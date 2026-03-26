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27 मार्च को लॉन्च होने वाली है 2026 Royal Enfield Guerrilla 450, हो सकते हैं ये 5 बदलाव

Royal Enfield Guerrilla 450 की लॉन्च डेट का खुलासा ( फोटो - Royal Enfield )

ज्यादा कम्फर्ट राइड पर फोकस मोटरसाइकिल में पीछे के सस्पेंशन में किए गए बदलावों से राइड की क्वालिटी बेहतर हो सकती है, खासकर ऊबड़-खाबड़ सड़कों पर इसकी राइड बेहतर हो सकती है. इसके अलावा, आगे के सस्पेंशन सेटअप में भी कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, और इनमें अपडेटेड हैंडलबार या अपसाइड-डाउन फोर्क्स भी दिए जा सकते हैं, जिनका मकसद ज़्यादा सटीक हैंडलिंग और बेहतर फीडबैक देना है.

फीचर्स की बात करें तो तो कंपनी इसमें क्रूज़ कंट्रोल और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स भी शामिल कर सकती है, जिससे यह रोडस्टर लंबी दूरी की यात्राओं के लिए और भी ज़्यादा सक्षम बन जाएगी. इस मोटरसाइकिल में एक क्विकशिफ़्टर भी दिया जा सकता है, जिससे बिना क्लच दबाए गियर बदले जा सकेंगे और रोज़ाना का सफ़र और भी आसान हो जाएगा.

हैदराबाद: मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी Royal Enfield 27 मार्च को भारतीय बाज़ार में अपनी अपडेटेड 2026 Royal Enfield Guerrilla 450 को उतारने वाली है. उम्मीद जताई जा रही है कि इस अपडेटेड मोटरसाइकिल में नए इलेक्ट्रॉनिक फ़ीचर्स शामिल किए जाएंगे, जिससे इसकी लोकप्रियता और बढ़ सकती है.

टायर्स भी हो सकते हैं अपडेट

हालांकि, संभावना जताई जा रही है कि मोटरसाइकिल के हार्डवेयर का पूरा लेआउट पहले जैसा ही रखा जाएगा, लेकिन इसमें ज़्यादा रोड-फोकस्ड टायर लगाए जा सकते हैं. बाइक में 17-इंच के अलॉय व्हील ही इस्तेमाल किए जाएंगे, लेकिन नए टायर मौजूदा डुअल-पर्पस सेटअप के मुकाबले पक्की सड़कों पर बेहतर ग्रिप और स्थिरता दे सकते हैं.

Royal Enfield Guerrilla 450 (फोटो - Royal Enfield)

इंजन और हार्डवेयर में कोई बदलाव नहीं

मैकेनिकल तौर पर 2026 Royal Enfield Guerrilla 450 में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, और इसमें वही 452cc, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन इस्तेमाल किया जाएगा. यह इंजन 8,000 rpm पर 39.5 bhp की पावर और 5,500 rpm पर 40 Nm का टॉर्क प्रदान करता है, इसके साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है.

यह इंजन एक स्टील ट्विन-स्पार फ्रेम में फिट किया गया है, जिसे आगे की तरफ टेलिस्कोपिक फोर्क्स और पीछे की तरफ प्रीलोड-एडजस्टेबल मोनोशॉक का सपोर्ट मिलता है. वहीं, ब्रेकिंग के लिए, दोनों व्हील्स पर डिस्क ब्रेक लगाए गए हैं, और इन दोनों में डुअल-चैनल ABS का सपोर्ट मिलता है.

Royal Enfield Guerrilla 450 (फोटो - Royal Enfield)

नए वेरिएंट्स और अनुमानित कीमत

उम्मीद जताई जा रही है कि कंपनी अपनी मॉडल रेंज को अप-टू-डेट रखने के लिए एक नए वेरिएंट और नए कलर ऑप्शन्स के साथ अपनी लाइनअप का विस्तार कर सकती है. बाइक बनाने वाली कंपनी ने हाल ही में आने वाली मोटरसाइकिल का एक टीज़र भी जारी किया गया है और इस बात की पुष्टि की गई कि इस मोटरसाइकिल को 27 मार्च, 2026 को आधिकारिक तौर पर पेश किया जाएगा.

मोटरसाइकिल की कीमत की बात करें तो इसकी आधिकारिक कीमत का पता तभी चलेगा, इस रोडस्टर को लॉन्च किया जाएगा, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि अपडेटेड मॉडल की कीमत मौजूदा 2.56 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) कीमत से लगभग 5,000-7,000 रुपये ज़्यादा हो सकती है.