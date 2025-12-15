ETV Bharat / technology

2026 MG Hector फेसलिफ्ट हुई लॉन्च, जानें क्या है कीमत और कौन से हैं फीचर्स

JSW MG Motor India ने अपनी 2026 MG Hector फेसलिफ्ट को लॉन्च कर दिया है. इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर में कई बदलाव किए गए हैं.

2026 MG Hector Facelift
2026 MG Hector फेसलिफ्ट हुई लॉन्च (फोटो - MG Motor India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 15, 2025 at 1:06 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: JSW MG Motor India ने अपनी 2026 MG Hector फेसलिफ्ट को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस एसयूवी को 11.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर उतारा है. इसकी लॉन्च से पहले कंपनी ने अब तक इसके कई टीजर जारी किए थे.

इस एसयूवी में लेटेस्ट अपडेट्स के साथ एक्सटीरियर में और भी कॉस्मेटिक अपडेट्स आए हैं, साथ ही एक नई इंटीरियर कलर स्कीम और अपडेटेड टेक भी है. अभी के लिए, 2026 MG Hector सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट में 5-सीटर या 7-सीटर लेआउट में उतारी गई है, जबकि इसका डीजल वेरिएंट और 6-सीटर मॉडल 2026 पेश किए जाएंगे.

2026 MG Hector Facelift
2026 MG Hector फेसलिफ्ट का रियर प्रोफाइल (फोटो - MG Motor India)

2026 MG Hector का एक्सटीरियर
इसके एस्सटीरियर डिजाइन की बात करें तो नई MG Hector को नया ग्रिल डिज़ाइन दिया गया है, जिसमें नए वर्टिकल लूवर्स डिज़ाइन दिए गए हैं, और यह क्रोम फिनिश में है. कंपनी ने इसे नया ऑरा हेक्स ग्रिल नाम दिया है. फ्रंट बंपर को भी रीडिज़ाइन किया गया है, जिसमें सिल्वर सराउंड के साथ एक बड़ा सिंगल-पीस सेंट्रल एयर वेंट लगाए गए हैं. कुल मिलाकर, हेक्टर सामने से थोड़ा ज़्यादा इम्प्रेसिव दिखती है.

साइड्स प्रोफाइल पर नजर डालें तो यहां बदलाव नए 16-इंच ऑरा बोल्ट डुअल-टोन अलॉय व्हील्स के रूप में नजर आते हैं. बाकी बॉडी वर्क में कोई बदलाव नहीं हुआ है. इसी तरह, पीछे की तरफ, डिज़ाइन में पिछले मॉडल की तुलना में शायद ही कोई बदलाव हुआ है, सिवाय एक रीडिज़ाइन किए गए रियर बंपर के. इसे एक नए ब्लू पेंट फिनिश के साथ पूरा किया गया है.

2026 MG Hector Facelift
2026 MG Hector फेसलिफ्ट की कीमत (फोटो - MG Motor India)

2026 MG Hector का इंटीरियर
इसके केबिन पर नजर डालें तो यहां पर सबसे बड़ा बदलाव नई डुअल-टोन कलर स्कीम दी गई है. पिछले मॉडल के आइवरी और ब्लैक (5-सीटर) और ब्राउन और ब्लैक (7-सीटर) को टॉप मॉडल में नई बेज और ब्लैक कलर स्कीम से बदल दिया गया है. बाकी कॉस्मेटिक एलिमेंट्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

2026 MG Hector Facelift
2026 MG Hector फेसलिफ्ट का इंटीरियर (फोटो - MG Motor India)

2026 MG Hector के फीचर्स
इसमें मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो यहां सबसे बड़ा बदलाव इसका टचस्क्रीन है, हालांकि डिस्प्ले का साइज़ वही है. MG Motor का कहना है कि अब यह कार के अलग-अलग फंक्शन्स को कंट्रोल करने के लिए मल्टी-फिंगर स्वाइप को सपोर्ट करता है. दो-उंगली से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्वाइप एयर-कॉन फंक्शन्स को कंट्रोल करते हैं.

जबकि तीन-उंगली से स्वाइप करने पर साउंडट्रैक बदला जा सकता है या स्क्रीन की ब्राइटनेस एडजस्ट की जा सकती है. MG Motor का कहना है कि टचस्क्रीन को अपग्रेडेड रैम का भी फायदा मिला है. 360-डिग्री कैमरा फंक्शन को भी अपडेट किया गया है जिसमें अब 'व्हील व्यू' फंक्शन मिलता है.

2026 MG Hector Facelift
2026 MG Hector फेसलिफ्ट का साइड प्रोफाइल (फोटो - MG Motor India)

2026 MG Hector का पावरट्रेन
मैकेनिक्स की बात करें तो, MG Motor ने जानकारी दी कि 2026 MG Hector पिछले मॉडल के 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल यूनिट के साथ पेश की गई है, जो मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ पेश किया गया है. पिछले मॉडल के डीज़ल इंजन ऑप्शन के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है. 2026 MG Hector जल्द ही लॉन्च होने वाली महिंद्रा XUV 7XO, टाटा हैरियर और सफारी और जीप कम्पास को टक्कर देगी.

