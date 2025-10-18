Kawasaki Z900 2026 भारत में लॉन्च, अब मिलेगा नया कलर और एडवांस टेक फीचर पैक
Kawasaki ने Z900 के 2026 मॉडल को इंडिया में लॉन्च किया है, जो अब ज्यादा स्मार्ट टेक और नए कलर ऑप्शन्स के साथ आया है.
Published : October 18, 2025 at 1:46 PM IST
हैदराबाद: जापानी की बाइकमेकर कंपनी Kawasaki ने अपनी पॉपुलर स्ट्रीट नेकेड बाइक Z900 (2026 Edition) को भारत में लॉन्च कर दिया है. बाइक लवर्स को इस बाइक का इंतजार काफी टाइम से था. इसकी शुरुआती कीमत कीमत ₹9.99 लाख (ex-showroom) रखी गई है. इस नए मॉडल में इंजन वही पुराना है, लेकिन टेक्नॉलजी और डिजाइन को थोड़ा अपग्रेड किया गया है ताकि राइडिंग एक्सपीरियंस और प्रीमियम महसूस हो.
नया लुक और कलर ऑप्शन्स:
2026 Z900 अब दो नए कलर कॉम्बिनेशन में आई है:
- Candy Lime Green / Metallic Carbon Gray
- Metallic Matte Graphenesteel Gray / Metallic Flat Spark Black
पहले जो रेड कलर ऑप्शन था, उसे अब हटा दिया गया है. बाइक का डिजाइन अभी भी Sugomi Philosophy पर बेस्ड है, जिसमें शार्प कट्स और मस्कुलर स्टाइल बरकरार है. फ्रंट में कॉम्पैक्ट LED हेडलैम्प मिलता है जो इसे एग्रेसिव लुक देता है.
टेक्नोलॉजी और फीचर्स
Z900 के 2026 वर्ज़न में वही टेक पैकेज दिया गया है जो पिछले साल MY25 मॉडल में देखा गया था. इनमें शामिल हैं:
|फीचर
|डिटेल
|IMU (Inertial Measurement Unit)
|राइडिंग स्टेबिलिटी के लिए
|Kawasaki Cornering Management Function (KCMF)
|कॉर्नरिंग के दौरान कंट्रोल बढ़ाता है
|Electronic Cruise Control
|लंबी राइड में आसान स्पीड कंट्रोल
|Power Modes
|अलग-अलग राइडिंग कंडीशन के लिए
|3-Mode Traction Control (KTRC)
|स्लिपिंग रोकने में मदद
|Quick Shifter & Slipper Clutch
|स्मूथ गियर शिफ्टिंग
|Dual Channel ABS
|सेफ ब्रेकिंग परफॉर्मेंस
कनेक्टिविटी और डिस्प्ले
इस बाइक में 5-इंच का TFT कलर डिस्प्ले दिया गया है जो Bluetooth और IPS LCD टेक्नॉलजी सपोर्ट करता है. Rideology The App के ज़रिए यूज़र्स कॉल, ईमेल, व्हीकल डेटा और राइड लॉग जैसी जानकारी देख सकते हैं. इसके अलावा, ऐप से बाइक और डिस्प्ले दोनों की सेटिंग्स बदली जा सकती हैं. अब इसमें Turn-by-Turn Navigation भी शामिल है.
इंजन और परफॉर्मेंस
मेकैनिकली कोई बदलाव नहीं किया गया है. बाइक में वही 948cc, inline-4, liquid-cooled engine लगा है जो अब 125hp की पावर और 98.6Nm टॉर्क देता है, जो पिछले मॉडल से 1hp और 1.2Nm ज्यादा है.
इस बाइक के मुख्य स्पेसिफिकेशन्स
|कैटेगरी
|डिटेल्स
|इंजन टाइप
|लिक्विड-कूल्ड, 4-स्ट्रोक, इन-लाइन 4-सिलिंडर
|डिस्प्लेसमेंट
|948cc
|मैक्स पावर
|125 PS @ 9,500 rpm
|मैक्स टॉर्क
|98.6 Nm @ 7,700 rpm
|गियरबॉक्स
|6-स्पीड, रिटर्न शिफ्ट
|क्लच
|असिस्ट एंड स्लिपर (वेट, मल्टी डिस्क)
|फ्रेम टाइप
|ट्रेलिस, हाई-टेंसाइल स्टील
|फ्रंट सस्पेंशन
|इनवर्टेड फोर्क (रीबाउंड और प्रीलोड एडजस्टेबल)
|रियर सस्पेंशन
|हॉरिजॉन्टल बैक-लिंक, गैस-चार्ज्ड (एडजस्टेबल)
|फ्रंट ब्रेक
|ड्यूल 300 mm डिस्क (4-पिस्टन कैलिपर)
|रियर ब्रेक
|सिंगल 250 mm डिस्क
|टायर (फ्रंट/रियर)
|120/70 ZR17 / 180/55 ZR17
|फ्यूल टैंक कैपेसिटी
|17 लीटर
|सीट हाइट
|830 mm
|ग्राउंड क्लियरेंस
|145 mm
|व्हीलबेस
|1,450 mm
|कर्ब वेट
|212 kg
|फ्यूल कंजंप्शन
|4.8 L/100km
|कनेक्टिविटी
|5-इंच TFT डिस्प्ले, Bluetooth, Rideology App सपोर्ट
|सेफ्टी और टेक फीचर्स
|IMU, KCMF, 3-Mode KTRC, पावर मोड्स, क्विक शिफ्टर, ABS, क्रूज़ कंट्रोल