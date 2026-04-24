भारत में लॉन्च हुई नई 2026 Range Rover Sport Autobiography, जानें क्या है कीमत और फीचर्स
Jaguar Land Rover India ने 2026 Range Rover Sport Autobiography को लॉन्च कर दिया है. इसको 1.60 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है.
Published : April 24, 2026 at 3:40 PM IST
हैदराबाद: प्रीमियम एसयूवी निर्माता कंपनी Jaguar Land Rover India ने भारत में स्थानीय रूप से असेंबल की गई 2026 Range Rover Sport Autobiography को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस एसयूवी को 1.60 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है. ध्यान देने वाली बात यह है कि Autobiography CBU रूप में भी उपलब्ध है. खास बात यह है कि आयातित मॉडल में कस्टमाइज़ेशन के ज़्यादा विकल्प दिए जाते हैं, जिससे ग्राहक अपनी पसंद के अनुसार गाड़ी को कस्टमाइज़ कर सकते हैं.
2026 Range Rover Sport Autobiography का इंजन
स्थानीय तौर पर असेंबल की जाने वाली नई Range Rover Sport Autobiography दो इंजन ऑप्शन के साथ पेश किया गया है. इसमें पहला 3.0-लीटर, छह-सिलेंडर डीज़ल इंजन और दूसरा 3.0-लीटर, छह-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन शामिल हैं.
जहां इसका टर्बो-पेट्रोल इंजन 394 bhp की अधिकतम पावर और 550 Nm का अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करता है, वहीं इसका डीज़ल इंजन 346 bhp की पावर और 700 Nm का अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करता है. CBU से इंपोर्ट किए गए वेरिएंट में छह-सिलेंडर पेट्रोल इंजन की जगह BMW से लिया गया 4.4-लीटर V8 इंजन इस्तेमाल किया जाता है, जो 523 bhp की पावर और 750 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. इसमें माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड तौर पर मिलती है.
2026 Range Rover Sport Autobiography का डिजाइन
डिजाइन के मामले में, स्थानीय तौर पर असेंबल की गई Range Rover Sport Autobiography को कुल चार कलर ऑप्शन्स में पेश किया गया है, जिनमें - Borasco Grey, Ostuni Pearl White, Santorini Black और Carpathian Grey कलर शामिल हैं.
इस एसयूवी में स्टैंडर्ड तौर पर 22-इंच के व्हील्स लगाए गए हैं. वहीं, CBU वेरिएंट में 21 से 23 इंच तक के व्हील साइज़ के साथ-साथ एक्सटीरियर बॉडी के कलर्स, अंदर की अपहोल्स्ट्री के कलर्स और ट्रिम विकल्पों की ज़्यादा बड़ी रेंज चुनने का ऑप्शन मिलता है.
2026 Range Rover Sport Autobiography के फीचर्स
फीचर्स की बात करें तो, स्थानीय रूप से असेंबल की गई Range Rover Sport Autobiography में डिजिटल LED हेडलैंप, Meridian Signature Sound System, हीटिंग और वेंटिलेशन फंक्शन वाली 22-तरीकों से एडजस्ट होने वाली फ्रंट सीट्स, हीटिंग और वेंटिलेशन वाली पावर से झुकने वाली पिछली सीट्स और 13.1-इंच की टचस्क्रीन जैसे फीचर्स मिलते हैं.
इसके अलावा, इस एसयूवी में 4-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, जेस्चर कंट्रोल वाला पावर टेलगेट, डायनामिक एयर सस्पेंशन, 11.4-इंच के डिस्प्ले के साथ पिछली सीट्स पर एंटरटेनमेंट के फीचर और ऑल-व्हील स्टीयरिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं. वहीं दूसरी ओर, CBU वेरिएंट में, इनमें से कुछ फीचर्स को एक्सेसरीज़ के तौर पर अलग से चुनना पड़ता है. इसकी लॉन्च के साथ ही JLR India का कहना है कि नई Range Rover Sport Autobiography के लिए बुकिंग अब पूरे देश में शुरू हो गई है.