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भारत में लॉन्च हुई 2026 QJ Motor SRV 300 मोटरसाइकिल, जानें क्या है कीमत और फीचर्स

2026 QJ Motor SRV 300 भारत में हुई लॉन्च ( फोटो - QJ Motor India )

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी QJ Motor India ने भारत में अपडेटेड QJ SRV 300 को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस बाइक को 3.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है. नई SRV 300 में मैकेनिकल तौर पर कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें सब-300cc सेगमेंट में एक अनोखा V-ट्विन इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो इसकी सबसे बड़ी खासियत (USP) है. नई QJ SRV 300 का इंजन

साल 2026 के लिए, नई SRV 300 में वही 296cc, V-ट्विन इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 9,000 rpm पर 29.9 bhp की पावर और 5,000 rpm पर 26 Nm का अधिकतम टॉर्क प्रदान करता है. यह इंजन 6-स्पीड ट्रांसमिशन और स्लिपर क्लच के साथ जोड़ा जाता है. नई QJ SRV 300 के कलर ऑप्शन

QJ Motor ने 2026 SRV 300 में कुछ छोटे-मोटे कॉस्मेटिक अपडेट किए हैं, जिनमें एक नया डुअल-एग्जॉस्ट डिज़ाइन, अपडेटेड डेकल्स, नए कलर ऑप्शन और एक बदला हुआ इंस्ट्रूमेंट कंसोल शामिल है. इसके अलावा, नई QJ SRV 300 दो कलर ऑप्शन में पेश किया गया है, जिनमें मैट ब्लैक या ग्लॉसी रेड कलर शामिल हैं.