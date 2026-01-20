ETV Bharat / technology

लॉन्च से पहले ही 2026 Skoda Kushaq फेसलिफ्ट का खुलासा, जानें कैसा है डिजाइन

साइड प्रोफाइल की बात करें तो, फेसलिफ्टेड Kushaq अपने पुराने मॉडल जैसी ही दिखती है, हालांकि नए अलॉय व्हील इसके डिजाइन को थोड़ा अलग बनाते हैं. वहीं, रियर प्रोफाइल की बात करें तो सबसे बड़ा बदलाव नए फॉक्स लाइटबार डिज़ाइन वाले टेललैंप्स है, जिसमें एक इलुमिनेटिंग Skoda वर्डमार्क दिया गया है. कार के पिछले का बंपर डिज़ाइन भी अपडेट किया गया है, जो SUV को थोड़ा और मस्कुलर लुक देता है.

हालांकि यहां सबसे खास स्टाइलिंग एलिमेंट एम्बेडेड लाइटबार दिया गया है, जो हेडलैंप के अंदर लगे डे-टाइम रनिंग लाइट्स में फ्लो होता है. निचले हिस्से की बात करें तो बंपर डिज़ाइन को नए उल्टे L-आकार के साइड वेंट के साथ रिवाइज किया गया है, जिसमें ऊंचे सेट फॉग लैंप और नीचे स्लीकर क्लैडिंग मिलती है, साथ ही एक नकली सिल्वर स्किड प्लेट भी मिलती है.

2026 Skoda Kushaq फेसलिफ्ट का डिजाइन इसके डिजाइन की बात करें तो इसके फ्रंट प्रोफाइल में Skoda Kushaq को एक बहुत ज़्यादा अपडेटेड फेसिया दिया गया है. कंपनी के ट्रेडमार्क बटरफ्लाई ग्रिल अब ज़्यादा प्रोमिनेंट और सीधी है और इसके दोनों तरफ स्लीक LED हेडलैंप लगाए गए हैं. इसकी ग्रिल में वर्टिकल स्लैट्स क्रोम फिनिश मिलती है.

2026 Skoda Kushaq में कुछ खास स्टाइलिंग अपडेट किए गए हैं, जिससे इसके ओवरऑल डिज़ाइन में और मजबूती आई है, साथ ही एक्सटीरियर में कुछ मॉडर्न डिज़ाइन एलिमेंट्स भी जोड़े गए हैं.

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Skoda Auto India ने आने वाले हफ्तों में लॉन्च से पहले अपनी Skoda Kushaq फेसलिफ्ट को पेश कर दिया है. Skoda Kushaq, VW का पहला INDIA 2.0 मॉडल है जिसे मिड-साइकिल अपडेट दिया गया है, और आने वाले साल में Skoda Slavia, VW Tiguan और VW वर्टस के लिए भी फेसलिफ्ट लॉन्च किए जाएंगे.

2026 Skoda Kushaq फेसलिफ्ट का इंटीरियर

इसके केबिन की बात करें तो, यहां फ़र्क डिटेल्स में दिखाई देते हैं. इसका ओवरऑल डैशबोर्ड डिज़ाइन पिछली SUV से अलग नहीं है, हालांकि डैशबोर्ड पर मोटे ग्लॉस ब्लैक प्लास्टिक की जगह मैट-फ़िनिश पैनल इस्तेमाल किया गया है.

यही चीज़ें सेंटर कंसोल पर भी दिखती है. इसके अलावा, Skoda ने डुअल-टोन ब्लैक और ग्रे केबिन डिज़ाइन से हटकर ब्लैक और बेज थीम के साथ आता है. इसके अलावा, केबिन का बाकी हिस्सा लगभग वैसा ही है, जिसमें टू-स्पोक स्टीयरिंग डिज़ाइन भी शामिल है, जिसे पिछली SUV से लिया गया है.

2026 Skoda Kushaq फेसलिफ्ट का डैशबोर्ड (फोटो - Skoda Auto India)

2026 Skoda Kushaq फेसलिफ्ट के फीचर्स

कार में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो, इसमें बदलाव एंट्री-लेवल मॉडल से ही शुरू हो जाते हैं. Skoda Auto ने इसके स्टैंडर्ड फीचर लिस्ट को बढ़ाया है, जिसमें अब LED हेडलैंप और टेललैंप, ऑटो हेडलाइट्स और वाइपर, सनरूफ, रियर वाइपर, रियर डिफॉगर, ऑटो डिमिंग IRVM, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल और अलॉय व्हील्स शामिल हैं.

इसके अलावा, कार में 8.0-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, कीलेस एंट्री और गो, क्रूज़ कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग पैड और कूल्ड ग्लवबॉक्स जैसे फीचर्स मिड-स्पेक वेरिएंट से आगे के वेरिएंट में मिलते हैं.

इसके अलावा, कार के टॉप-स्पेक वेरिएंट की बात करें तो इसमें अब एक नया 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जो पहले 8 इंच का यूनिट था, एक पैनोरमिक सनरूफ, और सेगमेंट में पहली बार मसाज वाली रियर सीट्स लगाई गई हैं. अन्य फीचर्स के तौर पर इसमें अपडेटेड 10-इंच का टचस्क्रीन, वेंटिलेशन वाली पावर्ड फ्रंट सीट्स, फ्रंट पार्किंग सेंसर, गूगल ऑटोमोटिव AI-पावर्ड वॉयस असिस्टेंट और बहुत कुछ शामिल हैं.

2026 Skoda Kushaq फेसलिफ्ट का रियर प्रोफाइल (फोटो - Skoda Auto India)

2026 Skoda Kushaq फेसलिफ्ट का पावरट्रेन

इंजन विकल्पों की बात करें तो इस कार में 1.0-लीटर TSI और 1.5-लीटर TSI टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प दिया गया है. हालांकि, सबसे बड़ा बदलाव 1.0-लीटर TSI के गियरबॉक्स में किया गया है. यह इंजन स्टैंडर्ड तौर पर 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ मिलता है, लेकिन पुराने 6-speed टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक की जगह अब एक नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक टॉर्क कन्वर्टर यूनिट दिया गया है.

2026 Skoda Kushaq फेसलिफ्ट की बुकिंग और डिलीवरी

Skoda Auto ने नई Kushaq के लिए बुकिंग शुरू कर दी है और इसे 15,000 रुपये की बुकिंग अमाउंट के साथ प्री-बुक किया जा सकता है. हालांकि इसकी डिलीवरी मार्च 2026 के आखिर तक शुरू की जा सकती है और आने वाले हफ्तों में इसकी कीमतों की घोषणा किए जानें की उम्मीद है.