2026 Skoda Kushaq फेसलिफ्ट के किस वेरिएंट में हैं कौन से फीचर्स, जानें यहां
Skoda Auto ने हाल ही में अपनी 2026 Skoda Kushaq फेसलिफ्ट को लॉन्च किया है. यहां हम इसके वेरिएंट के अनुसार फीचर्स बता रहे हैं.
Published : March 23, 2026 at 3:52 PM IST
हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Skoda Auto ने करीब दो महीने पहले अपनी 2026 Skoda Kushaq फेसलिफ्ट को भारत में लॉन्च किया था, अब कंपनी ने इस फेसलिफ्टेड मॉडल की कीमतों की घोषणा कर दी है. कंपनी ने इस SUV को 10.69 लाख रुपये से लेकर 18.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक की कीमत पर उतारा है.
नई Kushaq फेसलिफ्ट को कुल पांच ट्रिम लेवल में पेश किया गया है, जिनमें Classic+, Signature, Sportline, Prestige और Monte Carlo ट्रिम शामिल हैं, और इनमें से Sportline और Monte Carlo मूल रूप से स्टैंडर्ड वेरिएंट के ऊपर दिए गए कॉस्मेटिक पैकेज के तौर पर आते हैं.
इस फेसलिफ्ट अपडेट के तहत, Skoda Auto ने SUV के एक्सटीरियर को नया डिजाइन दिया गया है, और इसके साथ ही इसके केबिन में भी कुछ सुधार किए हैं, जिसमें नई टेक्नोलॉजी को शामिल करना भी शामिल है. मैकेनिकल तौर पर, इस कार में अभी भी 1.0-लीटर TSI और 1.5-लीटर TSI पेट्रोल इंजन विकल्प के तौर पर मिलते हैं. कार में सबसे बड़ा अपडेट 1.0-लीटर TSI पेट्रोल इंजन में मिलता है, जहां पुराने 6-स्पीड यूनिट की जगह अब एक नया 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है.
Skoda Kushaq की कीमतें
|Skoda Kushaq के वेरिएंट्स
|1.0 TSI मैनुअल
|1.0 TSI ऑटोमेटिक
|1.5 TSI DSG
|Classic+
|10.69 लाख रुपये
|12.69 लाख रुपये
|--
|Signature
|14.59 लाख रुपये
|15.59 लाख रुपये
|--
|Sportline
|14.74 लाख रुपये
|15.74 लाख रुपये
|--
|Prestige
|16.79 लाख रुपये
|17.59 लाख रुपये
|18.79 लाख रुपये
|Monte Carlo
|--
|17.89 लाख रुपये
|18.99 लाख रुपये
Skoda Kushaq Classic+ के फीचर्स
(कीमत: 10.69 लाख - 12.69 लाख रुपये, 1.0 TSI MT, 1.0 TSI AT)
- 6 एयरबैग
- ESC
- ABS
- मल्टी-कोलिजन ब्रेकिंग
- इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक
- ट्रैक्शन कंट्रोल
- हिल स्टार्ट असिस्ट (सिर्फ़ AT में)
- रेन-सेंसिंग वाइपर
- ऑटो LED हेडलैंप
- रियर वाइपर और वॉशर
- ऑटो-डिमिंग IRVM
- 16-इंच अलॉय व्हील
- कॉर्नरिंग फ़ंक्शन वाले LED फ़ॉग लैंप (सिर्फ़ AT में)
- फ़ैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री (ब्लैक और ग्रेज)
- इलेक्ट्रिक सनरूफ़
- ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल
- रियर AC वेंट
- स्टोरेज के साथ आगे का सेंटर आर्मरेस्ट
- हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट
- आगे और पीछे पावर विंडो
- इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होने वाले विंग मिरर
- पैडल शिफ़्टर (सिर्फ़ AT में)
- क्रूज़ कंट्रोल (सिर्फ़ AT में)
- रियर पार्किंग सेंसर
- वायर्ड Android Auto/Apple CarPlay के साथ 7.0-इंच टचस्क्रीन
- 6-स्पीकर ऑडियो सिस्टम
- 50kg लोड लिमिट वाली रूफ़ रेल
Skoda Kushaq Signature के फीचर्स
(कीमत: 14.59 लाख - 15.59 लाख रुपये, 1.0 TSI MT, 1.0 TSI AT)
Classic+ से अतिरिक्त फीचर्स
- हिल स्टार्ट असिस्ट
- टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम
- डुअल हॉर्न
- 17-इंच के वेगा अलॉय व्हील्स
- कॉर्नरिंग के साथ LED फॉग लैंप
- ग्रिल के अंदर लाइटबार
- कनेक्टेड टेल लैंप
- रियर फॉग लैंप
- एम्बिएंट लाइटिंग
- ऑटो कमिंग/लीविंग होम लाइट्स फ़ंक्शन
- शार्क फिन एंटीना
- 8.0-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
- रियर सेंटर आर्मरेस्ट
- ड्राइवर की पावर विंडो के लिए वन-टच ऑपरेशन
- क्रूज़ कंट्रोल
- रियर व्यू कैमरा
- की-लेस एंट्री और गो
- 60:40 स्प्लिट फोल्डिंग रियर सीट्स
- पावर फोल्डिंग विंग मिरर्स
- 10.1-इंच की टचस्क्रीन
- वायरलेस Android Auto/Apple CarPlay
- AI वॉइस असिस्टेंट
- वायरलेस चार्जिंग पैड
- USB-C रियर चार्जिंग पोर्ट x 2
- कूल्ड ग्लवबॉक्स
- सीट-बैक पॉकेट्स
- पार्सल शेल्फ़
- आगे और पीछे पार्किंग सेंसर
Skoda Kushaq Sportline के फीचर्स
(कीमत: 14.74 लाख - 15.74 लाख रुपये, 1.0 TSI MT, 1.0 TSI AT)
Signature से अतिरिक्त फीचर्स
- गहरे कलर के कॉस्मेटिक एलिमेंट्स
- एल्युमिनियम पैडल
Skoda Kushaq Prestige के फीचर्स
(कीमत: 16.79 लाख - 18.79 लाख रुपये, 1.0 TSI MT, 1.0 TSI AT, 1.5 TSI DSG)
Signature से अतिरिक्त फीचर्स
- एंटी-थेफ्ट अलर्ट सिस्टम
- 17-इंच के रेडिम अलॉय व्हील्स
- फुटवेल इल्युमिनेशन
- दरवाज़े के हैंडल्स पर क्रोम गार्निश
- बेज लेदरेट अपहोल्स्ट्री
- 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
- पैनोरमिक सनरूफ
- इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स
- वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स
- पीछे की सीट पर मसाज फंक्शन
- 6 स्पीकर्स और सबवूफर के साथ स्कोडा साउंड सिस्टम
- डोंगल के ज़रिए कनेक्टेड कार टेक
Skoda Kushaq Monte Carlo के फीचर्स
(कीमत: 17.89 लाख - 18.99 लाख रुपये, 1.0 TSI AT, 1.5 TSI DSG)
Prestige से अतिरिक्त फीचर्स
- 17-इंच ks Vega (1.0 TSI) या Sagittarius (1.5TSI) अलॉय व्हील्स
- गहरे कलर के कॉस्मेटिक एलिमेंट्स
- सीटों पर रेड कलर की कंट्रास्ट स्टिचिंग
- मैट रेड कलर के डोर और डैश डेकोर
- ब्लैक कलर की लेदरेट अपहोल्स्ट्री
- एल्युमिनियम पैडल्स