंजन मिलता है.

जहां इसका पेट्रोल इंजन 170hp की पावर और 280Nm का अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करता है, वहीं इसका डीजल इंजन 170hp की पावर और 350Nm का अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करता है. इन इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के विकल्प दिए जाते हैं.