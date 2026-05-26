15 जून को लॉन्च हो सकती है 2026 Mercedes-Benz S-Class फेसलिफ्ट, जानें क्या होंगे बदलाव
Mercedes-Benz 15 जून को भारत में फेसलिफ़्टेड Mercedes-Benz S-Class लॉन्च करने वाली है. इसकी कीमत 2 करोड़ से ज्यादा हो सकती है.
Published : May 26, 2026 at 3:54 PM IST
हैदराबाद: लग्जरी कार निर्माता कंपनी Mercedes-Benz आगामी 15 जून, 2026 को भारत में फेसलिफ़्टेड Mercedes-Benz S-Class लॉन्च करने वाली है. जनवरी के आखिर में ग्लोबल लेवल पर दिखाई गई नई S-Class, अपने पुराने मॉडल के मुकाबले टेक और कम्फर्ट में खास अपग्रेड के साथ आती है, और इसे पहली बार भारत में प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ पेश किया जाएगा.
Mercedes-Benz S-Class फेसलिफ्ट का डिजाइन
इस कार के डिज़ाइन की बात करें तो, नई Mercedes-Benz S-Class में अपडेटेड फेसिया और रियर एंड डिज़ाइन दिया गया है. कार में बड़ी ग्रिल लगाई गई है, और इसमें एम्बेडेड थ्री-पॉइंट स्टार एलिमेंट मिलते हैं. कार के हेडलैंप में भी नए थ्री-पॉइंट स्टार LED डे-टाइम रनिंग लैंप एलिमेंट मिलते हैं, जो दूसरे नए Mercedes मॉडल में देखे गए हैं.
कार के बंपर डिज़ाइन भी अपडेट किए गए है, और इसके फेसिया पर भी क्रोम का अच्छा इस्तेमाल किया गया है. कार के पिछले हिस्से की बात करें तो इसके रियर बंपर डिज़ाइन को भी अपडेट किया गया है, और S-Class में E-Class में देखे गए टेल लैंप के अंदर थ्री-पॉइंट स्टार लाइट गाइड भी हैं.
Mercedes-Benz S-Class फेसलिफ्ट का इंटीरियर
कार के इंटीरियर पर नजर डालें तो Mercedes के सुपरस्क्रीन सेट-अप में बदलाव के साथ टेक अपग्रेड मिलते हैं, जिसमें 14.4-इंच का सेंट्रल टचस्क्रीन मिलता है, जिसके दोनों ओर को-ड्राइवर और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए 12.3-इंच के डिस्प्ले दिए गए हैं, जो लेटेस्ट MB.OS पर चलते हैं.
यह सिस्टम AI-बेस्ड फीचर्स भी प्रदान करता है, जिसमें वॉइस असिस्टेंट, Google-बेस्ड नेविगेशन और गाड़ी से जुड़ी हर चीज़ की क्षमताएं शामिल हैं. नई S-Class ओवर-द-एयर अपडेट्स को भी सपोर्ट करती है.
Mercedes-Benz S-Class फेसलिफ्ट के फीचर्स
वहीं दूसरी ओर, कार में मिलने वाले अन्य फीचर्स की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एयर-कॉन वेंट, डैशबोर्ड में बना एक कैमरा जिसमें फेशियल रिकग्निशन टेक और वीडियो कॉलिंग की खूबियां होती हैं. कार में रियर सीट एंटरटेनमेंट और ट्विन टैबलेट-स्टाइल कंट्रोलर मिलते हैं, जिनसे रियर सीट यूज़र कार के कई फंक्शन कंट्रोल कर सकते हैं.
हालांकि, कार में आपको अभी भी कैरीओवर एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे पावर एडजस्टेबल फ्रंट और रियर सीट जिनमें बॉस मोड, पावर्ड सनशेड और भी बहुत कुछ मिलता है. ग्लोबल मार्केट में, Mercedes-Benz S-Class में स्टैंडर्ड तौर पर रियर-व्हील स्टीयरिंग भी मिलता है.
Mercedes-Benz S-Class फेसलिफ्ट का पावरट्रेन
कार में मिलने वाले पावरट्रेन की बात करें तो, Mercedes-Benz ने इस बात की पुष्टि की है कि नई S-Class प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ पेश की जाएगी. कार में 3.0-लीटर छह-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलने वाला है, जो इलेक्ट्रिक मोटर और 21.96 kWh की बैटरी के साथ जोड़ा गया है.
यह कार सिर्फ़ EV पावरट्रेन पर 117 km तक की रेंज प्रदान करता है. दुनिया भर में, हाइब्रिड पावरट्रेन को दो तरह से पेश किया जाएगा. इसमें पहला Mercedes-Benz S 450e है, जो 429 bhp की पावर और 680 Nm का टॉर्क प्रदान करता है, और दूसरा विकल्प Mercedes-Benz S 580e वेरिएंट है, जो ज़्यादा पावरफुल 577 bhp की पावर और 750 Nm का टॉर्क प्रदान करता है. दूसरे पावरट्रेन विकल्प के साथ ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम भी मिलता है.
इसके अलावा, स्टैंडर्ड 6-सिलेंडर पेट्रोल और डीज़ल इंजन ऑप्शन भी दिया जा सकता है, जो जाने-पहचाने S 450 और S 350d के तौर पर मिलने वाले हैं. कार की कीमत पर नजर डालें तो, नई S-Class की कीमत पुराने मॉडल से ज़्यादा हो सकती है, और इसकी कीमत 2 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) को पार कर सकती है.