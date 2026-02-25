ETV Bharat / technology

नए कलर ऑप्शन के साथ लॉन्च हुईं 2026 KTM 250 Duke और 200 Duke, जानें क्या है कीमत

हैदराबाद: प्रीमियम स्पोर्ट मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी KTM India ने अपनी नेकेड मोटरसाइकिल लाइनअप में एक छोटे से अपडेट के तहत 2026 KTM 250 Duke और 2026 KTM 200 Duke को नए कलर ऑप्शन के साथ बाजार में उतारा है. कंपनी के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट के ज़रिए रिफ्रेश्ड पेंट स्कीम के बारे में जानकारी दी गई है, और आने वाले दिनों में इन्हें डीलरशिप तक पहुंचाया जाएगा.

2026 KTM 250 Duke के कलर ऑप्शन और कीमत

नई KTM 250 Duke पर नजर डालें तो इसे अब दो नई पेंट स्कीम के साथ पेश किया गया है, जिसमें सिल्वर मेटैलिक और स्लेट ग्रे कलर शामिल हैं. जहां सिल्वर मेटैलिक ऑप्शन में सिल्वर-फिनिश्ड टैंक एक्सटेंशन के साथ डार्क ग्रे फ्यूल टैंक दिया गया है.

वहीं इसके उलट, स्लेट ग्रे वर्जन में डार्क ग्रे टैंक पैनल के साथ ऑरेंज-फिनिश्ड फ्यूल टैंक मिलता है, जो इसे स्पोर्टी लुक देता है. फिलहाल इसकी कीमत का खुलासा नहीं हुआ, लेकिन दोनों नए रंगों की कीमत 2.14 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो सकती है, जो एबोनी ब्लैक, इलेक्ट्रॉनिक ऑरेंज, अटलांटिक ब्लू और मेटैलिक सिल्वर जैसे मौजूदा ऑप्शन के हिसाब से है.

2026 KTM 200 Duke के कलर ऑप्शन और कीमत

नई KTM 200 Duke की बात करें तो इसे अटलांटिक ब्लू नाम की नई कलर स्कीम के साथ पेश किया गया है. इसमें ऑरेंज कलर अभी भी मुख्य शेड है और इसे फ्यूल टैंक, हेडलैंप के चारों ओर और सबफ्रेम पर लगाया गया है, जबकि व्हील्स को ब्लैक कलर में फिनिश किया गया है.