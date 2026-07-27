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नई 2026 Maruti Brezza फेसलिफ्ट के किस वेरिएंट में हैं कौन से फीचर्स, जानें यहां

हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki ने हाल ही में अपनी नई 2026 Maruti Brezza Facelift को लॉन्च किया है. कंपनी ने इस कार को मौजूदा चार-वेरिएंट वाले लाइन-अप में ही बरकरार रखा है. हालांकि, कंपनी ने इन वेरिएंट्स में सेफ्टी और सुविधा के मामले में नए फीचर्स शामिल किए हैं.

इस कॉम्पैक्ट SUV को LXi, VXi, ZXi और ZXi+ ट्रिम्स में उतारा गया है, और जैसे-जैसे खरीदार ऊंचे ट्रिम्स की ओर बढ़ेंगे, उन्हें ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे. जहां इसके बेस ट्रिम में सिर्फ़ ज़रूरी फीचर्स का ध्यान रखा गया है, वहीं हायर वेरिएंट्स में उन ग्राहकों के लिए ज़्यादा कम्फर्ट, सेफ्टी और कनेक्टिविटी फीचर्स दिए गए हैं, जो बेहतर फीचर्स वाली SUV चाहते हैं. यहां हम इसके हर वेरिएंट्स में मिलने वाले फीचर्स के बारे में बता रहे हैं.

2026 Maruti Brezza Facelift LXi वेरिएंट के फीचर्स

(इंजन विकल्प: 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल, 1.5-लीटर पेट्रोल)

इसके LXi वेरिएंट में सिर्फ़ ज़रूरी फ़ीचर्स ही मिलते हैं, लेकिन फिर भी इसमें सेफ्टी के लिए अच्छे फ़ीचर्स दिए गए हैं. इसमें छह एयरबैग, ESP, ABS, हिल होल्ड असिस्ट और ISOFIX चाइल्ड-सीट माउंट्स मिलते हैं. Maruti ने इसमें सभी पैसेंजर्स के लिए थ्री-पॉइंट सीटबेल्ट, मैनुअल AC, टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, फ्रंट पावर विंडो और डुअल-टोन इंटीरियर थीम भी दिया है.

वहीं, एक्सटीरियर की बात करें तो बेस ट्रिम में हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प, LED फ्रंट DRLs और फुल व्हील कवर वाले स्टील व्हील्स दिए गए हैं. इसे साफ़ तौर पर उन खरीदारों के लिए पेश किया गया है जो बिना ज़्यादा सुविधा वाले फ़ीचर्स के लिए पैसे खर्च किए Brezza का नाम चाहते हैं.

2026 Maruti Brezza Facelift VXi वेरिएंट के फीचर्स

(1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल, 1.5-लीटर NA पेट्रोल, 1.5-लीटर पेट्रोल-CNG)

VXi वेरिएंट से ही Maruti Brezza ज़्यादा प्रीमियम दिखने और महसूस होने लगती है. इस वेरिएंट में 7-इंच का टचस्क्रीन, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स, ट्वीटर के साथ चार स्पीकर, रियर AC वेंट्स और फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट जैसे फ़ीचर्स मिलते हैं.

इसके अलावा, इसमें रियर पावर विंडोज़, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, पुश-बटन स्टार्ट के साथ कीलेस एंट्री, टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और अलॉय व्हील्स भी मिलते हैं.

वहीं इसके टर्बो पेट्रोल वर्जन में Maruti ज़्यादा काम के फ़ीचर्स देती है, जैसे कि रियर वाइपर, फ्रंट फ़ॉग लैंप, रिवर्स पार्किंग कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर और रियर क्रॉस-ट्रैफ़िक अलर्ट जैसे फीचर्स अतिरिक्त मिलते हैं. इन फ़ीचर्स की वजह से VXi कई खरीदारों के लिए सबसे बैलेंस्ड ट्रिम बन जाता है.