Kawasaki Z900 2026 भारत में लॉन्च, अब मिलेगा नया कलर और एडवांस टेक फीचर पैक

इस नई बाइक के फ्रंट में कॉम्पैक्ट LED हेडलैम्प मिलता है जो इसे एग्रेसिव लुक देता है. ( फोटो क्रेडिट: Kawasaki India )

हैदराबाद: जापानी की बाइकमेकर कंपनी Kawasaki ने अपनी पॉपुलर स्ट्रीट नेकेड बाइक Z900 (2026 Edition) को भारत में लॉन्च कर दिया है. बाइक लवर्स को इस बाइक का इंतजार काफी टाइम से था. इसकी शुरुआती कीमत कीमत ₹9.99 लाख (ex-showroom) रखी गई है. इस नए मॉडल में इंजन वही पुराना है, लेकिन टेक्नॉलजी और डिजाइन को थोड़ा अपग्रेड किया गया है ताकि राइडिंग एक्सपीरियंस और प्रीमियम महसूस हो. नया लुक और कलर ऑप्शन्स: 2026 Z900 अब दो नए कलर कॉम्बिनेशन में आई है: Candy Lime Green / Metallic Carbon Gray

Metallic Matte Graphenesteel Gray / Metallic Flat Spark Black पहले जो रेड कलर ऑप्शन था, उसे अब हटा दिया गया है. बाइक का डिजाइन अभी भी Sugomi Philosophy पर बेस्ड है, जिसमें शार्प कट्स और मस्कुलर स्टाइल बरकरार है. फ्रंट में कॉम्पैक्ट LED हेडलैम्प मिलता है जो इसे एग्रेसिव लुक देता है. इस गाड़ी को दो नए कलर कॉम्बिनेशन में लॉन्च किया गया है. (फोटो क्रेडिट: Kawasaki India)