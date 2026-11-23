दो नए कलर ऑप्शन के साथ अपडेट हुई 2026 Suzuki Access स्कूटर, जानें क्या है कीमत
Suzuki Motorcycle India ने अपनी लोकप्रिय स्कूटर Suzuki Access 125 को दो नए कलर ऑप्शन के साथ बाजार में उतारा गया है.
Published : November 23, 2026 at 10:23 AM IST
हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Suzuki Motorcycle India (SMIPL) ने अपनी लोकप्रिय स्कूटर Suzuki Access 125 को साल के बिल्कुल अंत में एक इयर अपडेट दिया है. कंपनी ने इस स्कूटर के लिए दो नए कलर ऑप्शन बाजार में पेश किए हैं, और इसके साथ ही कुछ चुनिंदा वेरिएंट्स में भी कलर्स में बदलाव किए गए हैं.
इन नए कलर ऑप्शन्स में – 'मेटैलिक रॉयल ब्रॉन्ज़' और 'मेटैलिक मैट बोर्डो रेड' - कलर शामिल हैं, जो स्कूटर के तीन वेरिएंट्स में उपलब्ध होंगे. Suzuki Access राइड कनेक्ट एडिशन और राइड कनेक्ट ABS एडिशन में 'मेटैलिक रॉयल ब्रॉन्ज़' कलर शामिल किया गया है. वहीं, इसका 'मेटैलिक मैट बोर्डो रेड' कलर सिर्फ राइड कनेक्ट TFT ABS एडिशन में ही उपलब्ध है.
वहीं, दूसरी ओर कंपनी ने 'राइड कनेक्ट एडिशन' और 'राइड कनेक्ट ABS एडिशन' के लिए 'पर्ल मैट एक्वा सिल्वर' कलर पेश किया है, जबकि स्कूटर के 'स्टैंडर्ड एडिशन' में 'सॉलिड आइस ग्रीन' कलर को शामिल किया गया है. इसके अलावा, स्कूटर का 'स्पेशल एडिशन' अपने मौजूदा कलर विकल्पों के साथ ही उपलब्ध रहेगा. जानकारी के अनुसार यह अपडेटेड कलर रेंज 23 नवंबर, 2026 से पूरे देश में Suzuki की अधिकृत डीलरशिप पर उपलब्ध होगी.
2026 Suzuki Access की वेरिएंट के अनुसार कीमत और कलर ऑप्शन
|2026 Suzuki Access के वेरिएंट
|शुरुआती कीमत (एक्स-शोरूम)
|स्टैंडर्ड एडिशन
|83,086 रुपये
|स्पेशल एडिशन
|89,428 रुपये
|राइड कनेक्ट एडिशन
|91,627 रुपये
|राइड कनेक्ट ABS एडिशन
|98,432 रुपये
|राइड कनेक्ट TFT ABS एडिशन
|1,03,780 रुपये
नई Suzuki Access स्टैंडर्ड एडिशन की कीमत 83,086 रुपये (एक्स-शोरूम) है, जबकि इसके स्पेशल एडिशन की कीमत 89,428 रुपये है. Access के राइड कनेक्ट एडिशन और राइड कनेक्ट ABS एडिशन की कीमतें क्रमशः 91,627 रुपये और 98,432 रुपये हैं. इसके अलावा, स्कूटर के टॉप-एंड 'राइड कनेक्ट TFT ABS एडिशन' की कीमत 1.03 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है.
2026 Suzuki Access का इंजन और फीचर्स
नई Suzuki Access के इंजन की बात करें तो इस स्कूटर में 125cc, सिंगल-सिलेंडर, फोर-स्ट्रोक, SOHC, टू-वॉल्व, एयर-कूल्ड इंजन इस्तेमाल किया जाता है, जो OBD-2B एमिशन नॉर्म्स के अनुरूप है. इस इंजन में सुज़ुकी इको परफॉरमेंस (SEP) तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है.
इस स्कूटर में सीट के नीचे 24.4 लीटर का स्टोरेज स्पेस, बाहर की तरफ फ्यूल लिड, काफी स्पेस वाला फ्लोरबोर्ड और एक लंबी सीट दी गई है. स्कूटर के 'राइड कनेक्ट' वेरिएंट्स में ब्लूटूथ-इनेबल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जो स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, और कॉल व मैसेज अलर्ट फीचर के साथ आता है.
Suzuki Access के 'राइड कनेक्ट TFT ABS एडिशन' में 4.2-इंच का कलर TFT डिस्प्ले दिया गया है. राइड कनेक्ट ABS एडिशन और राइड कनेक्ट TFT ABS एडिशन में सिंगल-चैनल एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) दिया गया है.