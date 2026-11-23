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दो नए कलर ऑप्शन के साथ अपडेट हुई 2026 Suzuki Access स्कूटर, जानें क्या है कीमत

2026 Suzuki Access ( फोटो - Suzuki Motorcycle India )

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Suzuki Motorcycle India (SMIPL) ने अपनी लोकप्रिय स्कूटर Suzuki Access 125 को साल के बिल्कुल अंत में एक इयर अपडेट दिया है. कंपनी ने इस स्कूटर के लिए दो नए कलर ऑप्शन बाजार में पेश किए हैं, और इसके साथ ही कुछ चुनिंदा वेरिएंट्स में भी कलर्स में बदलाव किए गए हैं.

इन नए कलर ऑप्शन्स में – 'मेटैलिक रॉयल ब्रॉन्ज़' और 'मेटैलिक मैट बोर्डो रेड' - कलर शामिल हैं, जो स्कूटर के तीन वेरिएंट्स में उपलब्ध होंगे. Suzuki Access राइड कनेक्ट एडिशन और राइड कनेक्ट ABS एडिशन में 'मेटैलिक रॉयल ब्रॉन्ज़' कलर शामिल किया गया है. वहीं, इसका 'मेटैलिक मैट बोर्डो रेड' कलर सिर्फ राइड कनेक्ट TFT ABS एडिशन में ही उपलब्ध है.

वहीं, दूसरी ओर कंपनी ने 'राइड कनेक्ट एडिशन' और 'राइड कनेक्ट ABS एडिशन' के लिए 'पर्ल मैट एक्वा सिल्वर' कलर पेश किया है, जबकि स्कूटर के 'स्टैंडर्ड एडिशन' में 'सॉलिड आइस ग्रीन' कलर को शामिल किया गया है. इसके अलावा, स्कूटर का 'स्पेशल एडिशन' अपने मौजूदा कलर विकल्पों के साथ ही उपलब्ध रहेगा. जानकारी के अनुसार यह अपडेटेड कलर रेंज 23 नवंबर, 2026 से पूरे देश में Suzuki की अधिकृत डीलरशिप पर उपलब्ध होगी. 2026 Suzuki Access की वेरिएंट के अनुसार कीमत और कलर ऑप्शन 2026 Suzuki Access के वेरिएंट शुरुआती कीमत (एक्स-शोरूम) स्टैंडर्ड एडिशन 83,086 रुपये स्पेशल एडिशन 89,428 रुपये राइड कनेक्ट एडिशन 91,627 रुपये राइड कनेक्ट ABS एडिशन 98,432 रुपये राइड कनेक्ट TFT ABS एडिशन 1,03,780 रुपये