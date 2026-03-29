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2026 KTM 890 Adventure R Rally का खुलासा, मिली Red Bull से प्रेरित लिवरी

KTM ने नई 2026 KTM 890 Adventure R Rally से पर्दा उठा दिया है. यह Red Bull KTM Factory Racing की Dakar से प्रेरित है.

2026 KTM 890 Adventure R Rally
2026 KTM 890 Adventure R Rally का खुलासा (फोटो - KTM)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : March 29, 2026 at 10:30 AM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: ऑस्ट्रियाई दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी KTM ने अपनी नई 2026 KTM 890 Adventure R Rally से पर्दा उठा दिया है. खास बात यह है कि यह एक लिमिटेड-एडिशन मोटरसाइकिल है, जो Red Bull KTM Factory Racing की Dakar जीतने वाली मशीनों से प्रेरित है.

कंपनी का कहना है कि नई KTM 890 Adventure R का रैली वर्जन उन राइडर्स के लिए बनाया गया है, जिन्हें सीधे फ़ैक्टरी से ही रैली-ट्यून्ड, प्रोफ़ेशनल-ग्रेड सस्पेंशन और एर्गोनॉमिक्स की ज़रूरत होती है. इस मॉडल को मुश्किल रास्तों के लिए डिज़ाइन किया गया है, और इसमें बेहतरीन परफ़ॉर्मेंस पक्का करने के लिए खास हार्डवेयर का इस्तेमाल करता है.

2026 KTM 890 Adventure R Rally
2026 KTM 890 Adventure R Rally (फोटो - KTM)

KTM 890 Adventure R Rally का सस्पेंशन सेटअप
नई KTM 890 Adventure R Rally की मुख्य खासियतों में से एक इसका WP Pro Components सस्पेंशन सेटअप है, जिसमें प्रोफेशनल रेसिंग मुकाबलों से ली गई रेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है. Cone Valve टेक्नोलॉजी वाला हल्का WP Xplor Pro फोर्क, पीछे के मैचिंग शॉक के साथ मिलकर 270 mm का ट्रैवल देता है.

यह सस्पेंशन सेटअप हाई स्पीड पर भी बाइक को कंट्रोल में रखते हुए, डैम्पिंग और बॉटमिंग रेजिस्टेंस देता है. यहां तक ​​कि जब बाइक पर कोई पैसेंजर या भारी सामान भी रखा हो, तब भी इसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यह लंबी दूरी तक भी स्थिर और आरामदायक बनी रहे.

2026 KTM 890 Adventure R Rally
2026 KTM 890 Adventure R Rally का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर (फोटो - KTM)

KTM 890 Adventure R Rally का इंजन और पावर
नई KTM 890 Adventure R Rally में मिलने वाले इंजन की बात करें तो इसमें 889cc का पैरेलल-ट्विन इंजन इस्तेमाल किया गया है. यह इंजन 104.55 bhp की पावर और 100 Nm का टॉर्क प्रदान करता है. इसके अलावा, इस एडवेंचर-रैली बाइक में एक एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स सूट भी है, जिसमें ऑफ-रोड ABS, मोटर स्लिप रेगुलेशन और कई राइड मोड्स दिए गए हैं, जिनमें रैली मोड भी शामिल है.

इसकी सेटिंग्स को बाइक में लगाए गए 5-इंच के TFT डिस्प्ले के ज़रिए एडजस्ट किया जा सकता है, जिसमें इंटीग्रेटेड नेविगेशन और कनेक्टिविटी की सुविधा भी है. इसका फिजिकल डिज़ाइन, Red Bull से प्रेरित लिवरी और Akrapovič स्लिप-ऑन एग्जॉस्ट के साथ, इसकी रेसिंग विरासत को और भी ज़्यादा उभारता है.

2026 KTM 890 Adventure R Rally
2026 KTM 890 Adventure R Rally (फोटो - KTM)

ऑस्ट्रियाई मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी अपनी इस बाइक के साथ ही एक प्रीमियम मैन्युफैक्चरर वारंटी भी दे रही है, जिसमें चार साल तक की कवरेज मिलती है. यह खबर हाल ही में एक और रैली बाइक के देखे जाने के बाद आई है. जिस तरह से इसे डिज़ाइन किया गया है, उसे देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि यह 690cc की रैली बाइक होगी, जो अभी बन रही है.

नई KTM 890 Adventure R Rally के लॉन्च और दूसरी रैली बाइक के देखे जाने से, जिसके एक मिड-साइज़ एडवेंचर बाइक होने की उम्मीद है, यह संकेत मिलता है कि ऑस्ट्रियाई ऑटोमेकर धीरे-धीरे अपनी रैली लाइनअप को बढ़ा रहा है. उम्मीद जताई जा रही है कि इस मिड-साइज़ एडवेंचर बाइक में 690 Enduro R जैसे ही फ़ीचर्स होंगे, लेकिन यह रोज़ाना चलाने और हल्के-फुल्के एडवेंचर के बजाय रैलीइंग पर ज़्यादा फ़ोकस करेगी.

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