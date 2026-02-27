ETV Bharat / technology

भारत में लॉन्च हुई नई 2026 KTM RC 160, मिले दो नए कलर ऑप्शन्स

2026 KTM RC 160 ( फोटो - KTM India )

हैदराबाद: प्रीमियम मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी KTM India ने भारतीय बाजार के लिए अपनी 2026 KTM RC 160 को नए कलर ऑप्शन्स के साथ लॉन्च कर दिया है. यह मोटरसाइकिल अब इलेक्ट्रॉनिक ऑरेंज मैट और सिरेमिक व्हाइट मैट कलर में उपलब्ध है. बाइक का ऑरेंज शेड उन लोगों को जाना-पहचाना लगेगा, जिन्होंने बड़े RC मॉडल पहले देखा है, वहीं व्हाइट कलर ऑप्शन कॉन्ट्रास्टिंग ब्लैक और ऑरेंज हाइलाइट्स के साथ एक क्लीन लुक देता है. इन विज़ुअल अपडेट के अलावा, मोटरसाइकिल के स्पेसिफिकेशन्स या कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है. नई KTM RC 160 को 1.85 लाख रुपये, एक्स-शोरूम की कीमत पर उतारा गया है. 2026 KTM RC 160 का डिजाइन

इसके डिजाइन की बात करें तो RC 160, KTM की फुली फेयर्ड स्पोर्टबाइक रेंज में एंट्री लेवल मोटरसाइकिल है. इसका डिज़ाइन RC फैमिली से जुड़ी शार्प और अग्रेसिव स्टाइलिंग थीम को फॉलो करता है. इसकी फ्रंट फेयरिंग का लुक कॉम्पैक्ट, रेस से प्रेरित लगता है, जिसे स्कल्प्टेड साइड पैनल और एक उठा हुआ टेल सेक्शन और भी अच्छा बनाता है. यह मोटरसाइकिल एक हल्के ट्रेलिस फ्रेम के चारों ओर बनाई गई है, जिसे अपसाइड डाउन फ्रंट फोर्क्स और एक प्रीलोड एडजस्टेबल रियर मोनोशॉक के साथ सस्पेंड किया गया है. ब्रेकिंग के लिए बाइक के दोनों सिरों पर डिस्क ब्रेक लगाए गए हैं, जिन्हें डुअल चैनल ABS का सपोर्ट मिलता है.