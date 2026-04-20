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नई 2026 Kia Syros SUV भारत में हुआ लॉन्च, जानें क्या है कीमत और फीचर्स

2025 Kia Syros ( फोटो - Kia India )

हैदराबाद: साउथ कोरियिन कार निर्माता कंपनी Kia ने भारतीय बाजार के लिए अपनी 2026 Kia Syros को पेश कर दिया है. कंपनी ने इस एसयूवी को 8.39 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर उतारा है. कंपनी ने नए वेरिएंट्स - HTE, HTE(O), HTK+(O), और HTX(O) के साथ अपनी मॉडल लाइनअप का विस्तार किया है. कंपनी ने जानकारी दी कि इन नए वेरिएंट्स को पेश करने से कार तक लोगों की पहुंच आसान हो जाएगी, और इसकी वैल्यू-ओरिएंटेड स्थिति भी मज़बूत होगी. इसके साथ ही, कंपनी ने अपनी पूरी लाइनअप में चुनने के लिए ज़्यादा विकल्प दिए हैं, जिसमें ऑटोमैटिक गियरबॉक्स विकल्प की उपलब्धता बढ़ाई गई है, जिसमें नए डीज़ल ऑटोमैटिक ट्रिम्स भी शामिल हैं. 2026 Kia Syros के इंजन विकल्प

नई 2026 Kia Syros के इंजन विकल्पों की बात करें तो इसमें दो पावरट्रेन दिए गए हैं. इनमें पहला 1.0-लीटर, तीन-सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन शामिल है, जो 118.35 bhp की पावर और 172 Nm का टॉर्क प्रदान करता है. वहीं दूसरा विकल्प 1.5-लीटर, चार-सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन है. यह इंजन 114.41 bhp की पावर और 250 Nm का टॉर्क देता है. नई 2026 Kia Syros के साथ उपलब्ध ट्रांसमिशन विकल्पों में छह-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, सात-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन और छह-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन शामिल हैं. 2026 Kia Syros का एक्टीरियर डिजाइन

नई 2026 Kia Syros के डिजाइन की बात करें तो इसमें एक नया फ्रंट बम्पर दिया गया है, जिसमें बॉडी के कलर के एयरो इन्सर्ट और LED फॉग लैंप के साथ चमकदार ब्लैक कलर की स्किड प्लेट्स लगाई गई हैं. इसके अलावा, इसके पिछले हिस्से के डिज़ाइन को LED हाई-माउंटेड स्टॉप लैंप और बॉडी के रंग के एयरो इन्सर्ट वाले एक नए बम्पर के साथ और भी बेहतर बनाया गया है.