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जुलाई की इस तारीख को लॉन्च होगी 2026 Maruti Brezza फेसलिफ्ट, मिलेगा एक नया इंजन विकल्प

Maruti Suzuki अपनी लोकप्रिय एसयूवी में से एक Maruti Brezza का फेसलिफ्ट अपडेट बाजार में उतारने वाली है. इसमें एक नया इंजन दिया जाएगा.

Maruti Suzuki Brezza
Maruti Suzuki Brezza (फोटो - Maruti Suzuki)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 29, 2026 at 4:24 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki का साल 2026 के सबसे बड़े लॉन्च में से एक अगले महीने होने वाला है. कुछ रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि Maruti Suzuki अपनी लोकप्रिय एसयूवी में से एक Maruti Brezza का फेसलिफ्ट अपडेट भारत में 23 जुलाई को लॉन्च किया जा सकता है. Maruti Brezza को बाजार में आए हुए, एक दशक से थोड़ा ज़्यादा समय हो चुका है.

यह एसयूवी Maruti Suzuki के पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कारों में से एक बनी हुई है. सेकंड-जेनरेशन Maruti Brezza को साल 2022 में बाजार में उतारा गया था. इस कार को पिछले चार सालों से बिना किसी बदलाव के बेचा जा रहा है, लेकिन अब इसे एक बड़ा मिड-लाइफ अपडेट दिया जा रहा है, जिससे उम्मीद है कि यह एक रिफ्रेश्ड लुक, ज़्यादा फीचर्स और एक नया इंजन ऑप्शन दिया जाएगा.

2026 Maruti Brezza फेसलिफ्ट में क्या होगा नया
यह देखते हुए कि यह सबकॉम्पैक्ट SUV इतने सालों में कितनी सफल साबित हुई है. Maruti Suzuki ने 2026 Brezza में कोई भी बड़े स्टाइलिंग बदलाव न करने का फैसला किया है. इस मिडलाइफ़ अपडेट में केवल हल्के रिवाइज़्ड फ्रंट-एंड, रीस्टाइल्ड एलॉय व्हील्स और शायद नए एक्सटीरियर कलर ऑप्शन दिए जा सकते हैं.

Maruti Suzuki Brezza
Maruti Suzuki Brezza (फोटो - Maruti Suzuki)

हालांकि, Maruti Suzuki अंदर कई नए अपडेट्स दे सकती है, जिससे Maruti Brezza अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ और भी बराबरी से मुकाबला कर पाएगी. इनमें से एक फ्रंट सीट वेंटिलेशन और अन्य कई फीचर्स दिए जा सकते हैं.

2026 Maruti Brezza फेसलिफ्ट का इंजन
10 साल में पहली बार, Maruti Brezza दो अलग-अलग इंजन ऑप्शन के साथ बाजार में उतारी जाएगी. जहां पहला विकल्प, कंपनी का भरोसेमंद 1.5-लीटर K15B पेट्रोल इंजन होने वाला है, वहीं दूसरी ओर इसमें 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का एक अतिरिक्त विकल्प मिलने वाला है. इस नए इंजन विकल्प का उद्देश्य उन खरीदारों को आकर्षित करना है, जो नैचुरली-एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन से ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहते हैं.

पावरट्रेन में एक और खास बदलाव Maruti Brezza CNG में होने वाला है. Maruti अंडरबॉडी CNG टैंक लेआउट अपनाने की तैयारी कर रही है, जो सबसे पहले Maruti Victoris में देखा गया था, जिससे SUV के CNG वर्जन में भी ज़रूरी बूट स्पेस मिल जाएगा.

Maruti Suzuki Brezza
Maruti Suzuki Brezza (फोटो - Maruti Suzuki)

2026 Maruti Brezza फेसलिफ्ट की कीमत
इस अपडेट के साथ 2026 Maruti Brezza फेसलिफ्ट की कीमतों में भी बढ़ोतरी की जाएगी. मौजूदा समय में, इस सबकॉम्पैक्ट SUV की कीमत 8.26 लाख रुपये से 13.01 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है.

नए अपडेट्स के साथ Maruti Brezza फेसलिफ्ट की कीमतें 8.50 लाख रुपये से 13.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक हो सकती हैं. 2026 Maruti Brezza का मुकाबला Tata Nexon, Kia Sonet, Hyundai Venue और Skoda Kylaq जैसी कारों से होने वाला है.

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