भारत में लॉन्च हुई नई KTM RC 160, जानें क्या है कीमत और फीचर्स

नई KTM RC 160 हुई लॉन्च ( फोटो - KTM India )

हैदराबाद: स्पोर्ट्स बाइक निर्माता कंपनी KTM India ने भारतीय बाजार में अपनी नई KTM RC 160 फेयर्ड मोटरसाइकिल को लॉन्च कर दिया है. बता दें कि कंपनी ने कुछ महीनों पहले ही अपनी KTM 160 Duke को भी बाजार में उतारा था. अब अपने 160 लाइनअप को बढ़ाते हुए कंपनी ने नई फेयर्ड RC 160 को उतारा है. इस मोटरसाइकिल की कीमत 1.85 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है. यह नया मॉडल RC 200 और RC 390 से नीचे आता है और KTM की RC सुपरस्पोर्ट रेंज में एंट्री पॉइंट बनकर 160 Duke की भूमिका निभाता है. KTM RC 160 का इंजन

KTM RC 160 में मिलने वाले इंजन की बात करें तो इसमें वही 164.2cc, लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलता है, जो KTM 160 Duke में इस्तेमाल किया जाता है. यह इंजन 9,500 rpm पर 18.7 bhp की पावर और 7,500 rpm पर 15.5 Nm का टॉर्क देता है. इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स और स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच के साथ जोड़ा गया है. कंपनी का कहना है कि KTM RC 160 की टॉप स्पीड 118 kmph है. साइकिल पार्ट्स की बात करें तो KTM RC 160 में 37 mm अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क्स और रियर मोनोशॉक लगाए गए हैं.