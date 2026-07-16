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स्लिपर क्लच और USB-C चार्जर के साथ लॉन्च हुई 2026 Royal Enfield Classic 350, जानें क्या है कीमत

हैदराबाद: रेट्रो-मॉडर्न दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Royal Enfield ने अपनी 2026 Royal Enfield Classic 350 को दो नए राइडर-फोकस्ड फीचर्स के साथ अपडेट कर दिया है. इस अपडेट का उद्देश्य मोटरसाइकिल के आइकॉनिक डिज़ाइन में बदलाव किए बिना रोज़ाना इस्तेमाल को बेहतर बनाना है.

इस अपडेट्स में एक असिस्ट और स्लिपर क्लच के साथ-साथ एक USB टाइप-C फास्ट चार्जिंग पोर्ट भी मिलता है. नई अपडेटेड Classic 350 अब सभी डुअल-चैनल ABS वेरिएंट में ऑथराइज़्ड Royal Enfield डीलरशिप पर उपलब्ध है. कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को 1,87,434 रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है. इस मोटरसाइकिल को कुल नौ कलर ऑप्शन में उतारा गया है.

असिस्ट और स्लिपर क्लच से बेहतर होगी राइडिंग

2026 रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 में सबसे बड़ा मैकेनिकल अपडेट असिस्ट और स्लिपर क्लच के तौर पर सामने आता है. यह नया सिस्टम क्लच लीवर के प्रयास को कम करता है, जिससे मोटरसाइकिल को रुक-रुक कर चलने वाले ट्रैफिक में चलाना आसान हो जाता है और लंबी दूरी की टूरिंग के दौरान थकान भी कम होती है.

बता दें कि RE Meteor 350 में पहले ही असिस्ट और स्लिपर क्लच दिया जा रहा है, और इसने राइडिंग पर बहुत बड़ा असर डाला है. स्लिपर फ़ंक्शन तेज़ डाउनशिफ्ट के दौरान रियर व्हील हॉप को रोकने में भी मदद करता है, जिससे गियर बदलना आसान हो जाता है और अलग-अलग राइडिंग कंडीशन में राइडर का कॉन्फिडेंस बेहतर होता है.

USB टाइप-C चार्जिंग

Royal Enfield ने नई Classic 350 में एक USB टाइप-C फास्ट चार्जिंग पोर्ट भी जोड़ा है. इससे राइडर चलते-फिरते अपने स्मार्टफोन और दूसरे कम्पैटिबल डिवाइस चार्ज कर सकते हैं, जिससे यह मोटरसाइकिल रोज़ाना आने-जाने और टूरिंग दोनों के लिए ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाती है.