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2 अप्रैल को लॉन्च होने वाली है 2026 Suzuki Burgman Street, कंपनी ने जारी किया टीजर

2026 Suzuki Burgman Street का टीजर ( फोटो - Suzuki Motorcycle India )

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Suzuki Motorcycle India आगामी 2 अप्रैल को अपने 2026 Suzuki Burgman Street स्कूटर को लॉन्च करने वाली है, जिसके लिए कंपनी ने एक टीज़र जारी किया है. इस टीज़र इमेज में स्कूटर के हेडलैंप की एक झलक दिखाई देती है. इससे यह पता चलता है कि यह भारतीय बाज़ार के लिए अगली जनरेशन की 2026 Suzuki Burgman Street है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Burgman Street को साल 2018 से बिक्री के लिए उपलब्ध है और 125 cc सेगमेंट में सुज़ुकी के सबसे ज़्यादा बिकने वाले स्कूटरों में से एक बनी हुई है. 2026 Suzuki Burgman Street का डिजाइन

स्कूटर के टीज़र में एक नए डिज़ाइन वाला हेडलैंप सेटअप दिखाया गया है, जिसमें एक स्प्लिट हेडलैंप लेआउट दिया गया है, यह मौजूदा मॉडल से एक अलग बदलाव है. यह नया डिज़ाइन देखने में ऐसा लगता है, जैसे विदेशों में बिकने वाले ज़्यादा क्षमता वाले Burgman मॉडल्स से प्रेरित है. हालांकि Suzuki Motorcycle ने अभी तक इस स्कूटर के तकनीकी विवरणों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन नई Burgman Street को लेटेस्ट Suzuki Access में किए गए अपडेट्स से फ़ायदा मिलने की संभावना है. इन अपडेट्स में 125 cc सिंगल-सिलेंडर इंजन में किए गए बदलाव शामिल हैं, जैसे कि अपडेटेड कैमशाफ़्ट प्रोफ़ाइल, फ़्यूल इंजेक्टर माउंटिंग एंगल में बदलाव, एक नया डिज़ाइन किया गया क्रैंककेस और एयर इनटेक सिस्टम में सुधार शामिल है.