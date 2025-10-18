ETV Bharat / technology

Kawasaki Z900 2026 भारत में लॉन्च, अब मिलेगा नया कलर और एडवांस टेक फीचर पैक

Kawasaki ने Z900 के 2026 मॉडल को इंडिया में लॉन्च किया है, जो अब ज्यादा स्मार्ट टेक और नए कलर ऑप्शन्स के साथ आया है.

The front of this new bike features a compact LED headlamp that gives it an aggressive look.
इस नई बाइक के फ्रंट में कॉम्पैक्ट LED हेडलैम्प मिलता है जो इसे एग्रेसिव लुक देता है. (फोटो क्रेडिट: Kawasaki India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 18, 2025

हैदराबाद: जापानी की बाइकमेकर कंपनी Kawasaki ने अपनी पॉपुलर स्ट्रीट नेकेड बाइक Z900 (2026 Edition) को भारत में लॉन्च कर दिया है. बाइक लवर्स को इस बाइक का इंतजार काफी टाइम से था. इसकी शुरुआती कीमत कीमत ₹9.99 लाख (ex-showroom) रखी गई है. इस नए मॉडल में इंजन वही पुराना है, लेकिन टेक्नॉलजी और डिजाइन को थोड़ा अपग्रेड किया गया है ताकि राइडिंग एक्सपीरियंस और प्रीमियम महसूस हो.

नया लुक और कलर ऑप्शन्स:

2026 Z900 अब दो नए कलर कॉम्बिनेशन में आई है:

  • Candy Lime Green / Metallic Carbon Gray
  • Metallic Matte Graphenesteel Gray / Metallic Flat Spark Black

पहले जो रेड कलर ऑप्शन था, उसे अब हटा दिया गया है. बाइक का डिजाइन अभी भी Sugomi Philosophy पर बेस्ड है, जिसमें शार्प कट्स और मस्कुलर स्टाइल बरकरार है. फ्रंट में कॉम्पैक्ट LED हेडलैम्प मिलता है जो इसे एग्रेसिव लुक देता है.

Kawasaki Z900 2026
इस गाड़ी को दो नए कलर कॉम्बिनेशन में लॉन्च किया गया है. (फोटो क्रेडिट: Kawasaki India)

टेक्नोलॉजी और फीचर्स

Z900 के 2026 वर्ज़न में वही टेक पैकेज दिया गया है जो पिछले साल MY25 मॉडल में देखा गया था. इनमें शामिल हैं:

फीचरडिटेल
IMU (Inertial Measurement Unit)राइडिंग स्टेबिलिटी के लिए
Kawasaki Cornering Management Function (KCMF)कॉर्नरिंग के दौरान कंट्रोल बढ़ाता है
Electronic Cruise Controlलंबी राइड में आसान स्पीड कंट्रोल
Power Modesअलग-अलग राइडिंग कंडीशन के लिए
3-Mode Traction Control (KTRC)स्लिपिंग रोकने में मदद
Quick Shifter & Slipper Clutchस्मूथ गियर शिफ्टिंग
Dual Channel ABSसेफ ब्रेकिंग परफॉर्मेंस

कनेक्टिविटी और डिस्प्ले

इस बाइक में 5-इंच का TFT कलर डिस्प्ले दिया गया है जो Bluetooth और IPS LCD टेक्नॉलजी सपोर्ट करता है. Rideology The App के ज़रिए यूज़र्स कॉल, ईमेल, व्हीकल डेटा और राइड लॉग जैसी जानकारी देख सकते हैं. इसके अलावा, ऐप से बाइक और डिस्प्ले दोनों की सेटिंग्स बदली जा सकती हैं. अब इसमें Turn-by-Turn Navigation भी शामिल है.

Kawasaki Z900 2026
बाइक में वही 948cc, inline-4, liquid-cooled engine लगा है जो अब 125hp की पावर और 98.6Nm टॉर्क देता है. (फोटो क्रेडिट: Kawasaki India)

इंजन और परफॉर्मेंस

मेकैनिकली कोई बदलाव नहीं किया गया है. बाइक में वही 948cc, inline-4, liquid-cooled engine लगा है जो अब 125hp की पावर और 98.6Nm टॉर्क देता है, जो पिछले मॉडल से 1hp और 1.2Nm ज्यादा है.

इस बाइक के मुख्य स्पेसिफिकेशन्स

कैटेगरीडिटेल्स
इंजन टाइपलिक्विड-कूल्ड, 4-स्ट्रोक, इन-लाइन 4-सिलिंडर
डिस्प्लेसमेंट948cc
मैक्स पावर125 PS @ 9,500 rpm
मैक्स टॉर्क98.6 Nm @ 7,700 rpm
गियरबॉक्स6-स्पीड, रिटर्न शिफ्ट
क्लचअसिस्ट एंड स्लिपर (वेट, मल्टी डिस्क)
फ्रेम टाइपट्रेलिस, हाई-टेंसाइल स्टील
फ्रंट सस्पेंशनइनवर्टेड फोर्क (रीबाउंड और प्रीलोड एडजस्टेबल)
रियर सस्पेंशनहॉरिजॉन्टल बैक-लिंक, गैस-चार्ज्ड (एडजस्टेबल)
फ्रंट ब्रेकड्यूल 300 mm डिस्क (4-पिस्टन कैलिपर)
रियर ब्रेकसिंगल 250 mm डिस्क
टायर (फ्रंट/रियर)120/70 ZR17 / 180/55 ZR17
फ्यूल टैंक कैपेसिटी17 लीटर
सीट हाइट830 mm
ग्राउंड क्लियरेंस145 mm
व्हीलबेस1,450 mm
कर्ब वेट212 kg
फ्यूल कंजंप्शन4.8 L/100km
कनेक्टिविटी5-इंच TFT डिस्प्ले, Bluetooth, Rideology App सपोर्ट
सेफ्टी और टेक फीचर्सIMU, KCMF, 3-Mode KTRC, पावर मोड्स, क्विक शिफ्टर, ABS, क्रूज़ कंट्रोल
