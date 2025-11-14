ETV Bharat / technology

भारत में लॉन्च हुई नई 2026 Kawasaki Z1100, जानें क्या है कीमत और क्या मिले अपडेट

नई 2026 Kawasaki Z1100 भारत में हुई लॉन्च ( फोटो - Kawasaki India )

इस इंजन को असिस्ट और स्लिपर क्लच के साथ 6-स्पीड ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है. Kawasaki से मिली जानकारी के अनुसार, इनलाइन-फोर इंजन को बेहतर लो-रेंज रिस्पॉन्स और शार्प थ्रॉटल कंट्रोल के लिए ट्यून किया गया है, जिससे निर्बाध एक्सलरेशन सुनिश्चित होता है.

2026 Kawasaki Z1100 का इंजन नई Kawasaki Z1100 के इंजन की बात करें तो इस बाइक में Kawasaki Ninja 1100SX जैसा ही 1,099cc, इनलाइन फोर-सिलेंडर, DOHC 16-वाल्व, लिक्विड-कूल्ड इंजन लगाया गया है, जो 9,000 rpm पर 134 bhp की पावर और 7,600 rpm पर 113 Nm का अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करता है.

एक बड़े इंजन से लैस, नई Kawasaki Z1100 में Z1000 की तुलना में कई अपडेट दिए गए हैं. कंपनी से मिली जानकारी के अनुसार, नई Kawasaki Z1100, Kawasaki के अनूठे सुगोमी परफॉर्मेंस और स्टाइलिंग फिलॉसिपी का शिखर है, जो कंपनी के सबसे बड़े डिस्प्लेसमेंट वाले सुपरनेकेड Z मॉडल में नैचुरली-एस्पिरेटेड इंजन के साथ जोड़ा गया है.

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Kawasaki India ने भारत में अपनी 2026 Kawasaki Z1100 को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को 12,79,000 रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है. बता दें कि यह Kawasaki की नैचुरली-एस्पिरेटेड सुपरनेकेड Z सीरीज़ का टॉप-ऑफ़-द-लाइन मॉडल है.

नई 2026 Kawasaki Z1100 का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर (फोटो - Kawasaki India)

2026 Kawasaki Z1100 के हार्डवेयर

इस सुपरबाइक को ट्विन-ट्यूब एल्युमीनियम फ्रेम पर बनाया गया है, जिसका कर्ब वेट 221 किलोग्राम रखा गया है, जिसमें 815 मिमी की सीट हाइट और 125mm का ग्राउंड क्लीयरेंस दिया गया है. कंपनी का दावा है कि इसकी ईंधन खपत 17.8 किमी/लीटर है, और 17-लीटर की फ्यूल टैंक क्षमता दी गई है.

यह एक टैंक फुल होने पर लगभग 300 किमी की रेंज प्रदान करती है. बाइक में 41 mm शोवा SFF-BP इनवर्टेड फोर्क में स्प्रिंग प्रीलोड एडजस्टेबिलिटी के साथ रिबाउंड और कम्प्रेशन डैम्पिंग और 120 मिमी का फ्रंट व्हील ट्रैवल मिलता है. हॉरिजॉन्टल गैस-चार्ज्ड रियर शॉक एब्जॉर्बर में 136mm के रियर व्हील ट्रैवल के साथ रिबाउंड और प्रीलोड एडजस्टेबिलिटी दी गई है.

नई 2026 Kawasaki Z1100 का साइड प्रोफाइल (फोटो - Kawasaki India)

2026 Kawasaki Z1100 के फीचर्स

कंपनी ने इसके हैंडलबार की स्थिति में भी बदलाव किया है, और अब यह थोड़ा चौड़ा और आगे की ओर हो गया है, जिससे राइडर के इनपुट पर बेहतर प्रतिक्रिया मिलती है. इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल वाल्व के जुड़ने से इंजन कंट्रोल ज्यादा सटीक और प्रतिक्रियाशील हो जाता है, जिससे क्रूज़ कंट्रोल और एक स्टैंडर्ड बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर मिलता है.

एक इनर्शियल मेजरिंग यूनिट (IMU) राइडर असिस्टेंस इलेक्ट्रॉनिक तकनीकों की एक लंबी लिस्ट को पावर प्रदान करती है, जिसमें ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, रियर लिफ्ट ऑफ और इंजन ब्रेक कंट्रोल, कॉर्नरिंग मैनेजमेंट फ़ंक्शन शामिल हैं.

नई Kawasaki Z1100 का लॉन्च, प्रतिष्ठित Z विरासत के 50 सालों के विशेष माइलस्टोन का प्रतीक है, जिसकी शुरुआत 1972 में Kawasaki Z1 के लॉन्च के साथ हुई थी. Kawasaki का कहना है कि 2026 Kawasaki Z1100 उसी फिलॉसिफी को आगे बढ़ाती है, जो अभूतपूर्व परफॉर्मेंस, विश्वसनीयता और दमदार स्टाइलिंग को रेखांकित करता है.