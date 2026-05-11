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ADAS सूट के साथ भारत में लॉन्च हुई 2026 Skoda Kodiaq, जानें क्या है कीमत और फीचर्स

Skoda Auto ने भारतीय बाजार में अपनी 2026 Skoda Kodiaq को लॉन्च कर दिया है. इसे 36.99 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर उतारा है.

2026 Skoda Kodiaq
2026 Skoda Kodiaq भारत में हुई लॉन्च (फोटो - Skoda Auto India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : May 11, 2026 at 5:18 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: जर्मन कार निर्माता कंपनी Skoda Auto ने भारतीय बाजार में अपनी 2026 Skoda Kodiaq को लॉन्च कर दिया है. इस कार को 36.99 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर उतारा गया है, और इसके टॉप-एंप वेरिएंट की कीमत 46.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है.

कार निर्माता कंपनी ने अपनी फ्लैगशिप SUV को नए मॉडल ईयर के लिए अपडेट किया है, जिसमें कंपनी ने ADAS सूट को ऐड किया है. इस अपडेट का मकसद इस सेगमेंट में अपनी प्रतिस्पर्धी स्थिति बनाए रखना है. इसके साथ ही Skoda Kodiaq भारत में इस कंपनी का एकमात्र ऐसा मॉडल बन गया है, जिसमें यह फ़ीचर उपलब्ध है.

2026 Skoda Kodiaq
2026 Skoda Kodiaq का रियर प्रोफाइल (फोटो - Skoda Auto India)

2026 Skoda Kodiaq की कीमत

वेरिएंटकीमत (एक्स-शोरूम, इंडिया)
Lounge36.99 लाख रुपये
Sportline44.99 लाख रुपये
Selection L&K46.99 लाख रुपये

कंपनी ने 2026 Skoda Kodiaq को कुल तीन ट्रिम्स में बाजार में उतारा है. जहां इसके एंट्री-लेवल Lounge वेरिएंट की कीमत 36.99 लाख रुपये रखी गई है, वहीं मिड-स्पेक Sportline ट्रिम की कीमत 44.99 लाख रुपये है. इसके अलावा, टॉप-ऑफ-द-रेंज Laurin & Klement (L&K) वेरिएंट की कीमत 46.99 लाख रुपये रखी गई है.

2026 Skoda Kodiaq
2026 Skoda Kodiaq का इंटीरियर (फोटो - Skoda Auto India)

2026 Skoda Kodiaq में मिलने वाले ADAS फीचर्स
बता दें कि कंपनी ने 2026 Skoda Kodiaq के Sportline और L&K ट्रिम्स में ही ADAS सूट के फीचर्स जोड़े हैं. इस सिस्टम में 7 फीचर्स शामिल गए हैं:

  • इमरजेंसी ब्रेकिंग
  • लेन कीप असिस्ट
  • ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर
  • अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल
  • रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट
  • एग्ज़िट वार्निंग

2026 Skoda Kodiaq में क्या हुए बदलाव
Skoda Auto ने कुछ प्रीमियम फ़ीचर्स को अपनी रेंज के निचले मॉडल्स में भी ज़्यादा आसानी से उपलब्ध कराया है. 360-डिग्री कैमरा और रोशनी वाली LED ग्रिल स्ट्रिप, जो पहले सिर्फ़ टॉप-स्पेक ट्रिम तक ही सीमित थे, अब Sportline वेरिएंट से आगे के सभी मॉडल्स में उपलब्ध हैं. वहीं, इसके Lounge ट्रिम नए मॉडल ईयर के लिए बिना किसी बदलाव के वैसा ही रहेगा.

2026 Skoda Kodiaq
2026 Skoda Kodiaq का साइड प्रोफाइल (फोटो - Skoda Auto India)

2026 Skoda Kodiaq का पावरट्रेन
मैकेनिकल तौर पर, इस SUV में कोई बदलाव नहीं किया गया है. 2026 Skoda Kodiaq में पहले की तरह ही 2.0-लीटर, टर्बो-पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 201 bhp की पावर और 320 Nm का टॉर्क प्रदान करता है. इस इंजन के साथ स्टैंडर्ड तौर पर 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम जोड़ा गया है.

Skoda Kodiaq की दूसरी जेनरेशन सबसे पहले अप्रैल 2025 में भारतीय बाजार में उतारी गई थी, जिसमें नया स्टाइल, अपडेटेड इंटीरियर और ज़्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी फीचर्स दिए गए थे. इस नए अपडेट का मुख्य फोकस फीचर्स जोड़ने और सेफ्टी टेक्नोलॉजी को और बेहतर बनाने पर किया गया है.

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