भारत में लॉन्च हुई 2026 QJ Motor SRV 300 मोटरसाइकिल, जानें क्या है कीमत और फीचर्स
QJ Motor India ने भारत में अपडेटेड QJ SRV 300 को लॉन्च कर दिया है. बाइक की कीमत 3.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.
Published : May 6, 2026 at 12:42 PM IST
हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी QJ Motor India ने भारत में अपडेटेड QJ SRV 300 को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस बाइक को 3.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है. नई SRV 300 में मैकेनिकल तौर पर कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें सब-300cc सेगमेंट में एक अनोखा V-ट्विन इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो इसकी सबसे बड़ी खासियत (USP) है.
नई QJ SRV 300 का इंजन
साल 2026 के लिए, नई SRV 300 में वही 296cc, V-ट्विन इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 9,000 rpm पर 29.9 bhp की पावर और 5,000 rpm पर 26 Nm का अधिकतम टॉर्क प्रदान करता है. यह इंजन 6-स्पीड ट्रांसमिशन और स्लिपर क्लच के साथ जोड़ा जाता है.
नई QJ SRV 300 के कलर ऑप्शन
QJ Motor ने 2026 SRV 300 में कुछ छोटे-मोटे कॉस्मेटिक अपडेट किए हैं, जिनमें एक नया डुअल-एग्जॉस्ट डिज़ाइन, अपडेटेड डेकल्स, नए कलर ऑप्शन और एक बदला हुआ इंस्ट्रूमेंट कंसोल शामिल है. इसके अलावा, नई QJ SRV 300 दो कलर ऑप्शन में पेश किया गया है, जिनमें मैट ब्लैक या ग्लॉसी रेड कलर शामिल हैं.
नई QJ SRV 300 का आकार
इसके आकार में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसका वजन 164 kg कर्ब वेट, 160 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस, 700 mm सीट हाइट और 14-लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है. यह बाइक 16-इंच के आगे और 15-इंच के रियर व्हील पर चलती है. ब्रेकिंग के लिए बाइक में आगे की ओर 280 mm की सिंगल डिस्क और पीछे की तरफ 240 mm की सिंगल डिस्क लगाई गई है.
इसके साथ ही इसमें डुअल-चैनल ABS का सपोर्ट भी मिलता है. सस्पेंशन में आगे की तरफ अपसाइड-डाउन फोर्क और पीछे की तरफ ट्विन कॉइल स्प्रिंग ऑयल डैम्प्ड शॉक्स शामिल हैं. 2026 के लिए, SRV 300 की कीमत को भी अपडेट किया गया है, जिससे यह उस कीमत के करीब पहुंच गई है, जो नई GST दरों के लागू होने से पहले थी.
नई QJ SRV 300 की कीमत
इससे पहले, SRV 300 की कीमत 3.19 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) थी. लेकिन जब आदिश्वर ऑटो राइड इंडिया ने GST का फ़ायदा ग्राहकों तक पहुंचाया, तो इसकी कीमत घटकर 1.97 लाख रुपये हो गई. इस बाइक को अब 3.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की अपडेटेड कीमत पर उतारा गया है, जिसके चलते QJ Motor SRV 300 असल में थोड़ी और महंगी हो गई है.