ETV Bharat / technology

टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ लॉन्च हुई 2026 Maruti Brezza फेसलिफ्ट, कीमत 7.40 लाख से शुरू

नई 2026 Maruti Brezza फेसलिफ्ट ( फोटो - Maruti Suzuki )

2026 Maruti Brezza फ़ेसलिफ़्ट का इंटीरियर कार के इंटीरियर की बात करें तो इसके बड़े बदलावों में एक नई 10.1-इंच की टचस्क्रीन, डैशबोर्ड पर नए ट्रिम फिनिश और नए एयर-कॉन कंट्रोल शामिल हैं, जो Maruti Victoris में भी देखने को मिलता है. कार में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो, फेसलिफ्ट वर्जन में कई नए फीचर्स दिए गए हैं.

कार के साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसकी साइड क्लैडिंग में बदलाव किया गया है, और नए डिजाइन के अलॉय व्हील भी इस्तेमाल किए गए हैं. वहीं कार के रियर प्रोफाइल पर नजर डालें तो इसके बंपर के स्किड प्लेट वाले हिस्से में छोटे-मोटे बदलाव किए गए हैं.

नई 2026 Maruti Brezza फेसलिफ्ट का रियर प्रोफाइल (फोटो - Maruti Suzuki)

2026 Maruti Brezza फ़ेसलिफ़्ट के कॉस्मेटिक बदलाव कार में किए गए कॉस्मेटिक्स बदलावों की बात करें तो नई 2026 Brezza फेसलिफ्ट का लुक अपडेट किया गया है, जिसमें नया फ्रंट बंपर और अपडेटेड ग्रिल शामिल किए गए हैं. वेरिएंट के आधार पर, इसकी ग्रिल में पेंटेड फ़िनिश, स्मोक्ड क्रोम फ़िनिश या रेड एक्सेंट के साथ ग्लॉस ब्लैक फ़िनिश दी गई है.

हैदराबाद: देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki ने भारतीय बाजार में अपनी 2026 Maruti Suzuki Brezza फ़ेसलिफ़्ट को लॉन्च कर दिया है. इस कार की शुरुआती कीमत 7.40 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है. इस अपडेटेड सब-कॉम्पैक्ट SUV के डिज़ाइन में मामूली बदलाव किए गए हैं, लेकिन इसके अंदरूनी हिस्सों में कई बड़े अपडेट्स किए गए हैं.

नई 2026 Maruti Brezza फेसलिफ्ट का डैशबोर्ड (फोटो - Maruti Suzuki)

इन फीचर्स में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, ब्लाइंड स्पॉट वॉर्निंग, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स और वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इसके अलावा, इसमें पहले की तरह ही ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, HUD, वायरलेस फ़ोन चार्जर, ऑटो LED हेडलैम्प्स, 360-डिग्री कैमरा और कई अन्य फीचर्स भी मिलते हैं.

2026 Maruti Brezza फ़ेसलिफ़्ट का पावरट्रेन

नई Maruti Brezza फ़ेसलिफ़्ट में सबसे बड़ा बदलाव इसके पावरट्रेन विकल्पों में किया गया है. कंपनी ने इस कार में 1.0-लीटर, Boosterjet टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया है, जिसके साथ नया 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स जोड़ा गया है.

नई 2026 Maruti Brezza फेसलिफ्ट का सीटिंग लेआउट (फोटो - Maruti Suzuki)

हालांकि इंजन पहले भी कंपनी के पोर्टफोलियो में देखा जा चुका है, लेकिन इस कार में यह 108.5 bhp की पावर और 170 Nm का टॉर्क देता है, जबकि Maruti Fronx में यह इंजन 99 bhp की पावर और 146 Nm का टॉर्क प्रदान करता है.

इसके अलावा, इसमें 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन भी मिलना जारी रहेगा और अब इसमें CNG वेरिएंट्स को छोड़कर बाकी सभी में माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड तौर पर मिलेगी. टर्बो-पेट्रोल इंजन में भी माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी दी गई है.

नई 2026 Maruti Brezza फेसलिफ्ट का साइड प्रोफाइल (फोटो - Maruti Suzuki)

इस रेंज में पुराने 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स की जगह अब स्टैंडर्ड तौर पर 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है. हालांकि, इसके साथ अभी भी 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स दिया गया है, लेकिन यह सिर्फ़ 1.5 पेट्रोल इंजन के साथ ही उपलब्ध है. माइलेज के मामले में, नई कार पुराने मॉडल से बेहतर है.

कंपनी का दावा है कि इसका 1.5 पेट्रोल इंजन अब मैनुअल गियरबॉक्स में 21.09 kmpl और ऑटोमैटिक में 20.17 kmpl तक का माइलेज देता है. वहीं, CNG मॉडल के लिए 26.90 km प्रति kg माइलेज का दावा किया गया है, जबकि टर्बो पेट्रोल इंजन 20.47 kmpl तक का माइलेज देता है.