ETV Bharat / technology

नए कलर ऑप्शन के साथ लॉन्च हुईं 2026 KTM 250 Duke और 200 Duke, जानें क्या है कीमत

KTM India ने 2026 अपडेट के तहत अपनी KTM 250 Duke और 200 Duke को नए कलर ऑप्शन के साथ बाजार में उतारा है.

2026 KTM 250 Duke
2026 KTM 250 Duke हुई लॉन्च (फोटो - KTM India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 25, 2026 at 10:14 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: प्रीमियम स्पोर्ट मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी KTM India ने अपनी नेकेड मोटरसाइकिल लाइनअप में एक छोटे से अपडेट के तहत 2026 KTM 250 Duke और 2026 KTM 200 Duke को नए कलर ऑप्शन के साथ बाजार में उतारा है. कंपनी के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट के ज़रिए रिफ्रेश्ड पेंट स्कीम के बारे में जानकारी दी गई है, और आने वाले दिनों में इन्हें डीलरशिप तक पहुंचाया जाएगा.

2026 KTM 250 Duke के कलर ऑप्शन और कीमत
नई KTM 250 Duke पर नजर डालें तो इसे अब दो नई पेंट स्कीम के साथ पेश किया गया है, जिसमें सिल्वर मेटैलिक और स्लेट ग्रे कलर शामिल हैं. जहां सिल्वर मेटैलिक ऑप्शन में सिल्वर-फिनिश्ड टैंक एक्सटेंशन के साथ डार्क ग्रे फ्यूल टैंक दिया गया है.

वहीं इसके उलट, स्लेट ग्रे वर्जन में डार्क ग्रे टैंक पैनल के साथ ऑरेंज-फिनिश्ड फ्यूल टैंक मिलता है, जो इसे स्पोर्टी लुक देता है. फिलहाल इसकी कीमत का खुलासा नहीं हुआ, लेकिन दोनों नए रंगों की कीमत 2.14 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो सकती है, जो एबोनी ब्लैक, इलेक्ट्रॉनिक ऑरेंज, अटलांटिक ब्लू और मेटैलिक सिल्वर जैसे मौजूदा ऑप्शन के हिसाब से है.

2026 KTM 200 Duke के कलर ऑप्शन और कीमत
नई KTM 200 Duke की बात करें तो इसे अटलांटिक ब्लू नाम की नई कलर स्कीम के साथ पेश किया गया है. इसमें ऑरेंज कलर अभी भी मुख्य शेड है और इसे फ्यूल टैंक, हेडलैंप के चारों ओर और सबफ्रेम पर लगाया गया है, जबकि व्हील्स को ब्लैक कलर में फिनिश किया गया है.

2026 KTM 200 Duke
2026 KTM 200 Duke (फोटो - KTM India)

टैंक एक्सटेंशन, फ्रंट मडगार्ड और कुछ बॉडी पैनल पर ब्लू कलर के एक्सेंट का इस्तेमाल किया गया है. कीमत की बात करें तो अपडेटेड वर्जन की कीमत 1.94 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है, जो दूसरे उपलब्ध कलर्स के बराबर है, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक ऑरेंज, डार्क गैल्वानो और सिल्वर मेटैलिक शामिल हैं.

2026 KTM 200 Duke और 250 Duke के इंजन
अंदर से, दोनों मोटरसाइकिल में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इंजन की बात करें तो KTM 200 Duke में वही 199cc, लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन इस्तेमाल किया गया है. यह इंजन 24.67 bhp की पावर और 19.3 Nm का टॉर्क प्रदान करता है.

इस इंजन के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स को जोड़ा गया है. वहीं 2026 KTM 250 Duke की बात करें तो इसमें भी मौजूदा 249.7cc, लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन ही इस्तेमाल किया गया है, जो 30.5 bhp की पावर और 25 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. इस इंजन को भी 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है.

TAGGED:

2026 KTM 200 DUKE
2026 KTM 200 DUKE LAUNCHED
2026 KTM 200 DUKE PRICE
2026 KTM 250 DUKE PRICE
2026 KTM 250 DUKE LAUNCHED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.