नई 2026 Maruti Brezza फेसलिफ्ट के किस वेरिएंट में हैं कौन से फीचर्स, जानें यहां
Maruti Suzuki ने नई 2026 Maruti Brezza Facelift को लॉन्च किया है. यहां हम इसके हर वेरिएंट में मिलने वाले फीचर्स बता रहे हैं.
Published : July 27, 2026 at 12:51 PM IST
हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki ने हाल ही में अपनी नई 2026 Maruti Brezza Facelift को लॉन्च किया है. कंपनी ने इस कार को मौजूदा चार-वेरिएंट वाले लाइन-अप में ही बरकरार रखा है. हालांकि, कंपनी ने इन वेरिएंट्स में सेफ्टी और सुविधा के मामले में नए फीचर्स शामिल किए हैं.
इस कॉम्पैक्ट SUV को LXi, VXi, ZXi और ZXi+ ट्रिम्स में उतारा गया है, और जैसे-जैसे खरीदार ऊंचे ट्रिम्स की ओर बढ़ेंगे, उन्हें ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे. जहां इसके बेस ट्रिम में सिर्फ़ ज़रूरी फीचर्स का ध्यान रखा गया है, वहीं हायर वेरिएंट्स में उन ग्राहकों के लिए ज़्यादा कम्फर्ट, सेफ्टी और कनेक्टिविटी फीचर्स दिए गए हैं, जो बेहतर फीचर्स वाली SUV चाहते हैं. यहां हम इसके हर वेरिएंट्स में मिलने वाले फीचर्स के बारे में बता रहे हैं.
2026 Maruti Brezza Facelift LXi वेरिएंट के फीचर्स
(इंजन विकल्प: 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल, 1.5-लीटर पेट्रोल)
इसके LXi वेरिएंट में सिर्फ़ ज़रूरी फ़ीचर्स ही मिलते हैं, लेकिन फिर भी इसमें सेफ्टी के लिए अच्छे फ़ीचर्स दिए गए हैं. इसमें छह एयरबैग, ESP, ABS, हिल होल्ड असिस्ट और ISOFIX चाइल्ड-सीट माउंट्स मिलते हैं. Maruti ने इसमें सभी पैसेंजर्स के लिए थ्री-पॉइंट सीटबेल्ट, मैनुअल AC, टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, फ्रंट पावर विंडो और डुअल-टोन इंटीरियर थीम भी दिया है.
वहीं, एक्सटीरियर की बात करें तो बेस ट्रिम में हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प, LED फ्रंट DRLs और फुल व्हील कवर वाले स्टील व्हील्स दिए गए हैं. इसे साफ़ तौर पर उन खरीदारों के लिए पेश किया गया है जो बिना ज़्यादा सुविधा वाले फ़ीचर्स के लिए पैसे खर्च किए Brezza का नाम चाहते हैं.
2026 Maruti Brezza Facelift VXi वेरिएंट के फीचर्स
(1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल, 1.5-लीटर NA पेट्रोल, 1.5-लीटर पेट्रोल-CNG)
VXi वेरिएंट से ही Maruti Brezza ज़्यादा प्रीमियम दिखने और महसूस होने लगती है. इस वेरिएंट में 7-इंच का टचस्क्रीन, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स, ट्वीटर के साथ चार स्पीकर, रियर AC वेंट्स और फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट जैसे फ़ीचर्स मिलते हैं.
इसके अलावा, इसमें रियर पावर विंडोज़, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, पुश-बटन स्टार्ट के साथ कीलेस एंट्री, टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और अलॉय व्हील्स भी मिलते हैं.
वहीं इसके टर्बो पेट्रोल वर्जन में Maruti ज़्यादा काम के फ़ीचर्स देती है, जैसे कि रियर वाइपर, फ्रंट फ़ॉग लैंप, रिवर्स पार्किंग कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर और रियर क्रॉस-ट्रैफ़िक अलर्ट जैसे फीचर्स अतिरिक्त मिलते हैं. इन फ़ीचर्स की वजह से VXi कई खरीदारों के लिए सबसे बैलेंस्ड ट्रिम बन जाता है.
2026 Maruti Brezza Facelift ZXi वेरिएंट के फीचर्स
(1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल, 1.5-लीटर NA पेट्रोल, 1.5-लीटर पेट्रोल-CNG)
इसके ZXi में ज़्यादा बेहतर फ़ीचर्स दिए गए हैं. इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, सेफ़ एग्ज़िट वॉर्निंग, 360-डिग्री HD कैमरा, फ़्रंट पार्किंग सेंसर, रियर क्रॉस-ट्रैफ़िक अलर्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, हेड-अप डिस्प्ले, वायरलेस फ़ोन चार्जर और क्रूज़ कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं.
Maruti Suzuki ने इसमें ऑटो-डिमिंग IRVM, लेदर-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और रियर LED लैम्प्स भी दिए हैं. यह वर्जन उन खरीदारों के लिए है, जो टॉप-स्पेक मॉडल पर जाए बिना एक बेहतर एक्सपीरिएंस चाहते हैं.
2026 Maruti Brezza Facelift ZXi+ वेरिएंट के फीचर्स
(1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल, 1.5-लीटर NA पेट्रोल, 1.5-लीटर पेट्रोल-CNG)
नई Brezza का ZXi+ इस लाइन-अप का सबसे ज़्यादा फ़ीचर्स वाला वेरिएंट है. इस वेरिएंट में 10.1-इंच का टचस्क्रीन, ARKAMYS ऑडियो ट्यूनिंग, वायरलेस स्मार्टफ़ोन कनेक्टिविटी, एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट और एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल जैसे फ़ीचर्स मिलते हैं. इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, सेफ़ एग्ज़िट वॉर्निंग, 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर, रियर क्रॉस-ट्रैफ़िक अलर्ट, TPMS, वायरलेस चार्जर और ऑटो-फ़ोल्डिंग ORVMs भी शामिल हैं.
इसकी अन्य फीचर्स में 'वॉक-अवे लॉकिंग' वाली स्मार्ट की, पीछे की तरफ़ फ़ास्ट USB चार्जिंग, लेदर-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, चार रंगों वाली इंटीरियर फ़िनिश, विंग-टाइप रियर हेडरेस्ट, मशीन-फ़िनिश्ड अलॉय व्हील्स, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और पूरी तरह से पेंट की हुई बॉडी क्लैडिंग मिलते हैं. साफ़ तौर पर, यह उन खरीदारों के लिए है, जो सबसे ज़्यादा फ़ीचर्स वाली Brezza चाहते हैं.
2026 Maruti Brezza Facelift के इंजन और गियरबॉक्स विकल्प
2026 Maruti Brezza को कंपनी ने कुल तीन इंजन विकल्प के साथ पेश किया है. इसमें LXi मॉडल से ही 1.0-लीटर बूस्टरजेट टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिसके साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है. इसमें 1.5-लीटर K15C पेट्रोल इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल और 1.5-लीटर K15C पेट्रोल-CNG इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है.
इसके VXi वेरिएंट में भी यही ऑप्शन मिलेंगे, और साथ ही इसमें 1.5-लीटर K15C पेट्रोल ऑटोमैटिक का ऑप्शन भी जोड़ा गया है. इसके अलावा, ZXi मॉडल में पेट्रोल और CNG के ऑप्शन जारी रहेंगे, जबकि ZXi+ मॉडल में टर्बो पेट्रोल और ऑटोमैटिक पेट्रोल के ऑप्शन मिलेंगे.