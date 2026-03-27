ETV Bharat / technology

भारत में लॉन्च हुई 2026 Royal Enfield Guerrilla 450, जानें क्या है कीमत और अपडेट्स

2026 Royal Enfield Guerrilla 450 भारत में हुई लॉन्च ( फोटो - Royal Enfield )

2026 Royal Enfield Guerrilla 450 का डिजाइन डिजाइन की बात करें तो इस मोटरसाइकिल के नए Apex ट्रिम में कुछ खास अलग करने वाले एलिमेंट्स दिए गए हैं, जिनमें हेडलाइट काउल और पीछे की सीट काउल शामिल हैं, जो मोटरसाइकिल के रंग से मेल खाते हैं.

यह बदलाव एक नए, ज़्यादा सपाट एल्युमिनियम हैंडलबार के ज़रिए किया गया है, जिसे 55 mm नीचे और 57 mm आगे की ओर रखा गया है, और इसके चलते स्टैंडर्ड वेरिएंट्स के मुकाबले इसमें राइडिंग का अंदाज़ थोड़ा ज़्यादा 'कमिटेड' हो जाता है.

2026 Royal Enfield Guerrilla 450 में हुए बदलाव बाइक के नए Apex ट्रिम को लेकर सबसे बड़ी बात यह है कि इसे Guerrilla 450 के ज़्यादा रोड-फोकस्ड वर्जन के तौर पर पेश किया गया है. इसमें रोड-बायस्ड 17-इंच के Vredestein Centuro ST टायर्स का इस्तेमाल किया गया है और इसके एर्गोनॉमिक्स में भी बदलाव किए गए हैं.

इस अपडेट के तहत मोटरसाइकिल में एक नया Apex ट्रिम भी शामिल किया गया है, जबकि पहले वाला एंट्री-लेवल Analogue वेरिएंट बंद कर दिया गया है. इसके साथ ही, इस मोटरसाइकिल में अपडेटेड टायर, नए ट्रिम में एर्गोनॉमिक बदलाव और पूरी रेंज में नए कलर ऑप्शन दिए गए हैं.

हैदराबाद: बाइक निर्माता कंपनी Royal Enfield ने भारतीय बाजार में अपनी 2026 Royal Enfield Guerrilla 450 को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को 2.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर उतारा है. इस मॉडल इयर अपडेट में वेरिएंट लाइनअप को बदला गया है.

यह तीन कलर ऑप्शन में पेश की गई है, जिसमें रेड और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन शामिल हैं, जिसकी कीमत 2.49 लाख रुपये है. इसके साथ ही इसमें मैट ब्लैक कलर भी है, जिसमें ग्रे और रेड कलर के हाइलाइट्स दिए गए हैं, और एक ग्रीन कलर भी है, और इन दोनों की कीमत 2.56 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.

इसके अलावा, मौजूदा Dash और Flash वेरिएंट्स अपडेट्स के साथ जारी हैं. इनमें अब नए CEAT Grip XL टायर्स इस्तेमाल किए गए हैं, जिनके बारे में दावा किया गया है कि इनमें बेहतर कंपाउंड्स का इस्तेमाल किया गया है, जो 8 प्रतिशत बेहतर ड्राई ग्रिप और 17 प्रतिशत बेहतर वेट ग्रिप देते हैं.

2026 Royal Enfield Guerrilla 450 (फोटो - Royal Enfield)

इसका Dash वेरिएंट भी एक नए ब्लू कलर विकल्प में मिलता है, जिसकी कीमत 2.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है, जबकि Shadow Ash, Bronze और Silver जैसे मौजूदा शेड्स 2.67 लाख रुपये में उपलब्ध हैं. वहीं, इसका टॉप-स्पेक Flash ट्रिम Brava Blue फिनिश में मिलता है, जिसकी कीमत 2.72 लाख रुपये है.

2026 Royal Enfield Guerrilla 450 के फीचर्स

इस बाइक में एक हेडलाइट ग्रिल और नकल गार्ड्स भी दिए गए हैं, जो इस ट्रिम में स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं. बाइक में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो टायर्स अपडेट के अलावा, Royal Enfield ने नए सेटअप के हिसाब से ABS को भी रीकैलिब्रेट किया है.

हालांकि बाइक के राइड मोड्स - Street और Sport में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन कंपनी का कहना है कि बेहतर रिस्पॉन्स के लिए उन्हें और बेहतर बनाया गया है. कंपनी ने इसके बेस Analogue ट्रिम को बंद कर दिया है, तो Guerrilla 450 के सभी वेरिएंट अब गोल 4-इंच TFT डिस्प्ले के साथ आते हैं, जिसमें Google Maps-पावर्ड नेविगेशन का फीचर मिलता है.

2026 Royal Enfield Guerrilla 450 (फोटो - Royal Enfield)

2026 Royal Enfield Guerrilla 450 का इंजन

मैकेनिकल तौर पर, 2026 Guerrilla 450 में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें पहले की तरह ही 452cc, लिक्विड-कूल्ड Sherpa इंजन का इस्तेमाल किया गया है. यह इंजन 40 bhp की पावर और 40 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है. इस इंजन को छह-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है.

बता दें कि Royal Enfeild Guerrilla 450 की कीमत पहले 2.56 लाख रुपये से 2.72 लाख रुपये के बीच थी. हालांकि, इसके टॉप-एंड मॉडल की कीमतें वही हैं, लेकिन 2026 मॉडल की शुरुआती कीमत 7,000 रुपये कम हो गई है.