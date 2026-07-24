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2026 Maruti Brezza फेसलिफ्ट को BNCAP क्रैश टेस्ट में मिली 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग

2026 Maruti Brezza फेसलिफ्ट को मिली 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग ( फोटो - Bharat NCAP )

हैदराबाद: 2026 Maruti Suzuki Brezza फेसलिफ्ट का लॉन्च से पहले ही Bharat NCAP ने क्रैश टेस्ट किया है. क्रैश टेस्ट के लेटेस्ट रिजल्ट में Maruti की इस एसयूवी ने एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 30.41/32 और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 43/49 स्कोर हासिल किया है. BNCAP ने क्रैश टेस्ट के लिए, इस कार के ZXI+ 1.5-लीटर 6-स्पीड ऑटोमैटिक वेरिएंट का चयन किया था. हालांकि यह सेफ्टी रेटिंग 2026 ब्रेज़ा के सभी वेरिएंट्स पर लागू होती है. 2026 Maruti Brezza फेसलिफ्ट एडल्ट ऑक्यूपेंट की सेफ्टी रेटिंग

एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन की बात करें तो Brezza ने कुल मिलाकर 32 में से 30.41 अंकों का स्कोर हासिल किया. इसे और विस्तार से देखा जाए तो, इस कार ने फ्रंटल ऑफ़सेट डिफ़ॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में 16 में से 14.41 और साइड मूवेबल डिफ़ॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में 16 में से पूरे 16 अंक हासिल किए. इस कार ने साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट भी 'OK' रिज़ल्ट के साथ पास कर लिया. 2026 Maruti Brezza फेसलिफ्ट को मिली 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग (फोटो - Bharat NCAP) कार के फ्रंटल क्रैश टेस्ट पर नजर डालें तो, ड्राइवर के सिर, गर्दन, पेल्विस और पैरों की सुरक्षा को 'अच्छा' रेटिंग दी गई, जबकि छाती और टिबिया (पैर की हड्डी) को 'पर्याप्त' रेटिंग मिली. सामने बैठे पैसेंजर के लिए, Bharat NCAP ने सिर, गर्दन, छाती और पेल्विस की सुरक्षा को 'अच्छी' और टिबिया की सुरक्षा को 'पर्याप्त' रेटिंग दी. साइड इम्पैक्ट टेस्ट के दौरान, शरीर के सभी अहम हिस्सों की सुरक्षा को 'अच्छी' रेटिंग दी गई.