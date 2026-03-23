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2026 Skoda Kushaq फेसलिफ्ट के किस वेरिएंट में हैं कौन से फीचर्स, जानें यहां

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Skoda Auto ने करीब दो महीने पहले अपनी 2026 Skoda Kushaq फेसलिफ्ट को भारत में लॉन्च किया था, अब कंपनी ने इस फेसलिफ्टेड मॉडल की कीमतों की घोषणा कर दी है. कंपनी ने इस SUV को 10.69 लाख रुपये से लेकर 18.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक की कीमत पर उतारा है.

नई Kushaq फेसलिफ्ट को कुल पांच ट्रिम लेवल में पेश किया गया है, जिनमें Classic+, Signature, Sportline, Prestige और Monte Carlo ट्रिम शामिल हैं, और इनमें से Sportline और Monte Carlo मूल रूप से स्टैंडर्ड वेरिएंट के ऊपर दिए गए कॉस्मेटिक पैकेज के तौर पर आते हैं.

इस फेसलिफ्ट अपडेट के तहत, Skoda Auto ने SUV के एक्सटीरियर को नया डिजाइन दिया गया है, और इसके साथ ही इसके केबिन में भी कुछ सुधार किए हैं, जिसमें नई टेक्नोलॉजी को शामिल करना भी शामिल है. मैकेनिकल तौर पर, इस कार में अभी भी 1.0-लीटर TSI और 1.5-लीटर TSI पेट्रोल इंजन विकल्प के तौर पर मिलते हैं. कार में सबसे बड़ा अपडेट 1.0-लीटर TSI पेट्रोल इंजन में मिलता है, जहां पुराने 6-स्पीड यूनिट की जगह अब एक नया 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है.

Skoda Kushaq की कीमतें