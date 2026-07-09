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2026 Land Rover Defender का नया Vertex वेरिएंट हुआ पेश, नई एक्सेसरीज भी हुआ लॉन्च

2026 Land Rover Defender का नया Vertex वेरिएंट ( फोटो - Land Rover )

हैदराबाद: लग्जरी एसयूवी निर्माता कंपनी Land Rover ने अपनी नई 2026 Land Rover Defender को ग्लोबल मार्केट के उतार दिया है. इस नई एसयूवी में कई डिज़ाइन सुधार, फ़्लैगशिप मॉडल से प्रेरित नया Vertex वेरिएंट और फ़ैक्ट्री एक्सेसरीज़ की बड़ी रेंज शामिल है. हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बदलाव कोई नए नहीं हैं, बल्कि मौजूदा मॉडल का ही बेहतर रूप हैं, लेकिन इनका मकसद इस लोकप्रिय SUV को और ज्यादा बेहतर और खास बनाना है. कंपनी द्वारा दिए गए इस अपडेट की सबसे बड़ी खास बात इसका नया Defender Vertex वेरिएंट है, जो लग्ज़री पर फ़ोकस करने वाले मॉडल के तौर पर इसके लाइनअप में शामिल किया गया है. इसके अलावा, ब्रिटिश SUV निर्माता कंपनी ने Defender OCTA को भी अपडेट किया है और Defender की पूरी लाइनअप के लिए एडवेंचर ट्रिप या एक्सपीडिशन के काम आने वाली नई एक्सेसरीज़ का पूरा बंडल पेश किया है. नया Defender Vertex वेरिएंट

नई Defender Vertex में ज़्यादा एग्रेसिव डिज़ाइन दिया गया है. इसमें शैडो एटलस मैट फ़िनिश वाले नए फ़्रंट और रियर बंपर, बड़े साइज़ की ग्रिल, अपडेटेड फ़ॉग लैंप और बॉडी कलर वाली निचली क्लैडिंग मिलती है, जिससे इस SUV का लुक ज़्यादा चौड़ा और दमदार लगता है. 2026 Land Rover Defender का नया Vertex वेरिएंट (फोटो - Land Rover) कार के स्टाइलिंग की अन्य चीजों पर नजर डालें तो इसमें ग्लॉस ब्लैक रूफ स्पॉइलर, अलग रंग वाले येलो ब्रेक कैलिपर, येलो रियर रिकवरी आईज़ और नए डिज़ाइन वाले अलॉय व्हील इस्तेमाल किए गए हैं. इसके अलावा, संभावित ग्राहक नए 'एक्सटेंडेड एक्सटीरियर पैक' का विकल्प भी चुन सकते हैं, जो Defender X-Dynamic और V8 के चुनिंदा वेरिएंट्स में 'Vertex' स्टाइलिंग के कई एलिमेंट्स प्रदान करता है.