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2026 Mercedes-Benz GLE फेसलिफ्ट ग्लोबल मार्केट के लिए पेश, मिला अपडेट लुक और नए इंजन विकल्प

सीटिंग लेआउट की बात करें तो नई GLE अभी भी स्टैंडर्ड तौर पर पांच-सीटर कॉन्फिगरेशन के साथ पेश की गई है, जिसमें सीटों की तीसरी लाइन का विकल्प भी मौजूद है. खरीदारों के पास अब दूसरी लाइन की पावर्ड 60:40 स्प्लिट बेंच सीट का विकल्प मिलता है, जिसे लंबाई में 100 mm तक एडजस्ट किया जा सकता है और जो 18 डिग्री तक पीछे झुक सकती है.

एक और कॉस्मेटिक बदलाव नए डिज़ाइन वाले स्टीयरिंग व्हील का इस्तेमाल करना है, जिसमें पिछले मॉडल के टच-सेंसिटिव कंट्रोल्स की जगह फिजिकल बटन और स्क्रोलर नॉब इस्तेमाल किए गए हैं. कार के अन्य कॉस्मेटिक बदलावों में नई अपहोल्स्ट्री और ट्रिम के नए कलर्स शामिल हैं.

कार में मिलने वाला MB.OS सिस्टम अब सेंट्रल डिस्प्ले से वीडियो कॉलिंग की भी सुविधा देता है, और इसके साथ ही इसमें कार के अंदर पेमेंट करने और ज़्यादा सटीकता के लिए स्क्रीन पर ऑगमेंटेड 3D नेविगेशन डिस्प्ले जैसी अतिरिक्त फ़ंक्शनैलिटीज़ भी जोड़ी गई हैं.

कार की Superscreen में खुद तीन 12.3-इंच की डिस्प्ले लगाई गई है, जिसमें सामने वाली सीट पर बैठे यात्री के लिए डिस्प्ले पूरी रेंज में स्टैंडर्ड तौर पर मिलती है. यह स्क्रीन सामने वाली सीट में लगे एक वेट सेंसर के साथ मिलकर काम करती है. यह तभी चालू होती है, जब गाड़ी को यह पता चलता है कि सामने वाली सीट पर कोई बैठा है.

2026 Mercedes-Benz GLE फेसलिफ्ट का इंटीरियर नई GLE के इंटीरियर की बात करें तो, इसमें सबसे बड़ा बदलाव टेक्नोलॉजी के तौर पर देखने को मिलता है, जिसमें सभी वेरिएंट्स में MBUX Superscreen स्टैंडर्ड के तौर पर मिलती है. इसके लिए डैशबोर्ड को काफ़ी हद तक रीडिज़ाइन किया गया है. Superscreen के ग्लास फ़ेसेड में नए गोल साइड एयर-कॉन वेंट्स लगाए गए हैं, और मौजूदा SUV के चार वेंट्स के सेट की जगह अब दो लंबे आयताकार सेंटर वेंट्स दिए गए हैं.

वहीं, रियर प्रोफाइल की बात करें तो नई GLE में नए डिज़ाइन वाले टेल लैंप्स लगाए गए हैं, जिनमें दो तीन-पॉइंट वाले स्टार लाइटगाइड्स मिलती हैं. ये एक ब्लैक पट्टी से जुड़े हैं, जो टेलगेट की पूरी चौड़ाई में फैली हुई है. कार के बंपर्स में बदलाव और नए अलॉय व्हील डिज़ाइन, इसके एक्सटीरियर लुक को और भी बेहतर बनाते हैं. GLE कूपे में भी डिज़ाइन से जुड़े लगभग वही बदलाव देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें बूट लिड की पूरी चौड़ाई में फैली हुई काली पट्टी नहीं मिलती है.

