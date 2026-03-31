2026 Kia Seltos और Hyundai Venue ने Bharat NCAP में हासिल की 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग्स
2026 Kia Seltos और 2026 Hyundai Venue ने Bharat NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की हैं.
Published : March 31, 2026 at 1:36 PM IST
हैदराबाद: कार निर्मता कंपनी Kia India की नई Kia Seltos ने Bharat NCAP क्रैश टेस्ट में पूरे 5-स्टार की सेफ्टी रेटिंग हासिल की है. ये रेटिंग्स इसके प्रतिद्वंद्वी, नई Tata Sierra की रेटिंग्स के ठीक बाद जारी की गईं. इस क्रैश टेस्ट में Kia ने वयस्कों और बच्चों, दोनों की सुरक्षा के मामले में अपने प्रतिद्वंद्वी से थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया है.
वहीं दूसरी ओर Kia की सिस्टर कंपनी Hyundai की कॉम्पैक्ट SUV Hyundai Venue ने भी BNCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है. टेस्टिंग के दौरान इस सबकॉम्पैक्ट SUV ने Tata Nexon और अपनी ही कज़िन Kia Syros, दोनों को ही पीछे छोड़ दिया. इस कार ने वयस्कों और बच्चों की सुरक्षा के मामले में ज़्यादा पॉइंट्स हासिल किए.
Kia Seltos की वयस्क सेफ्टी रेटिंग
वयस्क यात्रियों की सेफ्टी के मामले में नई Kia Seltos ने 32 में से 31.70 अंक हासिल किए. टेस्टिंग के दौरान पता चला कि नई Seltos ने साइड और पोल इम्पैक्ट टेस्ट में वयस्क यात्रियों को अच्छी सुरक्षा प्रदान की, हालांकि ड्राइवर के पैरों और पंजों को सिर्फ़ 'पर्याप्त' सुरक्षा देने की वजह से उसके कुछ अंक कट गए.
Kia Seltos की चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग
वहीं बच्चों के लिए मिली सेफ्टी रेटिंग्स की बात करें तो नई Seltos ने एक बार फिर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया. इसे डायनामिक और CRS (चाइल्ड रिस्ट्रेंट सिस्टम) इंस्टॉलेशन स्कोर में पूरे अंक मिले, हालांकि व्हीकल असेसमेंट स्कोर में इसके कुछ अंक कम हो गए. इसे कुल 49 अंक में से 45 अंक हासिल हुए, जो Tata Sierra के 44.73 अंकों से थोड़ा बेहतर है.
Kia Seltos के सेफ्टी फीचर्स
सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो Kia Seltos के बेस मॉडल में ही सेफ्टी फीचर्स की भरमार है. कंपनी ने इस कार में 24 सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड तौर पर दिए हैं, जिनमें छह एयरबैग, ABS, ESC, स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, सभी यात्रियों के लिए तीन-पॉइंट सीटबेल्ट और सीटबेल्ट रिमाइंडर जैसे फीचर्स शामिल हैं.
इसके अलावा, कार में ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट, एक रोलओवर सेंसर और पीछे की ओर मुंह वाली चाइल्ड सीट लगाने के लिए सामने वाले यात्री के एयरबैग को बंद करने का फंक्शन भी शामिल है. इनके अलावा, नई Seltos में आगे और पीछे डिस्क ब्रेक, पीछे पार्किंग सेंसर और कैमरा, इम्पैक्ट सेंसिंग डोर लॉक और ऑटो हेडलैंप भी स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं. इस कार को 10.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर बेचा जा रहा है.
Hyundai Venue की वयस्क सेफ्टी रेटिंग
इस कॉम्पैक्ट SUV को वयस्कों की सुरक्षा के लिए 32 में से 31.15 पॉइंट्स मिले. क्रैश टेस्ट के दौरान पता चला कि इस सब-कॉम्पैक्ट SUV ने साइड और पोल इम्पैक्ट टेस्ट के दौरान यात्रियों को अच्छी सुरक्षा प्रदान की, और साइड मूवेबल बैरियर इम्पैक्ट टेस्टिंग में पूरे 16 पॉइंट्स हासिल किए. हालांकि, इस SUV को फ्रंट ऑफ़सेट इम्पैक्ट सुरक्षा के लिए 16 में से 15.15 पॉइंट्स मिले.
Hyundai Venue की चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग
बच्चों की सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो, Hyundai Venue ने 49 में से 44.46 अंक हासिल किए. इसके अंक डायनामिक स्कोर और वाहन मूल्यांकन स्कोर में कम हुए. Venue को 24 में से 23.46 का डायनामिक स्कोर और 13 में से 9 का व्हीकल अससेसमेंट स्कोर मिला. CRS इंस्टॉलेशन स्कोर में इसे पूरे अंक मिले.
Hyundai Venue के सेफ्टी फीचर्स
इस कार में मिलने वाले स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो नई Hyundai Venue के बेस वेरिएंट से ही इसमें सभी ज़रूरी सेफ्टी टेक्नोलॉजी मिलती है. स्टैंडर्ड सेफ्टी किट में छह एयरबैग, ABS, ESC, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल स्टार्ट असिस्ट, सभी पैसेंजर्स के लिए रिमाइंडर के साथ 3-पॉइंट सीटबेल्ट, ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स और इम्पैक्ट सेंसिंग डोर लॉक शामिल हैं.
वहीं, इस कार के हायर वेरिएंट्स में रिवर्स कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, 360-डिग्री कैमरा, लेवल-2 ADAS टेक्नोलॉजी और ऑटो हेडलाइट्स जैसे फीचर्स भी मिलते हैं. नई Hyundai Venue की कीमतें 8 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती हैं.