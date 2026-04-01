2026 Mercedes-Benz GLS फेसलिफ्ट का खुलासा, मिलेंगे अपडेटेड इंजन और फीचर्स
Mercedes-Benz ने अपनी अपडेटेड GLS से पर्दा हटा दिया है. इस कार को साल के अंत में लॉन्च किया जाएगा.
Published : April 1, 2026 at 5:24 PM IST
हैदराबाद: लग्जरी कार निर्माता कंपनी Mercedes-Benz ने अपनी फ़्लैगशिप SUV में अपग्रेड का सिलसिला जारी रखते हुए, कंपनी ने अपडेटेड GLS से पर्दा हटा दिया है. यह अपनी तीसरी जनरेशन में और साल 2023 में आखिरी बार अपडेट की गई थी. यह नई SUV की 'S-Class of SUVs' वाली पोज़िशनिंग को और मज़बूत करती है. इसमें डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी और पावरट्रेन में बदलाव किए गए हैं, साथ ही कार में 'क्लाउड-बेस्ड सस्पेंशन' के रूप में हार्डवेयर पर भी ज़्यादा ज़ोर दिया गया है.
2026 Mercedes-Benz GLS का एक्सटीरियर
इसके एक्सटीरियर डिजाइन की बात करें तो नई GLS में एक नया फ्रंट-एंड डिज़ाइन दिया गया है, जिसमें एक बड़ी ग्रिल मिलती है, जिसके चारों ओर क्रोम की एक खास पट्टी और इंटीग्रेटेड लाइटिंग एलिमेंट्स लगाए गए हैं. कार की ग्रिल में अब मर्सिडीज़ का सिग्नेचर स्टार-पैटर्न डिज़ाइन शामिल किया गया है.
इस कार के बोनट पर तीन-कोनों वाला स्टार बना हुआ है, जिसे कुछ खास बाज़ारों में इलुमिनेटेड भी किया जा सकता है. कार के बंपर को फिर से डिज़ाइन किया गया है, और हेडलाइट्स और टेललाइट्स में अब स्टार से प्रेरित एक नया लाइटिंग सिग्नेचर भी दिया गया है. कंपनी ने इस लाइनअप में नए पेंट फ़िनिश और अलॉय व्हील डिज़ाइन भी जोड़े गए हैं.
2026 Mercedes-Benz GLS का इंटीरियर
इस कार के इंटीरियर की बात करें तो, नई GLS में MBUX Superscreen लेआउट दिया गया है, जो इसमें स्टैंडर्ड तौर पर मिलता है. इस सेटअप में एक ही ग्लास पैनल के नीचे तीन 12.3-इंच के डिस्प्ले इंटीग्रेट किए गए हैं. यह सिस्टम नए Mercedes-Benz Operating System (MB.OS) पर चलता है, जो AI का इस्तेमाल करके ज़्यादा पर्सनलाइज़्ड इंटरैक्शन को संभव बनाता है और ओवर-द-एयर अपडेट्स को सपोर्ट करता है.
कार में पिछली सीट का कम्फर्ट भी बढ़ाया गया है, खासकर वैकल्पिक 'रियर कम्फर्ट पैकेज प्लस' के साथ. यह SUV स्टैंडर्ड तौर पर तीन पंक्तियों वाली सीटिंग की सुविधा देती है, जिसमें दूसरी और तीसरी पंक्ति में पूरी तरह से इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट और ज़्यादा जगह मिलती है. अतिरिक्त फीचर्स की बात करें तो इसमें पीछे की ओर एंटरटेनमेंट स्क्रीन, हटाने योग्य कंट्रोल और बेहतर क्लाइमेट कंट्रोल फ़ंक्शन शामिल हैं.
2026 Mercedes-Benz GLS का इंजन
इस कार के इंजन की बात करें तो, नई GLS में माइल्ड-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ अपडेटेड इंजन रेंज दी गई है. नई GLS 580 में मिलने वाला V8 इंजन अब 530 bhp की पावर और 750 Nm का टॉर्क प्रदान करता है. इसके अलावा, GLS 450 के इनलाइन-सिक्स पेट्रोल इंजन में भी बदलाव किए गए हैं, जिससे इसका टॉर्क बढ़ गया है.
इसके अलावा, कार के डीजल वेरिएंट्स को ऐसे अपडेट्स का फायदा मिला है, जिनका मकसद एफिशिएंसी बढ़ाना और एमिशन कम करना है. खास बात यह है कि नई GLS 580 का V8 इंजन अब S-Class की तरह ही फ्लैट-प्लेन क्रैंकशाफ्ट का इस्तेमाल करता है. कार के सभी इंजनों में 48V सिस्टम के साथ एक इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर लगाया गया है, जो बूस्ट जैसे फीचर्स को इनेबल करता है.
2026 Mercedes-Benz GLS की राइड और सस्पेंशन
कार में कम्फर्ट को और बेहतर बनाने के लिए, AIRMATIC एयर सस्पेंशन में क्लाउड-बेस्ड प्रेडिक्टिव डैम्पिंग के रूप में अपडेट किए गए हैं. इसमें Car-to-X डेटा का इस्तेमाल करके, यह सिस्टम सड़क की स्थितियों का पहले से ही अंदाज़ा लगा सकता है और सस्पेंशन सेटिंग्स को पहले से ही एडजस्ट कर सकता है. नई GLS में E-Active Body Control भी मिलता है, जो बेहतर स्टेबिलिटी और कम्फर्ट के लिए सस्पेंशन सेटिंग्स को रियल टाइम में एडजस्ट करता है.
2026 Mercedes-Benz GLS के सेफ्टी फीचर्स
कार में मिलने वाले सेफ्टी और असिस्टेंट फीचर्स की बात करें तो नई GLS एक अपडेटेड सेंसर सूट से लैस है, जिसमें कई कैमरे, रडार यूनिट और अल्ट्रासोनिक सेंसर शामिल हैं, इसे एक ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटिंग सिस्टम का भी सपोर्ट मिलता है.
इसकी मदद से MB.DRIVE सूट के तहत ड्राइवर को मिलने वाली सहायता से जुड़े फीचर्स को और बेहतर बनाया गया है, जिनमें एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, स्टीयरिंग असिस्ट और पार्किंग से जुड़े आधुनिक फ़ंक्शन शामिल हैं.
2026 Mercedes-Benz GLS की इंडिया लॉन्च डीटेल्स
संभावना जताई जा रही है कि अपडेटेड GLS को इस साल के आखिर तक या साल 2027 की शुरुआत में भारत में उतारा जा सकता है. भारत में लॉन्च होने के बाद, यह कार Audi Q7, BMW X7, Land Rover Defender जैसे मॉडल्स को टक्कर देगी. GLS के साथ-साथ, Mercedes-Benz ने अपडेटेड GLE और GLE Coupe को भी पेश किया है.