इन हेडलैंप्स में तीन-पॉइंट वाले दो स्टार लाइट गाइड लगाए गए हैं. इसके अलावा, इसमें एक ज़्यादा आकर्षक ग्रिल भी मिलता है, जिसके चारों ओर लाइटिंग लगाई गई है और ठीक बीच में एक रोशन तीन-पॉइंट वाला स्टार बना हुआ है. कार के AMG मॉडल्स में Panamericana ग्रिल लगाई गई है, जिसमें खड़ी पट्टियां (vertical slats) लगी हैं.

2026 Mercedes-Benz GLE फेसलिफ्ट का एक्सटीरियर नई GLE के एक्सटीरियर डिजाइन की बात करें तो इसके डिजाइन में किए गए बदलाव ज़्यादातर इसके सामने और पिछले हिस्से पर केंद्रित हैं. सामने के हिस्से की बात करें तो नई GLE में S-क्लास से प्रेरित कुछ नए डिज़ाइन एलिमेंट्स जोड़े गए हैं, जिनमें ज़्यादा गोल आकार के डिजिटल LED हेडलैंप शामिल हैं.

हैदराबाद: लग्जरी कार निर्माता कंपनी Mercedes-Benz ने अपनी Mercedes GLE को 2026 के लिए एक बड़ा अपडेट दिया है. इसमें स्टाइलिंग में बदलाव, नई टेक्नोलॉजी और माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वाले नए छह और आठ-सिलेंडर इंजन स्टैंडर्ड के तौर पर शामिल किए हैं. अपडेटेड Mercedes GLE को स्टैंडर्ड SUV, कूपे-SUV और हॉट AMG अवतार में पेश किया गया है.

2026 Mercedes-Benz GLE फेसलिफ्ट का सीटिंग लेआउट (फोटो - Mercedes-Benz)

इस सीट में बैकरेस्ट को नीचे मोड़ने के लिए एक इलेक्ट्रिक फोल्डिंग फ़ंक्शन भी मिलता है, और तीसरी लाइन तक पहुंचने के लिए सीट को पूरी तरह से मोड़ने के लिए वन-टच ऑपरेशन का फीचर भी दिया गया है. कार की पैनोरमिक सनरूफ़ इस पूरी रेंज में स्टैंडर्ड तौर पर उपलब्ध है.

2026 Mercedes-Benz GLE फेसलिफ्ट के पावरट्रेन

कार में मिलने वाले इंजन लाइन-अप की बात करें तो, Mercedes का कहना है कि नई GLE में अब 48V माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वाले नए छह-सिलेंडर और आठ-सिलेंडर इंजन का इस्तेमाल स्टैंडर्ड तौर पर किया गया है. कार की स्टैंडर्ड मॉडल रेंज में सबसे ऊपर नया GLE 580 वेरिएंट है. इसमें नया फ्लैट-प्लेन V8 इंजन लगाया गया है.

यह इंजन 530 bhp की अधिकतम पावर और 750 Nm का अधिकतम टॉर्क प्रदान करता है, जो पहले के 510 bhp पावर और 730 Nm टॉर्क से ज़्यादा है. वहीं, पेट्रोल GLE 450 में भी एक नए इन-लाइन 6-सिलेंडर इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो अब 375 bhp की पावर और 560 Nm का टॉर्क प्रदान करता है, और जो पहले के 362 bhp पावर और 500 Nm टॉर्क से ज़्यादा है.

2026 Mercedes-Benz GLE फेसलिफ्ट की सनरूफ (फोटो - Mercedes-Benz)

इसके अलावा, नई GLE 450e प्लग-इन हाइब्रिड में एक बड़ा बदलाव किया गया है. Mercedes-Benz ने टर्बोचार्ज्ड चार-सिलेंडर इंजन की जगह नया छह-सिलेंडर इंजन लगाया है. कंपनी का कहना है कि इसके परिणामस्वरूप इसके पीक आउटपुट में 74 bhp से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है, और साथ ही यह 100 km से ज़्यादा की EV-ओनली रेंज भी देता है.

