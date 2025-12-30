लॉन्च हुई नई अपडेटेड 2026 Kawasaki Vulcan S क्रूजर, जानें क्या है कीमत और फीचर्स
Kawasaki India ने अपनी अपडेटेड 2026 Kawasaki Vulcan S को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इसे 8.13 लाख रुपये की कीमत पर उतारा है.
Published : December 30, 2025 at 12:45 PM IST
हैदराबाद: प्रीमियम दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Kawasaki India अपनी 650cc लाइनअप को E20 स्टैंडर्ड के हिसाब से अपडेट कर रही है. Kawasaki Ninja 650, Versys 650 और Kawasaki Z650RS के अपडेटेड वर्जन लॉन्च होने के बाद, इस लिस्ट में 2026 Kawasaki Vulcan S भी शामिल हो गई है. कंपनी ने 2026 Kawasaki Vulcan S को कंपनी ने 8.13 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है, जो इसे पिछले मॉडल से 54,000 रुपये ज़्यादा महंगा बनाती है.
2026 Kawasaki Vulcan S का इंजन
हाल ही में अपडेटेड 2026 Kawasaki Z650RS की तरह, ही 2026 Kawasaki Vulcan S में भी E20 कम्प्लायंट इंजन इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसके चलते इंजन की परफॉर्मेंस में थोड़ी कमी आई है. इसमें 649cc, लिक्विड-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 60.1bhp की पावर और 61Nm का टॉर्क प्रदान करता है. पिछले मॉडल की तुलना में, इंजन की परफॉर्मेंस में 1.4Nm की कमी आई है.
2026 Kawasaki Vulcan S के कलर ऑप्शन
बता दें कि कंपनी MY24 मॉडल को पर्ल मैट सेज ग्रीन कलर स्कीम में बेच रही थी, लेकिन नए 2026 मॉडल में नया मेटैलिक फ्लैट स्पार्क ब्लैक कलर ऑप्शन को दिया गया है. नई कलर स्कीम एक हल्का शेड है, जो पहले से मौजूद ज़्यादा चमकीले ग्रीन कलर से अलग रखा गया है.
Kawasaki E20 नॉर्म्स को पूरा करने के लिए अपनी लाइनअप को अपडेट करने का अच्छा काम कर रही है. हालांकि, इतनी ज़्यादा कीमत बढ़ना काफी आश्चर्य की बात है, क्योंकि 650cc लाइनअप की दूसरी बाइक्स में भी इन्हीं अपडेट्स के साथ इतनी कीमत नहीं बढ़ी है.
पहले बताए गए बदलावों के अलावा, 2026 के अपडेट में मोटरसाइकिल के बेसिक स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं किया गया है. 2026 Kawasaki Vulcan S अभी भी उसी टेलिस्कोपिक फोर्क और मोनोशॉक सस्पेंशन के साथ आती है. ब्रेकिंग सेटअप की बात करें तो इसमें आगे 300mm की डिस्क ब्रेक और पीछे 220mm की डिस्क मिलती है.