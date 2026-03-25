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V8 इंजन के साथ 2026 Mercedes-Maybach S-Class सेडान हुई पेश, मिले कई फीचर्स अपडेट्स

Mercedes-Benz ने अपडेटेड स्टैंडर्ड S-Class को पेश करने के कुछ महीनों बाद ही अब 2026 Maybach S-Class का खुलासा कर दिया है.

2026 Mercedes-Maybach S-Class
2026 Mercedes-Maybach S-Class (फोटो - Mercedes-Benz)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : March 25, 2026 at 11:10 AM IST

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हैदराबाद: लग्जरी कार निर्माता कंपनी Mercedes-Benz ने अपडेटेड स्टैंडर्ड S-Class को पेश करने के कुछ महीनों बाद ही अब 2026 Maybach S-Class का खुलासा कर दिया है. यह फ्लैगशिप लग्ज़री लिमोज़ीन अपने स्टैंडर्ड मॉडल की तरह ही स्टाइलिंग में कुछ हल्के-फुल्के बदलावों के साथ आती है.

इसके साथ ही इसमें टेक्नोलॉजी और फीचर्स के मामले में भी कई अपग्रेड्स शामिल किए गए हैं. इस कार में अब ज़्यादा पावरफुल V8 इंजन दिया गया है, जबकि S 680 ट्रिम में V12 इंजन पहले की तरह ही इस्तेमाल किया जा रहा है, हालांकि यह कुछ चुनिंदा बाज़ारों तक के लिए ही सीमित है.

2026 Mercedes-Maybach S-Class का एक्सटीरियर
नई अपडेटेड Maybach S-Class के एक्सटीरियर की बात करें तो इसकी स्टाइलिंग में कुछ हल्के-फुल्के बदलाव किए गए हैं. इसकी फ्रंट ग्रिल अब 20 प्रतिशत ज्यादा बड़ी हो गई है और इसके चारों ओर रोशनी वाली एक पट्टी दी गई है. अन्य इलुमिनेटेड एलिमेंट्स में Maybach की लिखावट, C-पिलर पर लगा एम्बलम और कुछ बाजारों में बोनट पर लगा Mercedes-Benz का स्टार शामिल हैं.

2026 Mercedes-Maybach S-Class
2026 Mercedes-Maybach S-Class का फ्रंट प्रोफाइल (फोटो - Mercedes-Benz)

कार के हेडलैंप्स में अब रोज़-गोल्ड डिटेलिंग के साथ एक ट्राई-स्टार LED लाइट सिग्नेचर दिया गया है, जबकि कार के टेल-लैंप्स में भी इसी तीन-कोनों वाले स्टार के डिज़ाइन को दिया गया है. Mercedes-Maybach ने नए फ़ोर्ज़्ड अलॉय व्हील डिज़ाइन भी पेश किए हैं, जिनमें ऐसे यूनिट्स शामिल हैं, जिनके सेंटर कैप सेल्फ़-लेवलिंग वाले हैं, ये कैप्स गाड़ी चलाते समय Mercedes-Benz के लोगो को हमेशा सीधा रखते हैं.

विस्तारित Manufaktur प्रोग्राम के तहत पेंट के नए विकल्प जोड़े गए हैं, जिनमें Night Series पैकेज के लिए Nautical Blue metallic भी शामिल है.

2026 Mercedes-Maybach S-Class
2026 Mercedes-Maybach S-Class का इंटीरियर (फोटो - Mercedes-Benz)

2026 Mercedes-Maybach S-Class का इंटीरियर
Mercedes-Benz Maybach की अपनी खास शैली के अनुरूप, इसका केबिन अभी भी पीछे की सीट पर बैठने वालों के कम्फर्ट को ही सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देता है, हालांकि, अब इसमें इस्तेमाल की गई सामग्री और इसके लेआउट में कुछ सुधार किए गए हैं. इसके अलावा, इस अपडेटेड मॉडल के साथ Maybach में पहली बार नया Mercedes-Benz Operating System (MB.OS) पेश किया गया है, जिसे MBUX इंफोटेनमेंट सिस्टम की लेटेस्ट जनरेशन के साथ जोड़ा गया है.

