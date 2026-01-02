ETV Bharat / technology

भारत में लॉन्च हुई नई-जनरेशन Kia Seltos एसयूवी, जानें क्या है कीमत और फीचर्स

2026 Kia Seltos का एक्सटीरियर नई 2026 Kia Seltos के एक्सटीरियर की बात करें तो इसमें कंपनी की बड़ी SUVs, जैसे कि Kia Telluride से इंस्पायर्ड ज़्यादा बोल्ड डिज़ाइन दिया गया है. इसमें सामने की तरफ, स्प्लिट हेडलैंप लेआउट मिलता है, जिसमें ऊंचे, वर्टिकल LED DRLs फेसिया के किनारों पर लगाए गए हैं, जबकि मेन हेडलैंप यूनिट्स ग्रिल के ज़्यादा करीब रखी गई है, और इनमें LED प्रोजेक्टर एलिमेंट्स दिए गए हैं.

2026 Kia Seltos कॉम्पैक्ट SUV चार मुख्य ट्रिम लेवल - HTE, HTK, HTX और GTX में पेश की गई है, जिसमें टॉप-स्पेक ट्रिम पर X-Line भी मिलती है. इसकी बुकिंग 11 दिसंबर से शुरू की गई है, जबकि डिलीवरी आने वाले हफ़्तों में शुरू होने की उम्मीद है.

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Kia India ने दिसंबर 2025 में अपनी नई-जनरेशन Kia Seltos का ग्लोबल डेब्यू किया था. अब कंपनी ने इस एसयूवी को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है. नई 2026 Kia Seltos को भारत में 10.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर उतारा गया है, जोकि इसका इंट्रोडक्टरी प्राइस होने वाला है.

नई-जनरेशन Kia Seltos का इंटीरियर (फोटो - Kia India)

फ्रंट ग्रिल पहले से बड़ी और ज़्यादा उभरी हुई है, और बंपर का डिज़ाइन इस बात पर निर्भर करता है कि आप Tech Line , GT Line या X-Line ट्रिम्स में से कौन सा चुनते हैं. इसके साइड प्रोफ़ाइल की बात करें तो, स्क्वेयर-ऑफ व्हील आर्च और क्लीनर शोल्डर लाइन की वजह से यह SUV ज़्यादा मस्कुलर दिखती है, साथ ही इसमें फ्लश-फिटिंग डोर हैंडल भी मिलते हैं. रियर सेक्शन की बात करें तो नई Kia Seltos में पतले L-शेप के LED टेल लैंप, एक रीडिजाइन किया गया बंपर और एक इंटीग्रेटेड रूफ स्पॉइलर मिलता है.

2026 Kia Seltos का इंटीरियर

इसके इंटीरियर की बात करें तो, कार के केबिन के लिए नए Kia मॉडल जैसे Syros से प्रेरणा ली गई है. इसके डैशबोर्ड में स्लिम एयर वेंट और सेंटर स्टैक पर कम फिजिकल बटन के साथ एक लेयर्ड डिज़ाइन मिलता है. इसके हायर वेरिएंट्स में एक बड़ा पैनोरमिक कर्व्ड डिस्प्ले लगाया गया है.

नई-जनरेशन Kia Seltos का रियर प्रोफाइल (फोटो - Kia India)

इस डिस्प्ले में इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए दो 12.3-इंच की स्क्रीन दी गई हैं. क्लाइमेट कंट्रोल के लिए उनके बीच एक छोटी 5-इंच की टचस्क्रीन है, जबकि टेम्परेचर और फैन स्पीड के लिए ज़रूरी फिजिकल बटन सेंटर कंसोल पर लगाए गए हैं.

2026 Kia Seltos का आकार और प्लेटफॉर्म

जानकारी के अनुसार सेकंड-जेनरेशन Kia Seltos को कंपनी के K3 प्लेटफॉर्म पर बनाई गई है और इसका साइज़ हर तरफ से बढ़ा है. इसमें अब 2,690 mm का व्हीलबेस दिया गया है, जो पहले से 80 mm ज़्यादा लंबा है. कुल लंबाई लगभग 95 mm बढ़कर 4,460 mm हो गई है, चौड़ाई 30 mm बढ़कर 1,830 mm हो गई है, और इसकी ऊंचाई को थोड़ा कम करके 1,635 mm कर दिया गया है.

नई-जनरेशन Kia Seltos का डिस्प्ले (फोटो - Kia India)

2026 Kia Seltos के फीचर्स

फीचर्स की बात करें तो इसके टॉप ट्रिम्स में खास फीचर्स में मेमोरी के साथ 10-वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, हेड-अप डिस्प्ले, 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग और ड्राइवर सीट के लिए रिलैक्सेशन मोड शामिल हैं. हालांकि, सबसे बड़ा अपग्रेड रेंज के निचले सिरे पर आता है.

अब इसके बेस वेरिएंट में भी वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और Apple CarPlay के साथ 10.25-इंच का टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, क्रूज़ कंट्रोल, कीलेस एंट्री और LED लाइटिंग मिलती है. इसके HTK ट्रिम से आगे, खरीदारों को वेंटिलेटेड सीटें, पावर्ड ड्राइवर सीट, कीलेस गो, पैनोरमिक सनरूफ और फ्रंट पार्किंग सेंसर मिलते हैं. खास बात यह है कि लेवल 2 ADAS अब सिर्फ GTX ट्रिम्स तक ही सीमित नहीं है, HTX में भी एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस फीचर्स मिलते हैं.

नई-जनरेशन Kia Seltos का साइड प्रोफाइल (फोटो - Kia India)

2026 Kia Seltos इंजन और गियरबॉक्स

इंजन विकल्पों की बात करें तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. Kia Seltos में पहले की तरह ही 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 112 bhp की पावर और 144 Nm का टॉर्क प्रदान करता है. इसके साथ ही 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन भी मिलता है, जो 157 bhp की पावर और 253 Nm का टॉर्क प्रदान करता है.

इन पेट्रोल इंजनों से साथ कंपनी 1.5-लीटर डीजल इंजन भी दे रही है, जो 114 bhp का पावर और 250 Nm का टॉर्क प्रदान करता है. गियरबॉक्स विकल्पों की बात करें तो नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ 6-स्पीड मैनुअल या IVT, टर्बो-पेट्रोल के साथ 6-स्पीड iMT या 7-speed DCT, और डीज़ल के साथ 6-स्पीड मैनुअल या ऑटोमैटिक शामिल हैं.