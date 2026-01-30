ETV Bharat / technology

2026 Mercedes Benz S-Class फेसलिफ्ट का हुआ खुलासा, जानें क्या हुए हैं बदलाव

हैदराबाद: लग्जरी कार निर्माता कंपनी Mercedes-Benz ने 140वीं सालगिरह के मौके पर, अपनी W223 S क्लास के मिड-लाइफसाइकिल अपडेट को पेश किया है, और कंपनी ने इसमें नेक्स्ट-जनरेशन टेक्नोलॉजी और अपग्रेडेड पावरट्रेन का बड़ा इस्तेमाल किया गया है, जो Euro 7 एमिशन नॉर्म्स के लिए तैयार हैं.

Mercedes-Benz की इस इंडस्ट्री-लीडिंग फ्लैगशिप लिमोजीन में कई कॉस्मेटिक बदलाव भी किए गए हैं, जोकि कुछ हल्के और कुछ ज्यादा भी शामिल हैं, इसके साथ ही कंपनी की मैन्युफैक्चर कैटलॉग के ज़रिए पर्सनलाइज़ेशन के ज़्यादा ऑप्शन भी दिए गए हैं. नई फेसलिफ्ट Mercedes-Benz S Class को 2026 के आखिर में या साल 2027 की शुरुआत में भारत में लॉन्च हो सकती है.

2026 Mercedes S Class का आर्किटेक्चर

अपडेट्स की बात करें तो सबसे बड़ा अपडेट इसके इंटीरियर में किया गया है, लेकिन इसका इंटरफ़ेस दरवाज़ा खोलते ही साफ़ दिख जाता है. इसमें फ्लोइंग, लकड़ी के पैनल वाला डैशबोर्ड दिया गया है, जिसके बीच में वर्टिकल टचस्क्रीन दी गई थी, जो अब नहीं दिया गया है, और उसकी जगह एक ग्लॉस ब्लैक पैनल दिया गया है, जिसमें तीन स्क्रीन दी गई हैं, जिनमें Mercedes-Benz की भाषा में कहें तो एक सुपरस्क्रीन है.

इसमें 12.3-इंच का ड्राइवर और आगे वाले पैसेंजर डिस्प्ले वहीं हैं, जहां इसके होने की संभावना है, लेकिन इसकी खासियत यह है कि 14.4-इंच की सेंट्रल टचस्क्रीन है, जो इस कार का दिल और दिमाग है. इस कार को MB OS आर्किटेक्चर पर बनाया गया है, जिसमें MB ड्राइव असिस्ट का फ़ंक्शन मिलता है, जो एक ADAS है और स्टैंडर्ड के तौर पर आता है.

हालांकि, जिन मार्केट में इसकी इजाज़त होगी, जैसे कि चीन और फिर US, वहां ड्राइव असिस्ट प्रो भी दिया जाएगा, जो फुल सेल्फ ड्राइविंग (FSD) है. पहले की तरह, Mercedes-Benz S-Class में स्टैंडर्ड तौर पर एडैप्टिव एयर सस्पेंशन दिया गया है, जिसमें एक्टिव, सेल्फ-लेवलिंग सस्पेंशन एक ऑप्शन के तौर पर मिलता है, और जबकि 10-डिग्री रियर-एक्सल स्टीयरिंग ऑप्शनल रहेगा, इसका छोटा 4.5-डिग्री वर्जन अब स्टैंडर्ड है.

2026 Mercedes S Class का इंटीरियर

जैसा कि ऊपर बताया, कार में स्क्रीन ने पारंपरिक डैशबोर्ड की जगह ले ली है, जिससे कार को ज़्यादा टेक-हैवी लुक मिला है. हर सामने वाली सीट के पीछे अभी भी दो 13.1-इंच की रियर एंटरटेनमेंट टचस्क्रीन हैं, जबकि रियर कंट्रोलर टैबलेट की जगह दो छोटे अलग-अलग टच कंट्रोलर लगाए गए हैं, जो पर्सनल स्मार्टफोन जैसे हैं.

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि कार की लग्ज़री खत्म हो गई है. कार में रिच लेदर, जो ऑप्शनल तौर पर क्विल्टेड भी किए गए है, और अभी भी दरवाजों और सीटों पर लगाए गए है. इसके अलावा, सेंटर कंसोल और विंडो सिल्स पर कुछ लकड़ी या ट्रिम पैनलिंग अभी भी मिल सकती है, लेकिन अब यह बहुत कम है.

डैशबोर्ड के ऊपर चार छोटे AC वेंट की जगह मेटल स्ट्रिप्स की एक पतली पट्टी लगाई गई है, जिसमें LED बैंड लगे हैं, जो एक्टिव रूप से रंग बदलते हैं, और जो क्लाइमेट यूनिट को छिपाते हैं. इसके अलावा, किनारों पर वर्टिकल वेंट की जगह एम्बिएंट लाइटिंग वाले मेटैलिक रोटरी वेंट दिए गए हैं, जो लग्ज़री, एलिगेंट S-Class लुक से सबसे ज़्यादा अलग दिखते हैं.

Mercedes-Benz E-Class की तरह ही, सभी AC वेंट पावर्ड हैं और इन्हें 'डिफ्यूज़' और 'फोकस' जैसे प्रीसेट के साथ डिजिटल रूप से एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन इन्हें हाथ से भी मैन्युअल रूप से एडजस्ट किया जा सकता है.