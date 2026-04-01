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2026 Mercedes-Benz GLS फेसलिफ्ट का खुलासा, मिलेंगे अपडेटेड इंजन और फीचर्स

2026 Mercedes-Benz GLS फेसलिफ्ट का खुलासा ( फोटो - Mercedes-Benz )

हैदराबाद: लग्जरी कार निर्माता कंपनी Mercedes-Benz ने अपनी फ़्लैगशिप SUV में अपग्रेड का सिलसिला जारी रखते हुए, कंपनी ने अपडेटेड GLS से पर्दा हटा दिया है. यह अपनी तीसरी जनरेशन में और साल 2023 में आखिरी बार अपडेट की गई थी. यह नई SUV की 'S-Class of SUVs' वाली पोज़िशनिंग को और मज़बूत करती है. इसमें डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी और पावरट्रेन में बदलाव किए गए हैं, साथ ही कार में 'क्लाउड-बेस्ड सस्पेंशन' के रूप में हार्डवेयर पर भी ज़्यादा ज़ोर दिया गया है. 2026 Mercedes-Benz GLS का एक्सटीरियर

इसके एक्सटीरियर डिजाइन की बात करें तो नई GLS में एक नया फ्रंट-एंड डिज़ाइन दिया गया है, जिसमें एक बड़ी ग्रिल मिलती है, जिसके चारों ओर क्रोम की एक खास पट्टी और इंटीग्रेटेड लाइटिंग एलिमेंट्स लगाए गए हैं. कार की ग्रिल में अब मर्सिडीज़ का सिग्नेचर स्टार-पैटर्न डिज़ाइन शामिल किया गया है. इस कार के बोनट पर तीन-कोनों वाला स्टार बना हुआ है, जिसे कुछ खास बाज़ारों में इलुमिनेटेड भी किया जा सकता है. कार के बंपर को फिर से डिज़ाइन किया गया है, और हेडलाइट्स और टेललाइट्स में अब स्टार से प्रेरित एक नया लाइटिंग सिग्नेचर भी दिया गया है. कंपनी ने इस लाइनअप में नए पेंट फ़िनिश और अलॉय व्हील डिज़ाइन भी जोड़े गए हैं. 2026 Mercedes-Benz GLS का इंटीरियर

इस कार के इंटीरियर की बात करें तो, नई GLS में MBUX Superscreen लेआउट दिया गया है, जो इसमें स्टैंडर्ड तौर पर मिलता है. इस सेटअप में एक ही ग्लास पैनल के नीचे तीन 12.3-इंच के डिस्प्ले इंटीग्रेट किए गए हैं. यह सिस्टम नए Mercedes-Benz Operating System (MB.OS) पर चलता है, जो AI का इस्तेमाल करके ज़्यादा पर्सनलाइज़्ड इंटरैक्शन को संभव बनाता है और ओवर-द-एयर अपडेट्स को सपोर्ट करता है. 2026 Mercedes-Benz GLS Facelift का इंटीरियर (फोटो - Mercedes-Benz) कार में पिछली सीट का कम्फर्ट भी बढ़ाया गया है, खासकर वैकल्पिक 'रियर कम्फर्ट पैकेज प्लस' के साथ. यह SUV स्टैंडर्ड तौर पर तीन पंक्तियों वाली सीटिंग की सुविधा देती है, जिसमें दूसरी और तीसरी पंक्ति में पूरी तरह से इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट और ज़्यादा जगह मिलती है. अतिरिक्त फीचर्स की बात करें तो इसमें पीछे की ओर एंटरटेनमेंट स्क्रीन, हटाने योग्य कंट्रोल और बेहतर क्लाइमेट कंट्रोल फ़ंक्शन शामिल हैं.