कार के डीज़ल पावरट्रेन की बात करें तो, नए इन-लाइन सिक्स डीज़ल इंजन में सिलेंडर हेड और इंजन ब्लॉक के लिए एल्युमीनियम का इस्तेमाल किया गया है. साथ ही, इस कार में F1 से ली गई सिलेंडर वॉल लाइनिंग और नए डिज़ाइन वाले पिस्टन भी दिए गए हैं. पहले की तरह ही, कार खरीदारों के पास दो तरह के ट्यूनिंग विकल्प मौजूद होंगे.

इनमें पहला 350d वेरिएंट होगा, जो 282 bhp की अधिकतम पावर और 650 Nm का टॉर्क प्रदान करता है. वहीं इस कार का 450d वेरिएंट भी है, जो 362 bhp की अधिकतम पावर और 750 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. इस कार में नौ-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स स्टैंडर्ड तौर पर दिया गया है.

2026 Mercedes-Benz GLE फेसलिफ्ट का साइड प्रोफाइल (फोटो - Mercedes-Benz)

इसके AMG वर्जन की बात करें तो नई GLE को जाने-पहचाने AMG 53 स्पेक में पेश किया गया है, लेकिन इसके अंदर कुछ अहम बदलाव किए गए हैं. कार के AMG वर्जन में अब नया M256 EVO सिक्स-सिलेंडर इंजन इस्तेमाल किया गया है. इसमें पिछले मॉडल के मुकाबले कई अंदरूनी अपग्रेड किए गए हैं.

इससे अब यह कार 442 bhp की अधिकतम पावर प्रदान करता है, जो पहले 429 bhp की थी, इसका टॉर्क 600 Nm का है, जो माइल्ड-हाइब्रिड पर ओवरबूस्ट के साथ 640 Nm का हो जाता है. पहले की तरह, AMG GLE 53 में प्लग-इन हाइब्रिड का विकल्प भी मौजूद है. इसमें नए इन-लाइन सिक्स इंजन के साथ 181 bhp की इलेक्ट्रिक मोटर लगाई गई है, जो मिलकर कुल 577 bhp की पावर और 750 Nm का टॉर्क देती है, जो पहले 529 bhp की थी.

2026 Mercedes-Benz GLE फेसलिफ्ट का सस्पेंशन

पहले की तरह, नई GLE में स्टैंडर्ड तौर पर स्टील स्प्रिंग्स का इस्तेमाल जारी रखा गया है, जबकि खरीदार Airmatic एयर सस्पेंशन का विकल्प भी चुन सकते हैं. बेहतर ड्राइविंग एक्सपीरिएंस और बेहतर डैम्पिंग के लिए दोनों ही सेटअप्स में अपडेट किए गए हैं.

2026 Mercedes-Benz GLE फेसलिफ्ट का रियर प्रोफाइल (फोटो - Mercedes-Benz)

नई GLE में Mercedes का नया 48-वोल्ट E-Active Body Control सिस्टम भी दिया गया है, जिसमें अपग्रेडेड सेंसर और प्रोसेसिंग सुइट शामिल है. यह सिस्टम सड़क की स्थितियों का प्रति सेकंड 1000 बार तक विश्लेषण कर सकता है और बेहतर कम्फर्ट देने के लिए हर व्हील के सस्पेंशन को अलग-अलग एडजस्ट कर सकता है.

इस सिस्टम को नई GLS में देखे गए 'क्लाउड-बेस्ड' प्रेडिक्टिव डैम्पिंग सिस्टम के साथ भी जोड़ा जा सकता है, ताकि सड़क की स्थितियों का पहले से अनुमान लगाया जा सके और रियल-टाइम में सस्पेंशन सेटिंग्स को एडजस्ट किया जा सके.

2026 Mercedes-Benz GLE फेसलिफ्ट की भारत में लॉन्च

नई Mercedes GLE के आने वाले महीनों में ग्लोबल मार्केट में बिक्री के लिए उपलब्ध होने की संभावना है, और भविष्य में भारत में भी इसकी लॉन्चिंग से इनकार नहीं किया जा सकता. उम्मीद जताई जा रही है कि Mercedes-Benz इस अपडेटेड SUV को साल 2027 में किसी समय भारत में लॉन्च कर सकती है.