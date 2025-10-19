ETV Bharat / technology

इस त्योहारी सीजन लेना चाहते हैं 2026 Kawasaki Z900, तो जान लें क्या कुछ है इस बाइक में

इस जापानी मिडिलवेट नेकेड बाइक को 2025 तक बड़े पैमाने पर ओवरहाल किया गया है, इसलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि MY26 बाइक में कोई बड़ा मैकेनिकल बदलाव नहीं किया गया है. अगर इस त्योहारी सीजन आप इस मोटरसाइकिल को खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यहां जानें आपको इसमें क्या कुछ मिलने वाला है.

हैदराबाद: प्रीमियम बाइक निर्माता कंपनी Kawasaki India ने भारतीय बाजार में अपनी नई 2026 Kawasaki Z900 को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को 9.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया है.

2026 Kawasaki Z900 का इंजन

नई Kawasaki Z900 में 2025 मॉडल के सभी अपडेट शामिल किए गए हैं, जिनमें व्यापक रूप से संशोधित स्टाइलिंग और संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स भी शामिल हैं. इसके अलावा इसके इंजन की बात करें तो इसमें 948cc का इनलाइन-4 लिक्विड-कूल्ड इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 123 bhp की पावर और 98.6 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है, जो Kawasaki India की वेबसाइट के अनुसार, पिछले साल के मॉडल से 1 bhp और 1.2Nm ज़्यादा है.

2026 Kawasaki Z900 (फोटो - Kawasaki)

2026 Kawasaki Z900 के फीचर्स

मोटरसाइकिल में मिलने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज की बात करें तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. मोटरसाइकिल में आपको राइड-बाय-वायर थ्रॉटल, क्रूज कंट्रोल, बाईडायरेक्शनल क्विकशिफ्टर, पावर मोड्स, राइडिंग मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल और डुअल-चैनल ABS जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

वहीं साल 2026 के लिए, Kawasaki Z900 को कंपनी ने कुल दो नए कलर ऑप्शन्स में उतारा है. इनमें से एक कलर स्कीम प्रतिष्ठित कैंडी ग्रीन कलर स्कीम है, जिसे एक बार फिर से वापस लाया गया है, जो 2025 के मॉडल में उपलब्ध नहीं थी, जबकि दूसरा कलर ऑप्शन गोल्ड फ्रेम के साथ एक नए ब्लैक कलर का है.

2026 Kawasaki Z900 (फोटो - Kawasaki)

Kawasaki Z900 की कीमतों में हुई थी बढ़ोतरी

गौरतलब है कि बीते माह ही, संशोधित GST दरें लागू होने के बाद Kawasaki Z900 की कीमत 9.52 लाख रुपये से बढ़कर 10.18 लाख रुपये हो गई. हालांकि, Z900 भारत में कावासाकी की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक्स में से एक है, इसलिए 2026 मॉडल को 10 लाख रुपये से कम कीमत पर लाना ब्रांड का एक सोची-समझी पहल है.