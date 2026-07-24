2026 Maruti Brezza फेसलिफ्ट को BNCAP क्रैश टेस्ट में मिली 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग
Bharat NCAP ने क्रैश टेस्ट ने नई 2026 Maruti Suzuki Brezza फेसलिफ्ट का क्रैश टेस्ट किया है, जिसमें उसे 5-स्टार रेटिंग मिली है.
Published : July 24, 2026 at 5:15 PM IST
हैदराबाद: 2026 Maruti Suzuki Brezza फेसलिफ्ट का लॉन्च से पहले ही Bharat NCAP ने क्रैश टेस्ट किया है. क्रैश टेस्ट के लेटेस्ट रिजल्ट में Maruti की इस एसयूवी ने एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 30.41/32 और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 43/49 स्कोर हासिल किया है. BNCAP ने क्रैश टेस्ट के लिए, इस कार के ZXI+ 1.5-लीटर 6-स्पीड ऑटोमैटिक वेरिएंट का चयन किया था. हालांकि यह सेफ्टी रेटिंग 2026 ब्रेज़ा के सभी वेरिएंट्स पर लागू होती है.
2026 Maruti Brezza फेसलिफ्ट एडल्ट ऑक्यूपेंट की सेफ्टी रेटिंग
एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन की बात करें तो Brezza ने कुल मिलाकर 32 में से 30.41 अंकों का स्कोर हासिल किया. इसे और विस्तार से देखा जाए तो, इस कार ने फ्रंटल ऑफ़सेट डिफ़ॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में 16 में से 14.41 और साइड मूवेबल डिफ़ॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में 16 में से पूरे 16 अंक हासिल किए. इस कार ने साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट भी 'OK' रिज़ल्ट के साथ पास कर लिया.
कार के फ्रंटल क्रैश टेस्ट पर नजर डालें तो, ड्राइवर के सिर, गर्दन, पेल्विस और पैरों की सुरक्षा को 'अच्छा' रेटिंग दी गई, जबकि छाती और टिबिया (पैर की हड्डी) को 'पर्याप्त' रेटिंग मिली. सामने बैठे पैसेंजर के लिए, Bharat NCAP ने सिर, गर्दन, छाती और पेल्विस की सुरक्षा को 'अच्छी' और टिबिया की सुरक्षा को 'पर्याप्त' रेटिंग दी. साइड इम्पैक्ट टेस्ट के दौरान, शरीर के सभी अहम हिस्सों की सुरक्षा को 'अच्छी' रेटिंग दी गई.
2026 Maruti Brezza फेसलिफ्ट में चाइल्ड ऑक्यूपेंट की सेफ्टी रेटिंग
Maruti Brezza फेसलिफ्ट ने चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन असेसमेंट में 49 में से 43 पॉइंट हासिल किए, जिसमें डायनामिक क्रैश टेस्ट में 24 में से पूरे 24 और चाइल्ड रेस्ट्रेन्ट सिस्टम (CRS) इंस्टॉलेशन के लिए 12 में से 12 पॉइंट शामिल हैं. नई Brezza को व्हीकल असेसमेंट कैटेगरी में 13 में से 7 पॉइंट मिले.
बता दें कि BNCAP ने बच्चों की सुरक्षा का टेस्ट 18 महीने और 3 साल के डमी पर किया था, जिन्हें पीछे की तरफ मुंह वाली चाइल्ड सीटों में बिठाया गया था. सामने और साइड से टक्कर वाले दोनों टेस्ट में, हर डमी ने क्रमशः 8/8 और 4/4 का ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हासिल किया.
2026 Maruti Brezza फेसलिफ्ट के सेफ्टी फीचर्स
Maruti Suzuki ने 2026 Brezza फेसलिफ्ट के कुछ सेफ्टी फीचर्स के बारे में जानकारी सामने आई है. इसके सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड तौर पर छह एयरबैग्स मिलते हैं. इसके अलावा, अन्य फीचर्स में हिल होल्ड असिस्ट के साथ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) और EBD के साथ ABS मिलता है.
इसके अलावा, कार में ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट, रियर पार्किंग सेंसर, रियर पार्किंग कैमरा, TPMS, और रियर वाइपर व डिफॉगर जैसे फीचर्स भी स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं. नई Brezza फेसलिफ्ट के हायर वेरिएंट्स में 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर, लेन चेंज अलर्ट के साथ ब्लाइंड स्पॉट वॉर्निंग, रियर क्रॉस-ट्रैफिक अलर्ट, सेफ एग्जिट वॉर्निंग और इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल जैसे फीचर्स भी मिलने वाले हैं.