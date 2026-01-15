ETV Bharat / technology

2026 Mercedes-Benz EQS इलेक्ट्रिक एसयूवी हुई लॉन्च, जानें क्या है कीमत और रेंज

रेंज की बात करें तो यह SUV एक बार चार्ज करने पर 775 km की ड्राइविंग रेंज के लिए ARAI-सर्टिफाइड है और इसकी टॉप स्पीड 210 km/h है.

Mercedes-Benz EQS 450 का पावरट्रेन EQS 450 के पावरट्रेन की बात करें तो इसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर लगाई गई है, जो 265 kW का पीक पावर और 800 Nm का टॉर्क करती है. यह पांच-सीट लेआउट में आती है और इसमें स्टैंडर्ड तौर पर मर्सिडीज-बेंज का 4MATIC ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम मिलता है.

Mercedes-Benz EQS इलेक्ट्रिक भारतीय बाज़ार में कंपनी की फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक SUV बनी हुई है, और इसे Mercedes-Benz की दूसरी EV पेशकशों से ऊपर रखा गया है.

Mercedes-Benz EQS 450 को पांच-सीटर कॉन्फ़िगरेशन में पेश किया गया है, जबकि EQS 580 को सात-सीटर लेआउट के साथ उतारा गया है. जहां EQS 450 की कीमत 1.34 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है, वहीं EQS 580 की शुरुआती कीमत 1.48 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है.

हैदराबाद: लग्जरी कार निर्माता कंपनी Mercedes-Benz India ने भारतीय बाजार अपनी नई 2026 Mercedes-Benz EQS इलेक्ट्रिक एसयूवी को लॉन्च कर दिया है. अपडेटेड Mercedes-Benz EQS को दो वेरिएंट में पेश किया गया है, जिनमें EQS 450 और EQS 580 शामिल हैं.

कंपनी का दावा है कि यह 0 से 100 km/h की स्पीड 6.2 सेकंड में पकड़ सकती है. EQS 450 में AIRMATIC एयर सस्पेंशन इस्तेमाल किया गया है. इसमें 122 kWh का बैटरी पैक मिलता है, जो 200 kW तक की DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है. कंपनी का कहना है कि आइडियल कंडीशन में यह चार्जर कार की बैटरी को 31 मिनट में 10 से 80 प्रतिशत तक चार्ज किया जा सकता है.

Mercedes-Benz EQS 450 के फीचर्स

Mercedes-Benz ने EQS 450 की फीचर लिस्ट को भी पहले से बेहतर बनाया गया है. AMG लाइन पैकेज, जो पहले सिर्फ EQS 580 में ही मिलता था, लेकिन अब EQS 450 में भी दिया जा रहा है. इस कार में 21-इंच के AMG लाइट-अलॉय व्हील्स और क्रोम एक्सेंट के साथ AMG-स्पेसिफिक फ्रंट और रियर एप्रन दिया गया है.

इसके अलावा, इसमें हाई-ग्लॉस ब्लैक फिनिश वाले एयरोडायनैमिकली ऑप्टिमाइज्ड अलॉय व्हील्स जैसे फीचर्स मिलते हैं. रियर सीट्स में वेंटिलेशन, जो पहले सिर्फ EQS 580 में मिलता था, अब EQS 450 में भी दिया जा रहा है. पीछे के केबिन में एक MBUX टैबलेट भी मिलता है, जिससे पैसेंजर कम्फर्ट और इंफोटेनमेंट फंक्शन्स को कंट्रोल कर सकते हैं.

Mercedes-Benz EQS 580 टेक्निकल स्पेसिफिकेशन

वहीं दूसरी ओर, Mercedes EQS 580 की बात करें तो इसे EQS 450 से ऊपर रखा गया है और इसे सात-सीटर कॉन्फ़िगरेशन में पेश किया गया है. इसमें लगी इलेक्ट्रिक मोटर 400 kW की पीक पावर और 858 Nm का टॉर्क जेनरेट करती है, जिससे यह 4.8 सेकंड में 0 से 100 km/h की स्पीड पकड़ लेती है.

EQS 580 की ARAI-सर्टिफाइड रेंज 809 km है, और टॉप स्पीड 210 km/h है, इसमें 4MATIC ऑल-व्हील ड्राइव, AIRMATIC एयर सस्पेंशन और 122 kWh की बैटरी है जिसमें 200 kW DC फास्ट-चार्जिंग की क्षमता है, जिससे यह 31 मिनट में 10 से 80 प्रतिशत तक चार्ज हो जाती है.