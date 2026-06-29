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जुलाई की इस तारीख को लॉन्च होगी 2026 Maruti Brezza फेसलिफ्ट, मिलेगा एक नया इंजन विकल्प

Maruti Suzuki Brezza ( फोटो - Maruti Suzuki )

हैदराबाद: देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki का साल 2026 के सबसे बड़े लॉन्च में से एक अगले महीने होने वाला है. कुछ रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि Maruti Suzuki अपनी लोकप्रिय एसयूवी में से एक Maruti Brezza का फेसलिफ्ट अपडेट भारत में 23 जुलाई को लॉन्च किया जा सकता है. Maruti Brezza को बाजार में आए हुए, एक दशक से थोड़ा ज़्यादा समय हो चुका है. यह एसयूवी Maruti Suzuki के पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कारों में से एक बनी हुई है. सेकंड-जेनरेशन Maruti Brezza को साल 2022 में बाजार में उतारा गया था. इस कार को पिछले चार सालों से बिना किसी बदलाव के बेचा जा रहा है, लेकिन अब इसे एक बड़ा मिड-लाइफ अपडेट दिया जा रहा है, जिससे उम्मीद है कि यह एक रिफ्रेश्ड लुक, ज़्यादा फीचर्स और एक नया इंजन ऑप्शन दिया जाएगा. 2026 Maruti Brezza फेसलिफ्ट में क्या होगा नया

यह देखते हुए कि यह सबकॉम्पैक्ट SUV इतने सालों में कितनी सफल साबित हुई है. Maruti Suzuki ने 2026 Brezza में कोई भी बड़े स्टाइलिंग बदलाव न करने का फैसला किया है. इस मिडलाइफ़ अपडेट में केवल हल्के रिवाइज़्ड फ्रंट-एंड, रीस्टाइल्ड एलॉय व्हील्स और शायद नए एक्सटीरियर कलर ऑप्शन दिए जा सकते हैं. Maruti Suzuki Brezza (फोटो - Maruti Suzuki)