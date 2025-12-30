भारत में लॉन्च हुई 2026 Kawasaki Z650RS, जानें क्या है कीमत और क्या हुए बदलाव

ETV Bharat / technology

Kawasaki India ने भारतीय बाजार में अपनी अपडेटेड 2026 Kawasaki Z650RS मोटरसाइकिल लॉन्च कर दी है.

2026 Kawasaki Z650RS
लॉन्च हुई 2026 Kawasaki Z650RS (फोटो - Kawasaki India)
December 30, 2025

हैदराबाद: प्रीमियम मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी Kawasaki India ने भारतीय बाजार में अपनी अपडेटेड 2026 Kawasaki Z650RS मोटरसाइकिल लॉन्च कर दी है. कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को 7.83 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया है.

ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपनी ने इस मोटरसाइकिल में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किए हैं, और मैकेनिकल तौर पर यह बाइक पहले जैसी ही है, हालांकि इसका इंजन अब E20-कम्प्लायंट है और थोड़ा कम टॉर्क पैदा करता है. इसके अलावा नई Kawasaki Z650 के इस नियो-रेट्रो मॉडल को एक नया कलर ऑप्शन भी दिया गया है.

2026 Kawasaki Z650RS
2026 Kawasaki Z650RS (फोटो - Kawasaki India)

2026 Kawasaki Z650RS में क्या है नया
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में Kawasaki बाजार के लिए अपनी पूरी 650 लाइन-अप को E20-कम्पैटिबल बनाने के लिए अपडेट कर रही है. इस लिस्ट में Kawasaki Ninja 650 और Versys 650 शामिल हैं, जिन्हें पहले ही अपडेट किया जा चुका है और अब अपडेट पाने वाली Kawasaki Z650RS कंपनी की लेटेस्ट मॉडल है.

इसके अलावा, 2026 बाइक में एक नई पेंट स्कीम भी पेश की हैं. जहां पुराने मॉडल में ब्लैक और गोल्ड कलर देखने को मिलता था, वहीं इस नए मॉडल में मेटैलिक ब्लू और गोल्ड कलर का इस्तेमाल किया गया है. हालांकि इसके ग्राफिक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है और इसमें अभी भी वही चमकदार गोल्ड व्हील्स देखने को मिलते हैं.

2026 Kawasaki Z650RS
2026 Kawasaki Z650RS (फोटो - Kawasaki India)

2026 Kawasaki Z650RS का इंजन
अपडेटेड Kawasaki Z650RS में मैकेनिकल तौर पर कोई बदलाव नहीं किया गया है और इसमें वहीं मौजूदा 649cc, पैरेलल-ट्विन लिक्विड-कूल्ड इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 68hp की पावर और 62.1Nm का टॉर्क प्रदान करता है और इस इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा जाता है.

2026 Kawasaki Z650RS
2026 Kawasaki Z650RS (फोटो - Kawasaki India)

हालांकि इसका पीक टॉर्क पिछले मॉडल से 1.9Nm कम हो गया है, और ऐसा शायद भारत में 20 प्रतिशत इथेनॉल ब्लेंड के कारण इंजन की लाइफ बढ़ाने के लिए किया गया है. कीमत की बात करें तो इसकी नई कीमत 7.83 लाख रुपये रखी गई है, जो पुरानी Z650RS की कीमत से 14,000 रुपये ज़्यादा है. इसके पुराने मॉडल को 7.69 लाख रुपये की कीमत पर बेचा जा रहा था.

