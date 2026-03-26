2 अप्रैल को लॉन्च होने वाली है 2026 Suzuki Burgman Street, कंपनी ने जारी किया टीजर
Suzuki Motorcycle India आगामी 2 अप्रैल को अपने 2026 Suzuki Burgman Street स्कूटर को लॉन्च करने वाली है.
Published : March 26, 2026 at 5:07 PM IST
हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Suzuki Motorcycle India आगामी 2 अप्रैल को अपने 2026 Suzuki Burgman Street स्कूटर को लॉन्च करने वाली है, जिसके लिए कंपनी ने एक टीज़र जारी किया है. इस टीज़र इमेज में स्कूटर के हेडलैंप की एक झलक दिखाई देती है.
इससे यह पता चलता है कि यह भारतीय बाज़ार के लिए अगली जनरेशन की 2026 Suzuki Burgman Street है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Burgman Street को साल 2018 से बिक्री के लिए उपलब्ध है और 125 cc सेगमेंट में सुज़ुकी के सबसे ज़्यादा बिकने वाले स्कूटरों में से एक बनी हुई है.
2026 Suzuki Burgman Street का डिजाइन
स्कूटर के टीज़र में एक नए डिज़ाइन वाला हेडलैंप सेटअप दिखाया गया है, जिसमें एक स्प्लिट हेडलैंप लेआउट दिया गया है, यह मौजूदा मॉडल से एक अलग बदलाव है. यह नया डिज़ाइन देखने में ऐसा लगता है, जैसे विदेशों में बिकने वाले ज़्यादा क्षमता वाले Burgman मॉडल्स से प्रेरित है.
हालांकि Suzuki Motorcycle ने अभी तक इस स्कूटर के तकनीकी विवरणों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन नई Burgman Street को लेटेस्ट Suzuki Access में किए गए अपडेट्स से फ़ायदा मिलने की संभावना है. इन अपडेट्स में 125 cc सिंगल-सिलेंडर इंजन में किए गए बदलाव शामिल हैं, जैसे कि अपडेटेड कैमशाफ़्ट प्रोफ़ाइल, फ़्यूल इंजेक्टर माउंटिंग एंगल में बदलाव, एक नया डिज़ाइन किया गया क्रैंककेस और एयर इनटेक सिस्टम में सुधार शामिल है.
बता दें कि Suzuki Access के ट्रांसमिशन को भी अपडेट किया गया है, जिसमें एक नया रोलर-टाइप वन-वे क्लच और बदले हुए क्लच स्प्रिंग्स शामिल हैं. Suzuki Burgman में भी इसी तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं, और साथ ही मॉडल-विशिष्ट ट्यूनिंग भी की जा सकती है.
इस सेगमेंट में बढ़ती प्रतिस्पर्धा को देखते हुए, इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि Suzuki एक ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट वाला वर्जन पेश कर सकते हैं, जैसे कि Burgman Street 150 हो.
2026 Suzuki Burgman Street के अनुमानित फीचर्स
आने वाले नए Suzuki Burgman Street में भी फ़ीचर्स अपग्रेड किए जा सकते हैं. इसमें 2025 Access 125 में पेश किया गया 4.2-इंच का कलर TFT डिस्प्ले और साथ ही अतिरिक्त कनेक्टिविटी फ़ीचर्स भी मिल सकते हैं. इस अपडेट के साथ, इस मैक्सी-स्टाइल स्कूटर में ABS का भी फीचर्स दिया जा सकता है.
2026 Suzuki Burgman Street की कीमत
मौजूदा समय में Burgman Street को अभी तीन वेरिएंट्स में बेचा जा रहा है, जिनकी कीमत 93,676 रुपये से लेकर 1.08 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है. लॉन्च होने के बाद से, इस स्कूटर में ज़्यादातर कोई बदलाव नहीं हुआ है, सिवाय 2022 में EX-वेरिएंट को पेश किए जाने के, जिसमें बड़े 12-इंच के पहिये, इंजन ऑटो स्टार्ट/स्टॉप और एक साइलेंट स्टार्ट सिस्टम दिया गया है.