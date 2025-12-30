ETV Bharat / technology

लॉन्च हुई नई अपडेटेड 2026 Kawasaki Vulcan S क्रूजर, जानें क्या है कीमत और फीचर्स

2026 Kawasaki Vulcan S क्रूजर हुई लॉन्च ( फोटो - Kawasaki India )

हैदराबाद: प्रीमियम दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Kawasaki India अपनी 650cc लाइनअप को E20 स्टैंडर्ड के हिसाब से अपडेट कर रही है. Kawasaki Ninja 650, Versys 650 और Kawasaki Z650RS के अपडेटेड वर्जन लॉन्च होने के बाद, इस लिस्ट में 2026 Kawasaki Vulcan S भी शामिल हो गई है. कंपनी ने 2026 Kawasaki Vulcan S को कंपनी ने 8.13 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है, जो इसे पिछले मॉडल से 54,000 रुपये ज़्यादा महंगा बनाती है. 2026 Kawasaki Vulcan S का इंजन

हाल ही में अपडेटेड 2026 Kawasaki Z650RS की तरह, ही 2026 Kawasaki Vulcan S में भी E20 कम्प्लायंट इंजन इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसके चलते इंजन की परफॉर्मेंस में थोड़ी कमी आई है. इसमें 649cc, लिक्विड-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 60.1bhp की पावर और 61Nm का टॉर्क प्रदान करता है. पिछले मॉडल की तुलना में, इंजन की परफॉर्मेंस में 1.4Nm की कमी आई है. 2026 Kawasaki Vulcan S का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर (फोटो - Kawasaki India)