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Renault Kwid के लाइनअप और कीमत में कटौती, सिर्फ 5 लाख में मिलेगा टॉप Climber वेरिएंट

अपडेट के तहत Renault ने अपनी Kwid के सभी उपलब्ध वर्ज़न की कीमतें कम कर दी हैं. इसके Evolution MT की कीमत अब 4.53 लाख रुपये है, जो 13,000 रुपये कम है, जबकि AMT वर्ज़न 10,000 रुपये सस्ता होकर 4.90 लाख रुपये का हो गया है.

कार में किए गए सबसे बड़े बदलावों में से एक इसके वेरिएंट स्ट्रक्चर को आसान बनाना है. Renault Kwid अब सिर्फ़ दो वेरिएंट्स में पेश की गई है, जिनमें Evolution और Climber शामिल हैं, जबकि पहले इसके चार वेरिएंट्स आते थे. इस कार के फ़ीचर्स या इक्विपमेंट के मामले में वैरिएंट्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

इस नई रेंज की शुरुआती कीमत अब 4.53 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो गई है, और यह 5.61 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है. वहीं पूरी तरह से लोडेड Renault Kwid Climber मैनुअल वेरिएंट को Renault के ऑनलाइन सेल्स प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए 5 लाख रुपये की प्रभावी कीमत पर खरीदा जा सकता है.

हैदराबाद: Renault India ने अपनी बजट हैचबैक Renault Kwid के लाइनअप को अपडेट किया है. कंपनी ने इस कार के लाइनअप को नए वेरिएंट्स, कम कीमतों और छोटे-मोटे कॉस्मेटिक बदलावों के साथ अपडेट किया है. इस अपडेट का उद्देश्य पहली बार कार खरीदने वालों के लिए इस हैचबैक को समझना और खरीदना आसान बनाना है.

कीमत में सबसे ज़्यादा कटौती Renault Kwid Climber वेरिएंट में हुई है. इसके मैनुअल वेरिएंट की कीमत अब 5.15 लाख रुपये है, जो पहले से 43,000 रुपये कम है. वहीं, Climber AMT वेरिएंट की कीमत 5.61 लाख रुपये हो गई है, जो पहले से 38,000 रुपये की कटौती की गई है.

इसके अलावा, Renault Kwid Climber को ऑनलाइन खरीदने वाले संभावित ग्राहकों को 15,000 रुपये का अतिरिक्त कैश बेनिफिट भी मिलेगा, जिससे मैनुअल वर्जन की प्रभावी कीमत 5 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो जाएगी.

2026 Renault Kwid में क्या कुछ नया

2026 अपडेट के तहत इस कार में किए गए बदलाव बहुत मामूली हैं. अब Renault Kwid पर कंपनी का नया लोगो लगा है, जबकि Climber में नए डिज़ाइन वाले व्हील कवर दिए गए हैं. इसके अलावा, इस हैचबैक में अंदर और बाहर कोई खास बदलाव नहीं किया गया है.

कंपनी द्वारा दो-वेरिएंट वाली रणनीति अपनाने का मतलब है कि खरीदारों को अब सिर्फ़ Evolution और Climber ट्रिम्स में से चुनना होगा, हालांकि इसमें पुराने मॉडल वाले फ़ीचर्स ही दिए गए हैं.

एक खास बात यह भी है कि इसके बेस 'Evolution' वेरिएंट में ही अब भी Apple CarPlay और Android Auto के साथ 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जिससे यह भारत की सबसे सस्ती कार बन जाती है, जिसमें स्टैंडर्ड तौर पर टचस्क्रीन दी गई है. हालांकि, सभी वेरिएंट्स में छह एयरबैग्स की सुविधा नहीं मिलती है. यह फीचर सिर्फ़ टॉप-स्पेक 'Climber' वेरिएंट तक ही सीमित है.

2026 Renault Kwid के फीचर्स

इसमें मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इसमें फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, रियर पार्किंग कैमरा, बिना चाबी के एंट्री (कीलेस एंट्री), पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग और डुअल-टोन इंटीरियर शामिल हैं. Climber वेरिएंट में इसके खास बाहरी एक्सेंट और कुछ अतिरिक्त स्टाइलिंग एलिमेंट्स भी जोड़े गए हैं. इस हैचबैक में 184 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस और 279-लीटर का बूट स्पेस भी बरकरार रखा गया है.

2026 Renault Kwid का पावरट्रेन

नई Renault Kwid में मिलने वाले इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें वही पुराना 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसके साथ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स या AMT का ऑप्शन मिलता है. दोनों ट्रिम लेवल में ये दोनों गियरबॉक्स ऑप्शन उपलब्ध हैं.

इसके साथ ही ग्राहक 70,449 रुपये अतिरिक्त देकर डीलर-लेवल CNG किट भी लगवा सकते हैं. अपडेटेड Renault Kwid अब Renault डीलरशिप और कंपनी के ऑनलाइन सेल्स प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध है.