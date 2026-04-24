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भारत में लॉन्च हुई नई 2026 Range Rover Sport Autobiography, जानें क्या है कीमत और फीचर्स

नई 2026 Range Rover Sport Autobiography हुई लॉन्च ( फोटो - Range Rover India )

हैदराबाद: प्रीमियम एसयूवी निर्माता कंपनी Jaguar Land Rover India ने भारत में स्थानीय रूप से असेंबल की गई 2026 Range Rover Sport Autobiography को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस एसयूवी को 1.60 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है. ध्यान देने वाली बात यह है कि Autobiography CBU रूप में भी उपलब्ध है. खास बात यह है कि आयातित मॉडल में कस्टमाइज़ेशन के ज़्यादा विकल्प दिए जाते हैं, जिससे ग्राहक अपनी पसंद के अनुसार गाड़ी को कस्टमाइज़ कर सकते हैं. 2026 Range Rover Sport Autobiography का इंजन

स्थानीय तौर पर असेंबल की जाने वाली नई Range Rover Sport Autobiography दो इंजन ऑप्शन के साथ पेश किया गया है. इसमें पहला 3.0-लीटर, छह-सिलेंडर डीज़ल इंजन और दूसरा 3.0-लीटर, छह-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन शामिल हैं. 2026 Range Rover Sport Autobiography (फोटो - Range Rover India) जहां इसका टर्बो-पेट्रोल इंजन 394 bhp की अधिकतम पावर और 550 Nm का अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करता है, वहीं इसका डीज़ल इंजन 346 bhp की पावर और 700 Nm का अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करता है. CBU से इंपोर्ट किए गए वेरिएंट में छह-सिलेंडर पेट्रोल इंजन की जगह BMW से लिया गया 4.4-लीटर V8 इंजन इस्तेमाल किया जाता है, जो 523 bhp की पावर और 750 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. इसमें माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड तौर पर मिलती है.