MBUX सुपरस्क्रीन, सेंटर और पैसेंजर डिस्प्ले को एक ही ग्लास पैनल के नीचे जोड़ता है, और इसमें रोज़-गोल्ड एक्सेंट के साथ Maybach-खास ग्राफ़िक्स दिए गए हैं. पीछे बैठने वाले यात्रियों को 13.1-इंच के दो डिस्प्ले मिलते हैं, और साथ ही एग्जीक्यूटिव सीटिंग, एक ठंडा रखने वाला कम्पार्टमेंट और सिल्वर की परत चढ़े शैम्पेन फ़्लूट जैसे खास टच भी मिलते हैं.

2026 Mercedes-Maybach S-Class
2026 Mercedes-Maybach S-Class की सीट्स (फोटो - Mercedes-Benz)

जर्मन कार निर्माता कंपनी ने इस कार के लिए नए इंटीरियर थीम भी पेश किए हैं, जिनमें ओपन-पोर वुड ट्रिम्स और टिकाऊ मटीरियल से बनी लेदर अपहोल्स्ट्री का विकल्प शामिल किया गया है. एम्बिएंट लाइटिंग को कई थीम के साथ अपडेट किया गया है, और इसे कार के अंदर के फ़ंक्शन के साथ और भी बेहतर तरीके से इंटीग्रेट किया गया है.

नई अपडेटेड Mercedes-Benz S-Class में MB.OS पेश किया गया है, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि यह AI-आधारित फ़ंक्शनैलिटी के साथ ज़्यादा एडवांस्ड डिजिटल एक्सपीरिएंस देता है. नया वर्चुअल असिस्टेंट ज़्यादा नैचुरल वॉइस इंटरैक्शन को सपोर्ट करता है और कई इंटीग्रेटेड सर्विसेज़ तक पहुंच सकता है. इसके अलावा, कार के पार्किंग सिस्टम को भी अपग्रेड किया गया है, जिसमें एंगल्ड पार्किंग के लिए सपोर्ट और बेहतर 360-डिग्री विज़ुअलाइज़ेशन शामिल है.

2026 Mercedes-Maybach S-Class
2026 Mercedes-Maybach S-Class (फोटो - Mercedes-Benz)

2026 Mercedes-Maybach S-Class का पावरट्रेन
नई 2026 Maybach S-Class लाइनअप में हाइब्रिड असिस्टेंस के साथ अपडेटेड छह और आठ-सिलेंडर इंजन दिए गए हैं. Maybach S 580 में एक संशोधित 4.0-लीटर V8 इंजन लगाया गया है, जो 530 bhp की पावर प्रदान करता है. इसके साथ एक माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम भी लगाया गया है, जो अतिरिक्त बूस्ट प्रदान करता है.

अतिरिक्त इलेक्ट्रिक बूस्ट के साथ पीक टॉर्क आउटपुट 750 Nm से ज़्यादा का है, और इसका पावर स्टैंडर्ड 4MATIC सिस्टम के ज़रिए चारों व्हील्स तक पहुंचाई जाती है. प्लग-इन हाइब्रिड S 580 e, छह-सिलेंडर वाले पेट्रोल इंजन को एक इलेक्ट्रिक मोटर के साथ जोड़ता है, जो केवल इलेक्ट्रिक मोड में 100 km तक की रेंज देता है.

2026 Mercedes-Maybach S-Class
2026 Mercedes-Maybach S-Class का रियर प्रोफाइल (फोटो - Mercedes-Benz)

इस रेंज के सबसे ऊपरी मॉडल, S 680 में चुनिंदा बाज़ारों में 6.0-लीटर ट्विन-टर्बो V12 इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 600 bhp से ज़्यादा की पावर देता है, और यह दुनिया की उन चुनिंदा लग्ज़री सेडान में से एक है, जिनके बोनट के नीचे V12 इंजन लगा होता है.

2026 Mercedes-Maybach S-Class की भारत में लॉन्च
नई Maybach S-Class 25 मार्च, 2026 से चुनिंदा यूरोपीय बाज़ारों में ऑर्डर के लिए उपलब्ध होगी. फेसलिफ़्टेड Maybach S-Class के अपडेटेड स्टैंडर्ड S-Class के बाद भारत में आने की उम्मीद जताई जा रही है, और इसके 2027 में किसी समय लॉन्च होने की उम्मीद है.

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