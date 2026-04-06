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2026 Royal Enfield Hunter 350 को मिले दो नए कलर ऑप्शन, एक बेस वेरिएंट भी हुआ लॉन्च

2026 Royal Enfield Hunter 350 का नया कलर ऑप्शन ( फोटो - Royal Enfield )

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Royal Enfield ने हाल ही में अपनी नई अपडेटेड Guerrilla 450 को बाजार में उतारा था. इसकी लॉन्च के कुछ समय बाद ही कंपनी ने अपनी Royal Enfield Hunter 350 लाइनअप को अपडेट करते हुए एक नया वेरिएंट और नए कलर ऑप्शन पेश किए हैं. इस मोटरसाइकिल में अब एक नया 'Base Premium' वेरिएंट जोड़ा गया है, जिसे कंपनी ने 1.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है और यह सिर्फ़ एक ही कलर स्कीम, Tarmac Black में उपलब्ध है. 2026 Royal Enfield Hunter 350 Base Premium वेरिएंट के फीचर्स

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बाजार में उतारा गया नया Base Premium वेरिएंट, Hunter 350 के लाइनअप में एंट्री-लेवल Factory Black वेरिएंट से ऊपर रखा गया है. इसके एंट्री-लेवल वेरिएंट की कीमत 1.38 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है. 2026 Royal Enfield Hunter 350 का नया बेस वेरिएंट (फोटो - Royal Enfield) इन दोनों के बीच मुख्य अंतर नए वेरिएंट में दिए गए अलॉय व्हील्स और ट्यूबलेस टायर्स का है. इसके अलावा, इस नए वेरिएंट में 55W का हैलोजन हेडलैंप भी दिया गया है, जबकि इसके बेस वेरिएंट में 35W का हैलोजन हेडलैंप मिलता है.